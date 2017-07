DVTK: Fülöp az újonc Sepsiben folytatja

Fülöp István játékjogát januárban vásárolta meg a Diósgyőri VTK a román FC Botoșani együttesétől. Érdekesség, hogy az újonc sepsiszentgyörgyiek klubelnöke Árki Gábor, aki korábban a DVTK sportigazgatója volt.

Pista egy több poszton, a bal szélen és az ék mögött is bevethető, gólerős támadó játékos, aki kiváló rúgótechnikával rendelkezik. Nem csak pontrúgásból, hanem akcióból is képes távolról betalálni. Ék mögötti játékosként pedig akár Bognár István pótlásában is szerepet kaphat, hiszen korábban gólpasszaival is felhívta magára a figyelmet. Képességeit már bizonyította a román élvonalban, biztos vagyok benne, hogy a DVTK színeiben is sok örömet szerez a szurkolóknak” – nyilatkozta Fülöpről januárban Benczés Miklós, a Diósgyőri VTK akkori sportigazgatója.