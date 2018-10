DVTK-Fux: Ha egységesen tudunk fellépni, akkor van keresnivalónk

Diósgyőri VTK-Fux vs. Szent Benedek Balatonfüred RA (Miskolc, városi sportcsarnok, péntek, 19.00)

Toma Sándor, a Diósgyőri VTK-Fux edzője: – Hazai pályán játszunk, és a Balatonfüred egy olyan csapat, akik ellen ha egységesen tudunk fellépni, akkor van keresnivalónk. Ellenfelünknél tavaly is voltak légiósok, most is van náluk négy, közülük az amerikai ütőjátékosra nagyon kell figyelnünk, mert ügyes, és ezenkívül a centertámadásaikra is készülnünk kell. A fürediek hozzánk hasonlóan legyőzték a Palotát, és ebből a mostani mérkőzésből sok minden kijöhet. Én jó meccsre számítok, és ha koncentráltak leszünk, és a nyitásfogadásunk stabil lesz, ha a várható felugró nyitásokat fogni tudjuk, akkor megszerezhetjük a győzelmet.

ÉM

DVTK-Fux: Játék nélkül nyertek Miskolc - A női röplabda Magyar Kupa negyeddöntője keretében elmaradt az első, Miskolcra kiírt mérkőzés, amelyet mintegy százan néztek volna meg. Diósgyőri VTK-Fux vs. MTK Budapest 3:0 (25, 25, 25) Toma Sándor, a Diósgyőri VTK-Fux vezetőedzője: – A vendégek a nagyoké helyett tévedésből a juniorok ... Tovább a cikkhez

Nem tudott átlépni önmagán a DVTK-Fux csapata Miskolc - A női röplabda NB I Liga, 1. fordulójában a budaörsi csapatot fogadta a DVTK. Diósgyőri VTK-Fux – Budaörsi DSE 1:3 (-21, 17, -18, -14) Miskolc, 400 néző. V.: Suba, Csizmarik. Diósgyőri VTK-Fux: Kundrák, Szajkó, Kiss V., Kovács E., Kiss E., Sitkey. Csere: Nagy Zs. (liberó), nagy D. (li... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA