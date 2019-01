DVTK-Fux: „Szeretnénk előrelépni, fejlődni”

Diósgyőri VTK-Fux – Budaörsi DSE (Miskolc, városi sportcsarnok, vasárnap, 18.45)

Toma Sándor, a Diósgyőri VTK-Fux edzője: – Eddig kétszer játszottunk a Budaörs ellen, de a bajnoki tabellára pontot még nem sikerült szereznünk ellenük, és jó lenne, ha a mostani meccs után ez változna. Azt tudni kell, hogy nagyon jól összeszokott, két éve együtt játszó, vagyis egy egységes csapat lesz az ellenfelünk, akiknek a feltöréséhez stabil alapjáték mindenképpen szükséges, valamint a nyitásokra is nagy figyelmet kell fordítani. Szeretnénk előrelépni, fejlődni, az edzéseken végzett munkát pontokra váltani. Ebben sajnos, most nem számíthatunk betegsége miatt Sitkeyre, de bízom benne, hogy nélküle is jó játékra leszünk képesek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA