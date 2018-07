DVTK: Bacsa Patrik szerződést hosszabbított

Bacsa Patrik 164 mérkőzésen szerepelt az élvonalban a DVTK színeiben és 25 gól fűződik a nevéhez de legemlékezetesebb találata a Magyar Kupa döntőjében, a rendes játékidő utolsó percében szerzett egyenlítő találat.

– Mindenki tudja, hogy mit jelent számomra a DVTK, ezért végtelenül boldog vagyok, hogy a klub hosszú távon számít rám – nyilatkozta Bacsa Patrik. – Soha máshol nem szerettem volna játszani. Külön öröm számomra, hogy együtt dolgozhatok Fernando Fernandezzel, hiszen nap mint nap nagyon sokat tanulhatok tőle. Úgy érzem, hogy az előttünk álló szezon jóval sikeresebb lesz, mint az előzőek, én pedig szeretnék még nagyon sok gólt rúgni a csodálatos arénánkban.

– Bacsa Patrik télen lejáró szerződését hosszabbítottuk már most meg – tette hozzá Tajti József, a DVTK sportigazgatója. – Nagyon fontos számunkra, hogy helyi kötődésű, saját nevelésű játékosok is legyenek a csapatban, akik Diósgyőrben nőttek fel és tudják, hogy mit jelent az itt élő embereknek a DVTK. Tőle is azt várjuk, hogy a következő szezonban robbantani fog, húzóemberré válik és biztos vagyok benne, hogy a gólokkal sem marad majd adós.

Névjegy: Bacsa Patrik

Születési idő: 1992. június 3.

Születési hely: Miskolc

Magasság: 192 centiméter

Poszt: támadó

Sikerei

Ligakupa-győztes (2013/2014 – Diósgyőri VTK)

NB II. Keleti-csoport bajnok (2010/2011 – Diósgyőri VTK)

Magyar Kupa-döntős (2013/2014 – Diósgyőri VTK)

NB I.-es mérkőzés: 164/25

NB I.-es mérkőzés a DVTK-ban: 164/25

NB II.-es mérkőzés a DVTK-ban: 8/1

Pályafutás

2018/2019 Diósgyőri VTK (NB I.)

2017/2018 Diósgyőri VTK (NB I.) 19/1

2017/2018 DVTK tartalék (NB III.) 12/7

2016/2017 tavasz Kisvárda (NB II. – kölcsönben) 13/0

2016/2017 ősz Diósgyőri VTK (NB I.) 18/1

2015/2016 Diósgyőri VTK (NB I.) 28/4

2015/2016 DVTK tartalék (NB III.) 5/0

2014/2015 Diósgyőri VTK (NB I.) 28/6

2013/2014 Diósgyőri VTK (NB I.) 29/8

2012/2013 Diósgyőri VTK (NB I.) 28/3

2011/2012 Diósgyőri VTK (NB I.) 10/2

2011/2012 DVTK tartalék (NB III.) 11/4

2010/2011 Diósgyőri VTK (NB II.) 8/1

2009/2010 Diósgyőri VTK (NB I.) 4/0

2009/2010 DVTK tartalék (NB III.) 10/2

2003-2009 DVTK utánpótlás

2002-2003 MVSC utánpótlás

