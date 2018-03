DVTK: Az emberelőny hozta meg a magabiztos sikert

ETO FC Győr – Diósgyőri VTK 0-5 (0-2)

Győr, 100 néző. V: Derdák M.

ETO FC Győr: Mészár – Fél P., Kovács L., Sárosi, Fél A. – Bódai, Gődér, Erdész (Dénes), Böcskei (Plóner) – Süle (Kardos), Sipos. Vezetőedző: Horváth István Tamás.

Diósgyőri VTK: Szőke-Nagy – Újvári, Jáhn (Kresák), Olar, Boros (Ónodi) – Nagy F., Tóth A. (Bukovszki), Vachter, Sandu – Veldman, Markovic. Vezetőedző: Fórizs Sándor.

Kiállítva: Sárosi (36.).

Gólszerző: Vachter (2), Újvári, Markovic, Bukovszki.

Horváth István Tamás: – Fáradtan mozogtunk, mert 7 játékosunk volt a különböző válogatottaknál, és ez meglátszódott a teljesítményen. Ettől függetlenül jól játszott a Diósgyőr, amely kihasználta a hibáinkat. A kiállítás megpecsételte a sorsunkat, de a DVTK sikere megérdemelt.

Fórizs Sándor: – Kétségtelen, hogy a kiállítás után könnyebb helyzetbe kerültünk, mert emberelőnyben könnyebben tudtunk letámadni. Az elmúlt négy bajnoki mérkőzésen 24 gólt lőttünk és egyet sem kaptunk, most jött el az a pillanat, amikor sokkal szerényebbnek kell lenni, mint valaha is voltunk. Most kell még többet dolgozni azért, ahogy azokat a sikereket, amire vágyunk, el tudjuk érni.

