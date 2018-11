DVTK: Fernando nem mond le

A labdarúgó NB I 13. fordulójában szombaton este a Diósgyőri VTK csapata a Puskás Akadémia FC-nél vendégeskedett. Az összecsapás tétje az volt, hogy a középmezőny felé haladó felcsútiak növelni tudják-e a pontkülönbséget a kieső helyen álló DVTK-val szemben, vagy a piros-fehéreknek sikerül valamilyen kapaszkodót fogniuk, képesek-e legalább a távolság tartása, jó esetben csökkentése.

Az összecsapás résztvevőinek szakvezetői egyaránt két helyen változtattak az előző heti bajnokijaik kezdőcsapataihoz képest, a Puskás együtteséből Balogh B. és Radó maradt ki, Trajkovski és Latifi került be, a Diósgyőrnél a sérült Tóth Barnabás nem lépett pályára, valamint Vernes, aki ezúttal nem kapott bizalmat, így készülődhetett az első sípszóra Szabó B. és Hasani. A mérkőzés nem igazán futball hangulatban kezdődött és zajlott, csak pár százan voltak a lelátókon, és a vendégszektorban is jóval kevesebb drukker jelent meg a korábban Felcsúton játszott DVTK meccsekhez képest. És mivel innen csak időnként jött ,,diósgyőrözés”, a pályáról, amit a játékosok egymással beszéltek, szinte mindent hallani lehetett a nézőtéren.

Azonos hadrendben

A két szakvezető azonos hadrendet választott a meccsre, a 3-5-2-t, amelyben a középpályás feladattal pályára küldött ötök közül a szélsőknek, ha a meccs úgy hozta hátrafelé, a védelembe kellett visszalépniük, illetve ezeknek a labdarúgóknak kellett volna a támadásokba besegíteni elfutásokkal, beadásokkal. Ez utóbbiakból azonban szinte semmit nem láthattunk az első félidőben, ugyanis a szélső középpályásoknál a védekezés volt az első, a kockázatvállalás nem jellemezte őket. Így aztán jól elgyömöszölték egymást a csapatok, és mivel azonos volt a hadrend, mindenki a saját területén találkozott a személyes riválisával, és ennek során ,,gyönyörűen” kioltották egymást. Minden játékos gond nélkül fel tudta venni a védekező állást a nem túl pörgős, váratlant nem hozó játékban, és a saját harmadában túlerőben, nagy eséllyel tudta megszerezni a labdát. Építkezés, épkézláb támadás nem volt a lapos első félidőben, a hazai oldalon egy, a vendégeknél két helyzetecske kerülhetett feljegyzésre.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-es idény őszi szezonjában? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A szünetben

A szünetben Benczés Miklóst köszöntötte a hazai klub vezetése, akinek ez volt 100. NB I-es meccse vezetőedzőként (érdekesség, hogy ezeket a meccs két csapatának kispadján hozta össze, 72-t a felcsútiaknál, a többit a Diósgyőrnél). A második félidő előtt az egykori diósgyőri cserélt, valószínűleg a két edző közül neki tetszett kevésbé az első játékrész, az abban látottak. A hazai együttes a kezdés után kezdeményezőszerepbe került, a DVTK pedig megugrásokra próbált játszani. Előbb a Puskásnak, majd a vendég csapatnak is volt egy-egy gólhelyzete, ami után nem sokkal egy cserénél általános ivószünet tört ki a kispadoknál. Mindkét oldalon úgy frissítették magukat a játékosok a novemberhez képest nagyon kellemes időben, mint augusztusi kánikulában játszottak volna.

Ez után még egy támadót dobott harcba a piros-fehérek szakvezetője, majd jött egy gyors gólváltás a meccsen, és minden kezdődhetett elölről, már a Puskás részéről, mert úgy tűnt, ezek után a DVTK az egy ponttal is beérné. Ezt jelezte, hogy a védekező középpályást Mazalovicot akarta beküldeni a piros-fehérek szakvezetője, de hiába toporgott a pálya szélén a futballista, végül nem állt be, mert egy szabadrúgásból újabb gólt ért el a hazai együttes, és már nem volt ok védeni az eredményt. A bomba elkövetője, Hegedűs J. ezúttal lejjebb adta, a két hete az FTC elleni 60 méterről rúgott, győztes szabadrúgásgólja után ezúttal „csak” 28 méterről volt eredményes, és három pontot hozó találat szerzője.

Nem mond le

A DVTK zsinórban hatodszor kapott ki, sorozatban nyolcadik bajnokiján maradt nyeretlen, az évad 13 bajnokijából egyet nyert meg, változatlanul a kieső helyen áll, és hiába kérdezték a meccs utáni sajtótájékoztatón Fernando Miguel Fernández Escribanótól, a DVTK szakvezetőjétől, nem gondolt-e arra, hogy lemondjon, azt felelte, hogy soha. És azt is hozzátette, a cél az, hogy bennmaradjon a csapat és ehhez sok munka szükséges és türelem, és nem szabad elfelejteni, hogy a DVTK az előző két évad végén is az utolsó fordulóban harcolta ki az NB I-es tagságot. Az viszont talány, hogy ezt az idén hogyan érhetné el a csapat a spanyol vezetésével, ugyanis a bennmaradáshoz néha nyerni is kellene és a mostani meccsen, amelyen a védekezés viszonylag rendben volt, támadójátékot nem igazán lehetett észlelni a DVTK-tól, ugyanis – a góllal együtt – mindössze két kaput eltaláló kísérletük volt 93 perc alatt.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Puskás AFC – Diósgyőri VTK 2-1 (0-0)

Felcsút, 500 néző. V.: Pintér Cs. (Huszár, Bornemissza).

Puskás AFC: Danilovic (0) – Szolnoki (5), Hegedűs J. (7), Poór (5) – Osváth (4), Urblik (4), Varga J. (4), Mioc (4), Trajkovski (4) – Arabuli (4), Latifi (4). Vezetőedző: Benczés Miklós.

Diósgyőri VTK: Antal B. (5) – Brkovic (5), Karan (5), Tamás M. (5) – Shestakov (4), Szabó B. (4), Márkvárt (4), Tajti (5), Juhar (4) – Hasani (4), Mihajlovic (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Latifi helyett Knezevic (5) a 46., Mihajlovic helyett Bacsa (-) a 65., Hasani helyett Vernes (-) a 74., Mioc helyett Kiss T. (-) a 75., Knezevic helyett Vega (-) a 85., Shestakov helyett Nagy T. (-) a 89. percben.

Sárga lap: Varga J. a 8., Latifi a 38., Tamás M. a 45., Poór az 51., Juhar a 80., Trajkovski a 90. percben.

Gólszerző: Arabuli (1-0) a 79., Tajti (1-1) a 81., Hegedűs J. (2-1) a 88. percben.

Benczés Miklós: – Nagyon hajtós, küzdelmes találkozó volt. Nem a szép játékról szólt a mai mérkőzés. Hasonló hadrendben állt fel a két csapat, mi a három belső védős játékrendszert választottuk, ahogy ellenfelünk is, akik néhány mérkőzés óta ezt játsszák. Ebből is adódott, hogy nem a gólhelyzetek száma volt magas, inkább az ütközéseké, párharcoké, amiből a végén mi jöttünk ki győztesen. Most is látszott, hogy milyen jelentőségük van a pontrúgásoknak, hiszen az előző fordulóban, Debrecenben két pontrúgás éppen ellenkező előjellel döntötte el a találkozót, hiszen akkor a Debrecen nyert, a mai napon a Diósgyőrt két pontrúgással tudtuk legyőzni. Ami ebben külön öröm számomra, hogy egyrészt nagy veszélyt nem okoztak a diósgyőri pontrúgások, fel tudunk belőle készülni, a másik az, hogy ezzel a fegyverrel végre mi is hatékonyan éltünk. A meccs azért volt ilyen, mert a kreativitást mind a két oldalon egy kicsit kevésnek éreztem, a két szélső középpályásunknak többet kellett volna zakatolnia. Nagy szerepet szántunk az oldalváltásoknak, abból a beadásoknak a szélről, de ebből a baloldalról, az első félidőben kevés érkezett. A második félidőben ebben több volt a veszély, próbáltuk a beindulásokat a védelem mögé, de a DVTK játékosai jól zártak. A Diósgyőrnek kívánom, hogy jöjjenek ki gödörből, mi is ezt tettük, szorítok nekik, hogy ez sikerüljön.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Ez egy döntetlen körüli mérkőzés volt, de a mi helyzetünkben egy ilyen meccset nem veszíthettünk volna el. Kontrolláltuk a mérkőzést, ellenfelünknek igazából csak egy kidolgozott helyzete volt, de egy szögletből és egy szabadrúgásból is sikerült betalálniuk, emiatt vereséget szenvedtünk. Labdabirtoklásban előre léptünk, de pálya támadó harmadában nem voltunk elég hatékonyak, ezen kellene változtatni. Bízni kell a játékosokban, hinni bennük, hogy meg tudják valósítani, amit eltervezünk. Ha olyan játékosaink vannak, mint Tajti, Márkvárt, Hasani, vagy Szabó B., próbálni kell futballozni, nem csak előre rúgni a labdát. A sors segített nekünk, a riválisaink meccsei úgy alakultak, hogy az számunkra kedvező.

A gólok története

79. perc: Knezevic baloldali szögletét a jobb kapufával szemben érkező Hegedűs J. csúsztatta tovább fejjel a hosszú oldalra, ahol az érkező Arabuli 3 méterről üresen bombázott a kapuba, 1-0.

81. perc: Juhar balról lőtte a kapu elé a labdát, Bacsa fejelte azt vissza Tajtinak, aki fél fordulattal, 12 méterről lőtt a kapu jobb oldalába, 1-1.

88. perc: A DVTK kapujától 28 méterre, középről szabadrúgáshoz jutott a Puskás. A pontrúgást Hegedűs J. végezte el, aki a jobb alsó sarokba bombázta a labdát, 2-1.

