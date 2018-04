DVTK: egy álommal kevesebb

A labdarúgó NB I 25. fordulóját szombaton rendezik meg, ennek keretében a Diósgyőri VTK együttese 17.00-tól a Swietelsky Haladás csapatát fogadja Mezőkövesden, a városi stadionban. A piros-fehérek albérletben lejátszott meccsei közül ez lesz az utolsó előtti, hiszen – ahogy arról már beszámoltunk – május első szombatján, 5-én 17 órától a Mezőkövesd Zsóry FC elleni találkozóval átadják az új Diósgyőri stadiont.

Határtalanok

A DVTK a kövesdi pályán szerdán is megmutatta magát, a Magyar Kupa negyeddöntő visszavágóján, a Puskás AFC együttesétől szenvedett 3–0-ás vereséget. A kupameccs másnapján regenerálódás szerepelt a programban, és ahogy azt Bódog Tamás a diósgyőriek szakmai igazgatója a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: két napjuk van arra, hogy kipihenjék a hétközi meccs fáradalmait, hogy feldolgozzák a szerdán történteket, és hogy felkészüljenek az újabb feladatra, a Haladás elleni bajnokira.

– Ezt a meccset hoznunk kell, a lehetőségek határtalanok, mert egy-két győzelemmel szép lépéseket tudnánk tenni előre – jelentette ki a piros-fehérek szakvezetője, majd arra a felvetésre, hogy a szerdai meccs hibáiból mit lehet tanulni, így felelt: – Az elmúlt pár nap nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy szerettük volna, annak ellenére, hogy mindent megtettünk az ellenkezőjéért, de a hiba az benne van a játékban. A baj az, hogy túl sok volt belőle az utóbbi két mérkőzésen. Azon dolgozunk, hogy ezeket redukáljuk, és ha ez sikerülni fog, akkor van esélyünk arra, hogy jól szerepeljünk. Egyértelmű, hogy a csapat egy kicsit csalódott, ugyanúgy, ahogy mindenki az, de ha a siker közös, a vereség is közös, akkor a csalódás is az.

Bódog Tamás arról is szót ejtett, hogy különösebb előzmények nélkül szerzett vezetést a Puskás az első félidő végén, majd a második játékrészben esett újabb találat után a csapat igyekezett megtenni mindent, hogy a kapuba találjon, de egy pici plusz többször is hiányzott ahhoz, hogy sikerüljön gólt szerezni. A szakvezető azt sem titkolta, hogy a csapata azt csinálta a pályán, amit ő edzőként kért, és a közös felelősség mellett a saját egyéni felelősségét is felvetette ezzel kapcsolatban.

Képes erre, képes arra

– Ez a csapat képes arra, hogy jó eredményeket érjen el, de láttuk azt is, hogy vannak olyan mérkőzések, amikor várakozáson alul szerepel. A cél az lenne, hogy a jó teljesítményt konzerváljuk, huzamosabb ideig tudjuk játszani. Sajnos, ez még nem sikerült. Ott tartunk, hogy próbáljuk ezt megvalósítani. Valamilyen szinten minden vereség tragédia, minden vereség csalódás, de ebből lehet tanulni. Hiba az mindig van, és ha nem követed el ugyanazt, amit legutóbb, az a fejlődést szolgája. Sajnos, – a kupadöntőtől szólva – egy álommal kevesebb, de itt van előttünk a bajnokság, ahol lehet javítani, szép feladatok állnak előttünk – jelentette ki Bódog Tamás.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy Bódog Tamás tudja-e, hogy hányszor kell még idegenben játszaniuk pályaválasztóként, amire az érintett – még a délutáni bejelentés előtt – azt felelte: bízik benne, hogy ebben az évadban pár hazai meccsük (a tények ismeretében most már tudott, hogy három – a kövesdiek után május 19-én a Paks, június 2-án a Videoton lép pályára Diósgyőrben) még lesz az új DVTK stadionban.

– Most ebben a fázisban, amikor a csapat nem olyan jól szerepel, a szurkolóknak nagy szerepük van, mert meg tudják adni a szükséges pici pluszt, azzal, hogy a csapat mögött állnak. Bízom benne, hogy közösen a Szombathelyet le tudjuk gyűrni – jelentette ki Bódog Tamás. – Attól függetlenül, hogy nem úgy sikerültek az elmúlt mérkőzések, amit játszatni akarok a csapattal, azt megpróbáljuk ráerőltetni az ellenfélre. Náluk ég a ház, mert ők vannak kieső helyen, ugyanúgy, ahogy nálunk égett a ház, amikor idejöttem, de ebből lehet erőt meríteni. Ha abból indulok ki, hogy 6 ponttal többünk van, mint tavaly ilyenkor, és 6 pontra vagyunk a kieső helytől akkor.. De nem is ezt nézem már, mert az kell nézni, hogy a harmadik hely hány pontra van, és kész.

ÉM-BCS

A 25. forduló programja:

szombat:

Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 14.30

Diósgyőri VTK – Swietelsky-Haladás 17.00

Budapest Honvéd FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Paksi FC-Debreceni VSC 17.00

Vasas FC-Puskás Akadémia FC 17.00

Videoton FC-Újpest FC 19.30

A labdarúgó NB I állása:

1. Ferencvárosi TC 24 15 6 3 52-22 51 pont

2. Videoton FC 23 14 6 3 48-24 48

3. Paksi FC 24 9 8 7 35-34 35

4. Újpest FC 24 8 10 6 31-29 34

5. Debreceni VSC 24 9 6 9 38-31 33

6. Budapest Honvéd 23 9 5 9 37-39 32

7. Diósgyőri VTK 24 8 6 10 38-39 30

8. Vasas FC 24 7 5 12 29-45 26

9. Puskás Akadémia 24 6 8 10 28-37 26

10. Mezőkövesd Zsóry FC 24 6 8 10 30-44 26

11. Swietelsky Haladás 24 7 3 14 25-39 24

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 24 5 9 10 27-35 24

A Budapest Honvéd-Videoton mérkőzést április 11-én játsszák.

