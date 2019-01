DVTK: Három új ember lehet

Nem csupán a férfiak, hanem már az NB I-es hölgyek is végzik a téli felkészülést a Diósgyőri VTK-nál. Szükség is van a munkára, hiszen február 24-én már tétmeccs vár a csapatra, a Magyar Kupa elődöntője a Haladás-Viktória ellen. A bajnokság március 10-én folytatódik, a DVTK jelenleg a 3. helyen áll a táblázaton.

Mivel mi egy nagypályás csapat vagyunk, úgy láttuk jónak, ha nem megyünk erre az eseményre.” Fórizs Sándor

Tavaly megsérült

Miért nem vett részt – címvédőként – a csapat a múlt hét végi téli teremlabdarúgó-kupán? – tettük fel elsőként ezt a kérdést Fórizs Sándornak, a DVTK vezetőedzőjének.

– Ennek egyszerű a magyarázata: a tornának nem ez volt az eredeti időpontja – kezdte a szakvezető. – Az első hetünk után, amelyen a lányok 8 edzést csináltak meg, és több mint 50 kilométert futottak, nem biztos, hogy ez a parkettástermi teremtorna jót tett volna nekik. Megkérdeztem itteni szakembereket, akik szintén azt javasolták, hogy ne menjünk. A tavalyi tornán sajnos kapusunk, Szőke-Nagy Krisztina combizomsérülést szenvedett, és ezért hat hetet volt kénytelen kihagyni. Mivel mi egy nagypályás csapat vagyunk, úgy láttuk jónak, ha nem megyünk erre az eseményre.

Az együttes január 7-e óta tréningezik, a múlt héthez képest ezen a héten még több foglalkozás szerepel a programban, vasárnap pedig már következik az első téli felkészülési összecsapás, a Kelen SC ellen.

Bizonyosan külföldiek

A keretben már történt változás, erről is beszámolt a diósgyőri szakvezető.

– Boros Kingát kölcsönadtuk Szegedre, a Szent Mihály csapatának, fél évre – árulta el a vezetőedző, akinél az okról is érdeklődtünk. – Erről nem szeretnék beszélni, ez a mi belügyünk, nem tartozik a nyilvánosságra. Reméljük, hogy jól fogja magát ott érezni, fejlődni fog, hasznára válik majd a környezetváltozás, jobb labdarúgóként fog visszaérkezni. Egy csatár, Vígh Klaudia az MTK U19-es csapatától érkezik hozzánk. Az átigazolási piac január 15-én nyitott, Polyák Balázs sportigazgatóval már mindenben megállapodtunk, gyakorlatilag csak a papírmunka van hátra. Úgy néz ki, elindul egy tendencia, hogy Magyarországon látják, milyen munka folyik Diósgyőrben, és ezáltal könnyebb igazolnunk. Rajta kívül még egy vagy két játékos érkezése várható. Itthonról nehéz igazolni, hiszen az eladó klub annyi pénzt kérhet a játékosért, amennyit szeretne. Ha azt nézzük, hogy gazdaságilag mi éri meg jobban, akkor látni, hogy a téli átigazolási időszakban külföldi játékost könnyebb megszerezni.

BL-es csapattal is

A szakmai munka irányítója beszámolt a hét edzőmeccsről, és örömét fejezte ki amiatt, hogy nagyon jó csapatokkal is összemérik az erejüket. A DVTK a megszokott Szeged helyett ezúttal Sopronban edzőtáborozik.

– Onnan nagyon könnyű átmenni Ausztriába, ahol komoly csapatok vannak: a St. Pölten bejutott a 32 közé a Bajnokok Ligájában, az Austria Wien a csoportjából nem lépett tovább, de ők is nagyon erősek. A nyáron már játszottunk velük, jó kapcsolat alakult ki, ezért lépünk pályára ellenük újra – árulta el Fórizs Sándor.

Arról is kérdeztük a DVTK trénerét: mik lesznek a tavaszi célkitűzések, s hogy próbálnak-e módosítani az eddigi játékukon?

– A Magyar Kupát nagyon szeretnénk megnyerni, de először az elődöntőben le kell győzni a Haladás-Viktóriát, ami nem lesz egyszerű – nyilatkozta Fórizs Sándor. – A bajnokságban a kitűzött cél az első három hely valamelyike, ha netán sikerülne bejutni a fináléba, az szenzációs lenne. Játékban mindenféleképpen kell egy picit újítanunk. Nem nagy dolgokról van szó, esetleg egy-egy játékos helyezkedéséről, oda tesszük, ahol talán még hasznosabb tud lenni. Ki kell találni új pontrúgás-variációkat is, hiszen amik voltak, azokat az ellenfelek kiismerték. Azért szép az edzői szakma, mert mindig meg kell újulni, mindig ki kell gondolni valami mást. Remélhetőleg ezek a gyakorlások során jól fognak menni, és majd tudjuk ezeket alkalmazni a meccseken is. Abból nem igazán fogunk engedni, hogy az ellenfelet a továbbiakban is letámadjuk, a kérdés csak az lesz, hogy ezt a pálya mely részén fogjuk elkezdeni.

ÉM-MI

A felkészülés programja

Január 20. (vasárnap), 13.00: DVTK – Kelen SC

Január 26. (szombat), 14.00: DVTK – AS Independenta Baia Mare (román)

Január 30. – február 6.: Sopron, edzőtábor

Január 31. (csütörtök), 18.00: FK Austria Wien (osztrák) – DVTK

Február 3. (vasárnap), 12.00: ETO FC Győr – DVTK

Február 6. (szerda), 18.00: SKN St. Pölten (osztrák) – DVTK

Február 10. (vasárnap), 12.00: DVTK – Nyíregyháza SFC

Február 16. (szombat), 11.00: U Olimpia Cluj (román) – DVTK

Labdarúgás: a női NB I állása

1. Ferencvárosi TC 12 11 – 1 46-6 33

2. MTK Hungária FC 12 8 1 3 34-8 25

3. Diósgyőri VTK 12 5 4 3 32-16 19

4. Haladás-Viktória 12 5 4 3 16-10 19

5. Astra-ALEF HFC Budapest 12 5 3 4 17-18 18

6. ETO FC Győr 12 3 4 5 24-22 13

7. Szent Mihály Szeged 12 2 – 10 7-42 6

8. MLE Kozármisleny 12 1 – 11 3-57 3

A DVTK kerete

Kapusok: Varga Linda, Szőke-Nagy Krisztina.

Mezőnyjátékosok: André Antónia, Balázs Csilla, Ficzay Mária, Gergely Viktória, Jáhn Klaudia, Kiamou Christianna, Nagy Fanni, Nyuzó Boglárka, Ónodi Vanessza, Sandu Bianca, Sinka Alexandra, Tóth Alexandra, Vachter Fanni, Vígh Klaudia.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA