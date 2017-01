DVTK: Bognár megy, Fülöp jön?

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK együttese szerdán délután hazai környezetben kezdi meg a felkészülést a tavaszi rajtra. Az igazi munka azonban csak a jövő hét elején indul, ugyanis az első találkozás utáni két napon, csütörtökön és pénteken Debrecenben átfogó orvosi vizsgálaton és felmérésen vesznek részt az első csapat keretéhez tartozó játékosok. Volt már hasonlóra példa a DVTK történetében, amikor Budapestre utazott felmérésre, orvosi vizsgálatra a keret, de mint megtudtuk: Debrecenre nem a közelség miatt esett a választás.

– Újdonságnak számít a klub életében, hogy ettől az évtől kezdve ennyire átfogóan és szervezetten zajlik majd a sportorvoslás a DVTK-nál, beleértve a fizikai állapotfelmérést, a megelőzést, a rehabilitációt és tulajdonképpen minden területet. Ez dr. Szabó Zsoltnak köszönhető, aki vállalása szerint abban segít, hogy összehangolja a DVTK csapatsportágainak egészségügyi munkáját, és így már az ő választása alapján mennek Debrecenbe a labdarúgók – válaszolta érdeklődésünkre Benczés Miklós, a DVTK sport­igazgatója.

Hogy pontosan kik kelnek útra a szomszéd megyébe, arra százszázalékos biztonsággal hétfőn nem tudott válaszolni Benczés Miklós, mert mint mondta, az elkövetkező napok azt is hozhatják, hogy lesz új játékos addig, ahogy azt is, hogy esetleg valaki távozik, illetve arra is van esély, hogy az őszi keret a felkészülés első napjaiban változatlan marad.

Bognár

Horváth Ferenc, a Diósgyőr szakvezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy négy fő körüli lehet a változás a keretben, és egyelőre egy érkezőről és egy távozóról esik sok szó a klub háza táján. Utóbbi kategóriába tartozik a középpályás Bognár István, akinek június végén lejár a szerződése a DVTK-val, és nem kizárt, hogy már most klubot vált.

– A középpályással tavaly április óta próbálunk tárgyalni a szerződéshosszabbításról, de a klubvezetés ezen szándékára a másik fél részéről a halogatás volt a reakció, és mivel a sportoló szerződéséből már csak fél év van hátra, olyan helyzetbe kerültünk, aminek a megoldása az év eleji klubváltás lehet – mondta Benczés Miklós, aki arra a felvetésre, hogy tárgyaltak-e egy esetleges cseréről a Ferencvárossal, amelynek során a fővárosból érkező játékos Busai Attila lehetne, így felelt: – A csere is lehet opció, és az is, hogy másik játékos érkezése nélkül távozik Bognár István, mivel nem egy klubtól érdeklődnek iránta.

Fülöp

Az átigazolási piacon a DVTK is keresget, Romániából származó sajtóértesülések szerint az ottani élvonalbeli bajnokságban szereplő FC Botosani bal oldali középpályásával, a 26 éves erdélyi labdarúgóval, Fülöp Istvánnal és klubjával áll tárgyalásban a DVTK. Az onnan származó hírek szerint 80 ezer euróért vásárolnák ki az ez év június 30-ig szóló szerződéséből, és havi 8–10 ezer eurónak megfelelő fizetést kapna itt a játékos, akivel kapcsolatban korábban az is felmerült, hogy akár magyar válogatott is lehetne.

– Hozzám is eljutottak ezek a hírek, híresztelések, de annak a játékosnak és klubnak, akivel Romániában kapcsolatba kerültünk egy esetleges átigazolás ügyében, az anyagiak tekintetében nagyságrendekkel szolidabb ajánlattal tudunk csak előrukkolni – mondta Benczés Miklós, aki arra a kérdésre, hogy lehet új játékos az első edzésen, azt felelte: van szóbeli ígérete egy labdarúgó és menedzsere részéről szerdai érkezésre, de két nap alatt sok minden történhet, például az is, hogy valami miatt mégsem érnek ide.

Lapunk azon értesülésére, mely szerint ebben az évben szakít a korábbi hagyományokkal a DVTK, és Törökország helyett Spanyolországba utazik edzőtáborozni, Benczés Miklós igennel felelt.

– Berecz Csaba –

A DVTK programja

Január 4. (szerda), 14.00: Felkészülés kezdete, Diósgyőr

Január 5. (csütörtök): Debrecen, orvosi vizsgálat

Január 6. (péntek): Debrecen, orvosi vizsgálat

Január 14. (szombat): MFK Z. Michalovce (szlovák) – DVTK, felkészülési meccs

Január 18. (szerda): DVTK – Budaörs SC, felkészülési meccs

Január 21. (szombat): Balmazújvárosi FC – DVTK, felkészülési meccs

Január 23. (hétfő) – február 1. (szerda): Spanyolországi edzőtábor, 3-4 edző­mérkőzéssel

Február 4. (szombat): DVTK – MSK Rimavská Sobota (szlovák), felkészülési meccs

Február 11. (szombat), 14.00: Ceglédi VSE – DVTK, MK nyolcaddöntő, első meccs

Február 18. (szombat): Mezőkövesd Zsóry FC – DVTK, NB I 20. forduló

