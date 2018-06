DVTK: Az NB II árnyékot vetett volna

– Jobb így, mintha az NB II-re kellene készülni?

– Igen, természetesen.

Mit sikerült ezzel megúszni, mit nyert a bennmaradással a klub?

– A legnagyobb negatív következmény az lett volna, hogy az egyéb területeken zajló fejlesztésekre, a klubépítésre az eredmény árnyékot vet. Ugyanis az NB I-es felnőtt labdarúgócsapat teljesítményétől függetlenül komoly építőmunka folyik sok területen, és vannak olyan eredmények amelyekre büszkék lehetünk.

– Mire büszke?

– Nem az a fontos, hogy én mire vagyok, hanem az, hogy közösen, a különböző területeken dolgozó kollégákkal együtt mit tartunk pozitívumnak. Kezdem a labdarúgással: átszerveztük a DVTK teljes utánpótlását, a csapatlétszámokat optimalizáltuk, a tehetségek felfelé áramoltatásának folyamatát beindítottuk, ezáltal emelkedett a klub korosztályos válogatottjainak száma. Az utánpótlás együtteseink jó eredményeket értek el, az U17-es gárdánk feljutott a nyolc csapatos NB I-be, amihez ezúton is gratulálok. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával meg tudtuk kötni azokat a támogatási szerződéseket, amelyek nem csak helyben, hanem regionálisan is európai szintre emelik a DVTK infrastruktúráját. Büszkék vagyunk a labdarúgó megyei I. osztályban bajnoki címet szerzett együttműködő partnereinkre, a Salgótarján és az Eger elsőségére, és drukkolunk nekik, hogy sikerüljön az NB III-ba vezető úton az utolsó lépést is megtenni. Büszkék vagyunk arra is, hogy a DVTK jégkorongcsapata a Visegrádi Kupában döntőt tudott játszani, hogy egy percre volt a Kontinentális Kupa döntőjétől, hogy a Magyar Kupát sikerült megnyerni. Ugyancsak büszkeséggel tölt el minket az, hogy 97 százalékos szinttel, az elsők között szereztük meg a kosárlabda utánpótlásban az akadémiai címet, hogy a fiataloknak az első érmet is sikerült begyűjteni az idén, a leány kadetgárda révén, és hogy a felnőtt kosarasok végül kiharcolták az Európa Kupa szereplést. Illetve azt is a pozitívumok közé sorolom, hogy a DVTK szponzori körébe bevontuk az Apollo Tyrest, és hogy a Borsodi Sörgyárak és a Volkswagen mellett egy újabb komoly cég lát fantáziát a DVTK-ban, mint marketing kommunikációs eszközben. Ezt az új támogatót pedig aligha tudtuk volna megnyerni, ha nem regionális sportklubként működik a klubunk.

– A felnőtt labdarúgócsapat gondolom nem véletlenül maradt ki a felsorolásból. Pedig ők a kirakat, és ha ők jól mutatnak, akkor az a látszat, hogy odabent a boltban minden rendben van.

– Valóban, ők az egyik kirakatcsapat, és kétségtelen, hogy a legnagyobb figyelem rájuk irányul a szurkolók részéről. Dolgozni kell azon, hogy ők is belekerüljenek a fentihez hasonló felsorolásba.

– Min kell dolgozni, mit kell csinálni?

– Jobb, eredményesebb közösséget kell alkotni.

– Milyen vízióval? Csak azért kérdezem, mert akadt olyan nyilatkozónk a múlt héten, aki számára nem volt egyértelmű, hogy mi a klub stratégiája. Sallói István, a DVTK korábbi szakmai vezetője, ügyvezetője úgy fogalmazott: nem látszik, hogy sikerstratégiát szeretnének-e folytatni, amelynek során az eredményesség a fő szempont, esetleg nevelő egyesület ­szeretne-e lenni a klub, és a helyi és környékbeli fiataloknak akarnak kiugrási lehetőséget biztosítani, vagy transzfer­stratégiát szeretne-e folytatni, hogy a bevételekkel előbb-utóbb kiváltsa a tulajdonosi támogatást.

– A második. Egyértelműen a saját nevelésű játékosokra szeretnénk építeni hosszú távon. Ezért hoztuk, hozzuk létre azt a rendszert, amelynek a környező megyeszékhelyek, és a felvidéki Rimaszombat is az egyik bástyáját jelenti. Idővel innen kell kikerülniük azoknak, akik saját nevelésűként többségben lesznek majd a DVTK első csapatában.

– Idővel?

– Jöhetnének most is, de sajnos, akik életkoruknál fogva odakerülhetnének, közülük itt, az észak-magyarországi régióban nagyon kevesen kapták meg az ehhez szükséges képzést. De úgy gondolom, hogy a 17 éves és ez alatti korosztálynál ez már nem így van, és belátható időn belül sok fiatalnak lesz lehetősége arra, hogy nálunk kamatoztassa a tudását, a régióban élő labdarúgó szimpatizánsok legnagyobb örömére.

– A köztes időre mi a vízió?

– Többek között az, hogy tudatosabban kell foglalkozunk a klub játékostranszfer rendszerének működtetésével. Tajti József azért csatlakozott a szakmai stábhoz, hogy ennek az előremozdításában is segítsen.

– Olvasva az eddigi szakmai pálya­futását, és ha nem tudnánk, hogy sportigazgatónak jött, azt hihetnénk, hogy az utánpótlás akadémia erősödött az érkeztével.

– Nagyon nagy erényének tartom, hogy utánpótlással is foglalkozott, hiszen mint mondtam, rövid időn belül szeretnénk saját nevelésű fiatalokat a csapatban látni, és Tajti József ebben a híd szerepét töltheti be. Nem mellékesen egy olyan, határon túli, sok lábon álló komoly futballszakmai rendszert hozott létre, ami elsősorban az utánpótlásra fókuszál, és még szerteágazóbb, mint a mi felépítményünk, így van rálátása egy olyan összetett szervezeti rendszerre, mint, amilyen jelenleg a DVTK. Ezen kívül volt lehetősége belelátni, hogy egy a magyarországinál fejlettebb futballkultúrában hogyan működnek a klubok, és a megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik ahhoz, hogy a munkájában sikeres legyen. Nem utolsósorban megvannak a szükséges készségei, képességei, hogy a DVTK nagycsapata mellett a sportigazgatói feladatkört ellássa.

– A felsoroltak alapján akár a most távozott Benczés Miklós akadémiai igazgatót is pótolhatná.

– Sajnálom, hogy Benczés Miklós így döntött, de megértem. Nagyon örülök annak, hogy együtt tudunk dolgozni, sokat hozzátett a DVTK építéséhez. Ismertsége, népszerűsége miatt többször volt olyan ügyekben célpont, amiért nem ő volt felelős, viszont ami hozzá tartozott, azokon a területeken jelentős fejlődést tudott elérni a klub. Köszönöm, amit eddig a DVTK-ért tett, és sok sikert kívánok neki ezúton is a jövőbeni munkájához!

– Megvan már az utódja? Ki lesz az új akadémiai igazgató?

– Erről még nem tudok beszámolni, de hamarosan feláll az új rendszer.

– De a vezetőedzői poszt vélhetően más téma.

– Fernando marad, a szerződése érvényes, hiszen a csapat megőrizte élvonalbeli tagságát.

– Aligha kérdés, hogy a csapatot meg kellene erősíteni. Az viszont igen, hogy az idén is csak szabadon igazolható labdarúgók megszerzésében gondolkodnak?

– Tavaly is fizettünk több labdarúgóért is kivásárlási pénzt. Tény, hogy ezen a téren nincsenek olyan lehetőségeink, mint a leggazdagabb kluboknak, de ami tőlünk telik megtesszük, akire szükség van, azt igyekszünk megszerezni.

– Három, négy, öt labdarúgó érkezhet?

– Ez a távozók létszámától függ. Nem akarjuk elküldeni a fél csapatot, akinek van szerződése, és megfelelő a hozzáállása, arra számítunk a felkészülés kezdetén, a keret kialakításával pedig a szakmai stáb aktívan foglalkozik.

– Milyen tanulságai vannak a tavalyi évadnak a DVTK NB I-es labdarúgócsapatával kapcsolatban?

– Sok van. Előfordultak hibák minden szinten, látjuk, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Szerintem tanultunk belőle.

– És biztos van olyan is, ami működött, amit továbbvisznek. Mondana erre példát?

– Szeretném, ha az előre gondolkodó, aktív játékosmenedzsment rendszert fenntartanánk, és nem az egyik pillanatról a másikra döntenénk. Fontosnak tartom, hogy ne az átigazolási időszak elején kezdjünk el játékosokat keresni, hanem hónapokkal előtte tisztában legyünk azzal, hogy melyik posztra, milyen típusú játékost szeretnénk szerződtetni.

– Milyen DVTK-t szeretne a 2018/19-es évadban?

– Stabilan az NB I-ben szereplő, látványos focit játszó, a hazai, telt házas meccseken eredményes csapatot.

– Berecz Csaba –

Benczés Miklós: vezetőedzőként, Felcsúton Miskolc - Benczés Miklós távozott a Diósgyőri VTK-tól, a Puskás Akadémia FC-hez tért vissza. Benne volt a levegőben, ami csütörtökön ,,leesett”: Benczés Miklós a DVTK akadémiai igazgatói posztját a Puskás Akadémia FC vezetőedzőségére cserélte fel. Érdekesség, hogy az edzői pályafutását Diósgyőrbe... Tovább a cikkhez

DVTK: Távozik Benczés Miklós Miskolc - A DVTK és Benczés Miklós, a klub regionális utánpótlás képzési igazgatója szerdán közös megegyezéssel felbontotta a felek között érvényben lévő szerződést. A szakember pótlásáról a DVTK hamarosan gondoskodik. A DVTK Benczés Miklós további pályafutásához sok sikert kíván! Régi-Új tréner... Tovább a cikkhez

Lesz jó pár változás a DVTK játékoskeretében Miskolc - Vela már elköszönt a DVTK-tól, Kocsisnak vissza kell térnie Dunaszerdahelyre. Ugrai, a Diósgyőr ötszörös válogatott szélsője most feltöltődni szeretne. A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK csapatának tagjai, mint arról már korábban beszámoltunk, június 18-án Diósgyőrben kezdik me... Tovább a cikkhez

Pótszabadságok a DVTK-nál Miskolc - A DVTK labdarúgóinak többsége számára megkezdődött a nyári szünet, és vannak, akiknek nem kell jelen lenniük a következő évad felkészülésének első napján, június 18-án, Diósgyőrben. Makrai Gábor, az U21-es válogatottnál eltöltött plusz hét miatt, Ugrai Roland a korábban, a felnőtt válo... Tovább a cikkhez

Pintér Attila távozik a Puskás Akadémiától Budapest - Távozik a Puskás Akadémia labdarúgócsapatától Pintér Attila - jelentette be a felcsúti klub hétfőn a honlapján. "Közös megegyezéssel távozik a Puskás Akadémia FC vezetőedzője, Pintér Attila, aki csapatunkkal a Magyar Kupában ezüstérmes lett, a bajnokságban pedig a hatodik helyen zárt" ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA