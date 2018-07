DVTK: Felálltak, de eufória nem volt

A labdarúgó NB I 2. fordulójában szombaton délután Diósgyőri VTK – Puskás AFC bajnokit rendeztek a Diósgyőri stadionban. A májusban átadott létesítményben ez volt a piros-fehérek negyedik élvonalbeli bajnokija, és a 2018/19-es évad első hazai meccse közel sem váltott ki olyan érdeklődést, mint a Kövesd elleni stadion­avató, vagy a 10 százalékos jegyáron eladott, Videoton elleni – diósgyőri szempontból – élet-halál meccs. A szombati, Puskás elleni bajnoki kezdése előtt egy fél órával alig pár tucat ember volt a lelátón, és a találkozót indító játékvezetői sípszóig sem taposták le egymást a szurkolók a beengedő kapuknál, a kérdés az volt, hogy a Paks elleni negatív rekordot (a 4036 bejelentett nézőt) sikerül-e létszámban felülmúlni.

Három-három

Három változtatást hajtott végre az előző bajnoki kezdőjéhez képest a DVTK spanyol szakvezetője, Lipták, Forgács és Ugrai csak a kispadon kapott helyet, és így lett kezdő Brkovic, Bárdos és Vernes. Ugyancsak három helyen változott a Puskás alapcsapata is az előző héthez viszonyítva, a vendégeknél Osváth, Molnár G. és Latifi került a padra, ezzel összefüggésben a kezdőbe pedig Hegedűs J., Szakály P., és Kiss T.

Nem sokáig ismerkedtek egymással a csapatok, a 9. percben Hasani lőtt a jobb felső sarok mellé, válaszul Radó bombázott, ami után az Antal B.-ről kijövő labdát Márkvárt küldte nagy helyzetben a bal felső sarok fölé. Aztán jött a vendégek első gólja, Trajkovski szép alakítása után a hazai kapusról kipattanó labdát Diallo értékesítette. A folytatásban ismét Hasaninak volt egy remek lövése, és ezzel egy időben Hegedűs L.-nek egy védése, majd jött az újabb felcsúti találat. A DVTK védelme meglehetősen zavarodott volt, elsősorban azért, mert Bárdos a bal oldalon kilógott, nem találta a helyét. A fiatal játékos eladott labdája után lett ismét ziccere a Puskásnak, amit Brkovic csak 11-est érően tudott elodázni, a büntetőt pedig Radó bevarrta. Padlón volt a Diósgyőr, úgy tűnt a Puskás lelépi a piros-fehéreket, az ivószünet alatt csak az a kérdés tűnt életszerűnek, hogy mekkora különbséggel nyernek a vendégek. Három perccel a vizes pauza után cserélt a hazai vezetőedző, Bárdos helyett Forgácsot küldte be baloldali védőnek, és ezzel stabilizálódott a hátsó alakzat, és nem mellékesen három perccel később az egyik védő gólt fejelt. Ezzel pedig visszajött a meccsbe a DVTK. Olyannyira, hogy nem sokkal később Makrai egyenlíthetett volna, aztán egy forró helyzet adódott a Puskás kapuja előtt, de a több kecsegtető lehetőségben egyik hazai játékos sem tudott lőni. A 40. percben – amikor az ultra szektorban felkerült a „Boldog 40. szülinapot Gyuri!” feliratú drapéria, és felcsendült a boldog születésnapot strófa, amellyel fotós kollégánkat, a DVTK-t több mint két évtizede mindenhová elkísérő Homoky Györgyöt köszöntötték – Makrainak ismét lehetősége nyílott a gólszerzésre, de Hegedűs L. ez alkalommal is védett, majd azzal ért véget a félidő hosszabbítása, hogy előbb a hazai, majd a másik oldalon is adódott egy-egy lehetőség.

A második

A második játékrész elején is a DVTK volt a kezdeményező, az első félidő első felében látott Puskásnak már nyoma sem volt, teljesen megérdemelten született meg a piros-fehérek egyenlítő találata. A meccsnull után is a Diósgyőr birtokolta többet a labdát, és volt mezőnyfölényben, úgy tűnt nekik kell jobban a három pont, amelynek megszerzési lehetőségéhez nagy mélységből érkeztek. A vendégek szakvezetője Molnár G.-t küldte pályára abban a reményben, hogy az előre játékuk feljavul, ám amikor a friss erő első ízben helyzetbe kerülhetett volna, Mazalovic úgy megdolgozta, ­visszafogta, hogy még a meze is elszakadt a felcsútinak, ami miatt utóbbinál a cérna tette ugyanezt, és az ütős válasza piros lapot ért. Bő húsz perc volt hátra akkor, amikor a DVTK az emberelőny révén nagy lehetőséghez jutott, és fertályóra, amikor még nagyobbhoz. Forgács harcolt ki egy 11-est, amelynek a végrehajtója Ugrai volt. A tavalyi év végén a válogatottba is bekerült támadó – akinek ebben az esztendőben nem sok emlékezetes produkciója volt – nagy lehetőséget kapott arra, hogy visszatérhessen a kvalitásainak megfelelő „pályára” azzal, hogy győzelemre vezeti a Diósgyőrt. De ez nem jött össze. Sem neki, sem a DVTK-nak, mert a sors azt üzente, hogy egy picit többet kell dolgozni, a rúgó játékostól pedig valamivel több alázatra van szükség a labdarúgás iránt. Az elszalasztott lehetőség után próbált másikat teremteni a Diósgyőr, de kis híján Diallo szerzett gólt a 82. minutában. A meccs a Diósgyőr fölényével, és döntetlennel ért véget.

Boldog egyik csapat sem lehet, hiszen a bajnoki első félidejében a Puskás tulajdonképpen már győztesnek látszott, a bal oldali védő cseréjével megerősödő Diósgyőr pedig emberelőnyben, 11-esből sem tudott fordítani az egyenlítése után. De szomorúságra sincs oka egyik csapatnak sem, ugyanis a fordulatos, izgalmas mérkőzésen mindkét oldalon lehet találni kapaszkodókat a következő fordulóra, amelyek közül a legerősebb, hogy már pont is van a csapat neve mellett a bajnoki tabellán.

Berecz Csaba

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Puskás AFC 2-2 (1-2)

Diósgyőr, 4349 néző (a rendező által bejelentett nézőszám). V.: Karakó (Horváth R., Varga G.).

Diósgyőri VTK: Antal B. (5) – Eperjesi (5), Brkovic (5), Tamás M. (6), Bárdos (3) – Mazalovic (6) – Hasani (5), Busai (4), Vernes (6) – Makrai (5), Bacsa (6). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Puskás AFC: Hegedűs L. (6) – Heris (6), Hegedűs J. (5), Spandler (6), Trajkovski (6) – Balogh B. (5), Márkvárt (5) – Kiss T. (5), Szakály P. (5), Radó (5) – Diallo (5). Vezetőedző: Benczés Miklós.

Csere: Bárdos helyett Forgács (6) a 29., Márkvárt helyett Molnár G. (1) az 57., Makrai helyett Ugrai (4) a 61., Hegedűs J. helyett Osváth (5) a 65., Busai helyett Tajti (-) a 74., Kiss T. helyett Latifi (-) a 88. percben.

Sárga lap: Vernes a 12., Brkovic a 17., Hasani a 33., Trajkovski a 45., Mazalovic a 69., Diallo a 76., Bacsa a 79., Spandler a 83., Szakály P. a 95. percben.

Kiállítva: Molnár G. a 69. percben.

Gólszerző: Diallo (0-1) a 13., Radó, 11-esből (0-2) a 18., Brkovic (1-2) a 32., Vernes (2-2) az 52. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Nagyon jó mérkőzés volt, mind a két csapat nyerni akart, elégedett vagyok a teljesítménnyel, teljesen más arcát mutatta a csapat, mint a múlt héten. Az első perctől kezdve kontrolláltuk a meccset, de kaptunk két gólt. A foci ilyen, hogy jól játszol, és mégis kaphatsz gólokat. Bárdost korán le kellett cserélni, ma ilyen napja volt, igyekezett, de nem ment neki a játék. Szükség volt a cserére a bal oldalon, hogy rendezzük a sorainkat, mert ott sok problémánk volt. De a csapat megoldotta ezt, visszajött a mérkőzésbe, és nem egy pontot szereztünk, hanem elvesztettünk kettőt. A félidőben azt mondtam a játékosoknak: ahogy az első perctől játszottak, azt folytassák. A gond az volt, hogy előfordultak egyéni hibák, amelyekből a gólokat kaptuk, de ha így folytatjuk, akkor fogunk nyerni meccseket. A kihagyott 11-esről annyit, hogy Ugrai az első számú büntetőlövő játékos, aki sok gólt szerzett már 11-esből, a bajnokság egyik legjobb játékosa, mind a 12 csapat örülne, ha lenne Ugraija, függetlenül attól, hogy most nem volt eredményes.

Benczés Miklós: – Hála Istennek mindig a végén kell értékelni a mérkőzést, mert sok fordulat volt ezen a találkozón, de az összkép alapján gratuláltam a játékosaimnak, a kiállítás után szervezett csapattá változtunk át, az első félidőben pedig attraktív focit játszottunk. Meg kell találnunk az egyensúlyt, akkor leszünk jó csapat, ha a mérkőzésen belül egyensúlyt fogunk tudni tartani. A múlt héthez képest a csapat előre lépett, játékosaim gyorsabban futballoztak, ehhez picit hozzá kell még tenni fejben. Abban, hogy a mérkőzés így alakult, nagy szerepe volt Forgács beállításának, akiről tudjuk, hogy élesen tudja beadni a labdát, hogy a szélen jó játékra képes, vele támadóbb lett a DVTK játéka. 0–2 után nagy szerepe volt ennek az eredmény alakulásában, és nem utolsó sorban a hazai pontrúgásoknak is, amelyek gyakran okoztak veszélyt, hiszen a Diósgyőrnek magas játékosai vannak, és a szépítő góljuk is ezeknek köszönhetően született. Molnár kiállítása is fordulópont volt, 2–2-nél próbáltuk megnyerni a meccset, de amikor létszámban változás történt, ez számunkra rossz irányba vitte a mérkőzést, a fegyelmezetlenség után más lett a találkozó menete.

Diósgyőr – Puskás: percek, események

13. perc: Szakály P. adott jó labdát Trajkovskinak a bal oldalon, aki a Radóval történt kényszerítőzés után a visszakapott lasztit immár a 16-oson belülről küldte kapura. Löketét Antal B. középre ütötte ki, az érkező Diallo pedig 5 méterről könnyedén helyezett a kapuba, 0-1.

17. perc: Bárdos vesztett labdát a saját térfelének bal oldalán, a megszerzett játékszerrel Diallo passza után Heris tört be a 16-oson belülre, ám amikor lőni készült Brkovic odaért és felbillentette. A játékvezető 11-est ítélt, a szabálytalanság elkövetőjének pedig sárga lapot adott. A büntetőt Radó az ellenkező oldalra mozduló kapust becsapva, a jobb alsó sarokba vágta, 0-2.

32. perc: Vernes végzett el szögletet a bal oldalról, a kapu elé lőtt beadására Brko­vic érkezett nagy lendülettel, és 3 méterről fejjel a léc alá küldte a labdát, 1-2.

52. perc: Makrai jobbról próbálta meg a védőkön átjátszani a labdát, de az egy vendégjátékosról visszapattant elé, és így a kapuval szemben, 19 méterről lőhetett. Bombája kijött Hegedűs L-ről, a kipattanóra Vernes érkezett üresen, aki 7 méterről a kapu bal oldalába helyezett, 2-2.

68. perc: Molnár G. indult volna meg, akit Mazalovic próbált visszahúzni, elég hosszan és erősen, amelynek során a vendégjátékos meze elszakadt. Erre reagálva Molnár G. megütötte a hazaiak horvát középpályását, utóbbi sárgát kapott, a felcsúti futballista pedig pirosat, 10 főre csökkent a Puskás AFC létszáma.

76. perc: Forgács futott be a bal oldalon a 16-oson belülre, és csapta be Osváthot, aki mellett elhaladtában egyensúlyát vesztette és elesett. A játékvezető a DVTK javára 11-est ítélt. A büntetőt Ugrai vállalta el, aki a felső lécre bombázta a labdát.

Fernando: „Ha így folytatjuk, még sok mérkőzést fogunk nyerni” Miskolc - „Igazán jó mérkőzést játszottunk, mindkét csapat nyerni akart. Elégedett vagyok a játékosaimmal, mert egészen más arcukat mutatták, mint a múlt héten” – nyilatkozta Fernando Miguel Fernandez Escribano, a DVTK vezetőedzője a Puskás Akadémia FC elleni 2-2-es döntetlennel zárult találkozó utá... Tovább a cikkhez

BOON-ÉLŐ – DVTK vs. Puskás Akadémia 2-2 (1-2) Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 2018/19-es szezonjának 2. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Puskás Akadémia FC együttesét fogadta szombaton 17 órától Miskolcon. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 2. forduló ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA