DVTK: Bódog Tamás a Puskás ,,hívásáról”

Az érintett azt mondta, hogy nem tud ilyenről, sem ő, sem a DVTK.

– Ha valamelyik újságíró megírná, hogy két mellet operáltattam a hátamra – hiába mondom azt, hogy nem – lenne olyan, aki elhinné. Amíg le nem vetkőzök. Ez ugyanaz. Hiába mondom, hogy nem beszéltem senkivel – jelentette ki Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója. – De nem baj. Jövő héten mi is megjelentetjük, hogy tárgyalunk egy-két Puskás játékossal.

Bódog Tamás lapunknak arra a felvetésére, hogy a következő évadra is szerződése van a DVTK-hoz, és ahhoz ez megszűnjön a klub is kell, azt felelte, hogy van szerződése, amelyben szerepel egy kivásárlási ár, és azt is hozzátette, hogy nem akar, nincs értelme ezzel foglalkozni, amikor a legfontosabb hét előtt állnak.

ÉM-BCS

