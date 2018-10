DVTK-Fux: Próbáljunk egy jó mérkőzést játszani

Diósgyőri VTK-Fux vs. MTK Budapest (Miskolc, városi sportcsarnok, kedd, 14.00)

Toma Sándor, a Diósgyőri VTK-Fux edzője: – A cél az, hogy próbáljunk egy jó mérkőzést játszani egységesen, határozottan. Tóth Gábor edzőkollégámnak fiatal és magas csapata van, akik taktikusan és fegyelmezetten játszottak az előző bajnoki meccseken. Nekünk kellenek az ilyen szintű ellenfelekkel a tétmérkőzések és ahhoz, hogy partiban tudjunk lenni, küzdenünk kell és maximálisan koncentrálnunk. A felkészülés során találkoztunk már az MTK-val, akkor Gödöllőn kikaptunk, és a mostani kupacsapata egy jó felmérő lesz abból a szempontból, hogy fel tudjuk-e velük venni a versenyt. Meccsdömping közben vagyunk, hiszen pénteken és hétfőn is bajnoki vár ránk, de most is szeretnénk jól teljesíteni.

ÉM

