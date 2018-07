DVTK: Fernando elégedett az újakkal (is)

Aki nem tudta, nem értesült róla, az bosszankodott. Azon, hogy ismét csak a kerítésen kívülről lehetett DVTK-edzőmeccset nézni. A szombati szituáció nem először állt elő Diósgyőrben, a klub edzőközpontja, az ottani pálya ugyanis egyelőre nem kapott megfelelő hitelesítést a szakhatóságok részéről (NB III-at és női NB I-et lehet rajta játszani). Az ígéret az, hogy a szerdai, Kisvárda elleni meccsre már megváltozik a helyzet. Remélhetőleg így is lesz, és a szombati 50-60 drukkernél még többen nézik meg Fernando Miguel Fernández Escribano alakulóban lévő csapatát.

Még nincs tizenhat

A spanyol tréner kettéosztotta a rendelkezésre álló játékoskeretet, és az első félidős társulat elég visszafogott teljesítményt nyújtott, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a KBSC „első sora” kétgólos előnyt szerzett a szünetig. A pihenőben a vendégek szakvezetője, az egykori DVTK-futballista, Koleszár György 9 helyen módosított, de nem csak emiatt volt Ugraiéké a második játékrész. Tettszetős támadásokat vezettek a piros-fehérek, lőttek kapufákat és persze gólokat, a legszebb talán Hasanié volt, aki vagy 35 méterről bombázott a bal felső sarokba. A Diósgyőrben „élesben” bemutatkozott a két új igazolás, a horvát középpályás, Tomislav Mazalovic, valamint a Zalaegerszegről érkezett támadó, Vernes Richárd. A két sztenderd kapus, Rados Ivan és Antal Botond a mérkőzés előtt futott (miután csak pár napja láttak munkához), ők ezért nem voltak a névsorban, viszont lehetőséget kapott a futballra a saját nevelésű fiatal, Tóth Borisz, aki még nincs 16 éves. A pályára lépettek közül Boros Gábor és Ternován Patrik minden bizonnyal kölcsönbe megy, előbbi Budafokra, utóbbi pedig Balmazújvárosba. A görög Nikolaos Ioannidis sérülése után hétfőn csatlakozik a többiekhez.

Beleillik a modellbe

Fernando Miguel Fernández Escribano az előző szezon végén csak beugró volt pár meccsre a DVTK-nál, így az első felkészülését végzi, végezteti a labdarúgókkal: „Ebben a szakaszban nyilván az a legfontosabb, hogy megfelelő játékpercet kapjon mindenki – mondta az összecsapás után a vezetőedző, aki arra a felvetésre, hogy most már teljesen az ő stílusában játszik majd a csapat, ezt felelte: – Azt szeretném, ha támadófocit nyújtanánk, ellentétben az elmúlt periódussal, amikor is nem volt idő bizonyos dolgokat begyakorolni. Most viszont van a különböző taktikai szituációkra, arra, amit látni akarok a csapattól, az egyes játékosoktól.

A két új igazolásról ekképpen vélekedett a diósgyőri szakmaimunka-irányítója.

– Mazalovic nagyon jól dolgozott, ő egy héttel korábban érkezett hozzánk, mint „Ricsi”. Tomislav abszolút beleillik abba a modellbe, amit elképzeltem, rutinos ember, aki fontos láncszem lesz. Ricsinek szüksége van még időre, ez a hét kemény volt a számára, mert elveszítette egyik rokonát. Elégedett vagyok azzal, amit eddig nyújtott, biztos vagyok benne, hogy fog tudni nekünk segíteni. Különböző pozíciókban használható, van benne minőség, és persze gólok. Hadd mondjam el, hogy nagyon meg vagyok elégedve a fiatalokkal – Tóth Borisszal, Ivánka Patrikkal, Bárdos Bencével –, ami nekem fontos.

Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy várható-e még érkező, illetve ha igen, akkor milyen posztra?

– A sportigazgatóval, Tajti Józseffel mindig gondolkodunk azon, hogyan tudnánk jobbá tenni a csapatot, és hogy mely pozíciókban. Ebben a pillanatban tehát nem tudok erre a kérdésre pontos választ adni. Az biztos, hogy most teljesen elégedett vagyok a játékosok munkájával – szögezte le Fernando.

ÉM-MI

Felkészülési mérkőzés

Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai SC 4-2 (0-2)

Diósgyőr, zárt kapuk mögött. V.: Kátai.

DVTK 1. félidő: Bukrán – Nagy T., Karan, Tamás M., Forgács – Busai, Tóth Ba. – Shestakov, Tóth Bo. Óvári – Bacsa.

DVTK 2. félidő: Bukrán (Bánhegyi, 77.) – Eperjesi (Ivánka, 69.), Lipták, Brkovic, Bárdos – Hasani, Mazalovic – Makrai, Ternován (Boros, 69.), Ugrai – Vernes. Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

KBSC 1. félidő: Somodi – Tóth Sz., Heil, Belényesi, Mikló – Krausz, Oltean – Gábor, Takács P., Tóth L. – Lukács.

KBSC 2. félidő: Fila – Constantinescu, Heil, Belényesi, Süttő – Kovács O. – Gál, Lefler, Toma, Szabó II. B. – Olasz. Vezetőedző: Koleszár György.

Gólszerző: Brkovic (52.), Makrai (80.), Hasani (85.), Boros (88.), ill Lukács (5.), Gábor (10.).

