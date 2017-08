DVTK: Bacsa megkapta a lehetőséget, de…

– Nem szívesen foglalkozom játékosokkal, név szerint, nem szerencsés, de én is hallom a különböző hangokat, hogy Bacsa Patrik így, Bacsa Patrik úgy…. – kezdte a válaszadást Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója. –Mindenkinek megvan arra a lehetősége, hogy edzésen bizonyítson, hogy odakerüljön és meghatározó szerepet játsszon a csapatban. Patrik tavaly nem volt itt a csapatnál, NB II-ben volt, ahol semmilyen szerepet nem játszott, kiegészítő ember volt, valószínűleg nem véletlenül. Visszajött, megkapta a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy ha valaki NB II-ben nem játszik meghatározó szerepet és visszajön egy NB I-es csapathoz, akkor meg kell “dögölnie” a pályán, edzésen is, hogy bebizonyítsa, a tavalyi év egy kisiklott év volt. Ez ugyanígy volt Oláh Bálint esetében, ahol ez megtörtént, Patrik esetében viszont nem. Ha valaki visszamegy az NB III-as csapathoz, s heteken át azt hallom az edzőktől, hogy a leggyengébb ember, akkor azzal mit csináljak? Rakjam be? Vannak még előtte bőven. Ott van Makrai, Ugrai, Ternován és ha olyan teljesítményt nyújt az edzéseken, akkor ő is ott lesz…

