DVTK-Fux: Fontos lenne a siker

Diósgyőri VTK-Fux – Budaörsi DSE (Miskolc, városi sportcsarnok, vasárnap, 18.45)

Toma Sándor, a Diósgyőri VTK-Fux edzője: – Szeretnénk folytatni a Magyar Kupában, a Palota ellen megkezdett sorozatunkat. A lányoktól határozott, jó játékot várok ezúttal is. A Budaörs azon csapatok közé tartozik, akik ellen partiban tudunk lenni, de ehhez nagyon jól fel kell készülnünk erre a csatára. Fontos lenne, hogy hazai pályán, az első bajnokinkon sikeresek legyünk, a győzelem a cél, és emellett az is, hogy jó meccsel tudjunk bemutatkozni a szurkolóinknak. Sérültünk szerencsére nincs, mindenki rendelkezésre áll. Remélem, ez az egy hét nem fárasztotta el nagyon a játékosokat, és hogy a kulcsemberek fizikálisan is bírni fogják ezt az összecsapást.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA