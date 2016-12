DVTK: Gólerős középpályás érkezhet Romániából

A Nemzeti Sport Online néhány napja úgy értesült, hogy a 26 esztendős erdélyi magyar futballistát a Videoton nézte meg élőben, amit Fülöp István meg is erősített, konkrét lépések azonban nem történtek a szerződtetése ügyében.

A romániai sajtó most arról számolt be, a támadót azóta a Diósgyőr is megkereste, s mint az érintett elmondta, a piros-fehér klub konkrét ajánlatot tett neki, sőt a két egyesület már megegyezett!

„Ez jó szerződésajánlat – idézi a Monitorul de Botosani a futballistát. – Nem azt mondom, hogy nagyszerű, de mindenképp jó. Három évről van szó, havi 8000-10 000 euró körüli összeget keresnék, plusz a teljesítmény utáni bónuszok. Tíz gól után például további tízezer euró járna. Úgy tudom, a klubok már mindenben megállapodtak, a váltáshoz csak az én beleegyezésem szükséges.”

A portál úgy tudja, a Diósgyőr 80 ezer euróért szerezheti meg Fülöpöt.

Fülöp a Botosani legeredményesebb játékosaként 12 bajnokin hét gólt szerzett az ősszel a román élvonalban, egy ideig vezette is a Liga I góllövőlistáját – az eredeti posztját tekintve bal oldali középpályás pályafutása egyik legjobb idényét produkálja – számolt be az nso.hu.

A Sáromberkéről, Maros megyéből származó labdarúgó még szeptemberben nyilatkozott a válogatottság kapcsán a Nemzeti Sportnak, azt mondta, szívesen lenne magyar válogatott is, az állampolgárságra vár, de ha a román nemzeti csapatból előbb hívják, akkor román válogatott lesz.

