DVTK: Az baj, ha nem látja a fától az erdőt

A DVTK-nál kialakult helyzetről olyan sportembereket kérdeztünk, akik egykor dolgoztak a klubnál.

Egyszer elfogyott

Pajkos János a 2000-es évek elején kezdett el edzősködni az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Debreceni VSC után a Békéscsaba, a Győr és a DVTK is foglalkoztatta. Diósgyőrben három periódusa volt, az első NB II-es időszaka után, két etapban is NB I-es csapat vezetőedzőjeként dolgozott, legutóbb 2007-ben.

– Mivel három alkalommal is voltam edző Diósgyőrben, de ha csak egyszer lettem volna, akkor is úgy lennék a DVTK-val, hogy szeretném. Aki dolgozott itt, játszott itt, csak az tudja miről beszélek. Én nagyon szép emlékeket őrzök ezekről az időkről, és mély nyomot hagyott bennem az a közeg, ami körülveszi Diósgyőrben a labdarúgást – kezdte Pajkos János. – Emiatt nagyon szurkolok a DVTK-nak, de aggodalommal töltenek el az elmúlt hetek, hónapok történései. Pedig előtte úgy tapasztaltam, hogy rendben mennek a dolgok. Amikor Bódog Tamás átvette az irányítást, úgy láttam, hogy fizikálisan le volt ülve a keret. Ebből az állapotból ő felhozta őket, jó eredmények jöttek, aztán az egyszer megszakadt. Talán télen történt valami, mert bár a tavasz elején még voltak győzelmek, de aztán elkezdődött egy olyan sorozat, ami egyre kilátástalanabb játékot hozott. A hanyatlás közben eszembe jutott, hogy nem sok-e a két poszttal járó feladat, amiből az egyiket menet közben kapta meg Bódog Tamás, a vezetőedzőség mellé a szakmai igazgatóságot, és utóbb az események, az edzőnek az ezzel kapcsolatos nyilatkozta is ezt erősítette meg.

– Aki dolgozott szakmai vezetőként és vezetőedzőként, az tudja, hogy egy edzőnek nem szabad mindent a kezébe adni, mert nagy a veszélye annak, hogy nem fogja látni a fától az erdőt. Szerintem ez történt Bódog Tamással, ami nem az ő hibája, legfeljebb annyiban, hogy lelkesedésében elvállalta a plusz feladatkört. Mondhatta volna, hogy ez sok, nem akarom így csinálni, kérdés, hogy mondta-e, kért-e, kapott-e ehhez vezetői támogatást, vagy csinálta, mert tetszett neki, hogy az ő kezében volt minden. Az biztos, hogy egyedül ezt nagyon nehéz csinálni, egy vezetőedzőnek mindig jó, ha van szakmai támasza, akihez fordulhat, akivel konzultálhat. A szakmai vezetőnek, igazgatónak persze megfelelő távolságra kell lennie, de elérhetőnek, tájékozottnak is, hogy ha kell, tudjon segíteni. De nem szabad az edző munkájába beleavatkoznia, már ami a csapat közvetlen felkészítését illeti. Egy vezetőedzőnek pedig nem kell mindenki véleményét meghallgatnia, elfogadnia, de a vele egy csapatban, klubban játszó, dolgozó szakember jobbító szavaira nyitottnak kell lennie, hogy a helyes irányba haladjon a munka.

Ön szerint bennmarad a DVTK az NB I-ben? Igen

Nem Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Koordinálni a munkát

Az egykori diósgyőri szakvezető arról is szót ejtett, hogy a mai fociban a vezetőedzőnek már messze nem az a feladata, ami pár évvel ezelőtt volt:

– A világ focija arról szól, hogy egy vezetőedzőnek koordinálnia kell a munkát, mindenkiét, aki az övét segíti. Meg kell találnia azokat a munkatársakat, akik az adott területen nagyon jó teljesítményre képesek, és irányítania kell őket. Amikor manapság valaki egy 8-10 fős szakmai stábot vezet, amelybe az edzőkön kívül masszőrök, videóelemző és ki tudja még kik tartoznak, rendkívül időigényes összehangolni a stábtagok feladatait, hogy a munkavégzés az edzéseken hatékony legyen. Sajnos, a magyar labdarúgásból, a kluboknál egyelőre sok helyen hiányzik a vezetőedzői feletti poszt, pedig a külföldi klubmodellek alátámasztják, hogy ez a legtöbbször sikeres felállás. Bódog Tamás megpróbálta egyszerre mind a kettőt csinálni, de meglátásom szerint szétforgácsolódott ebben, nem tudta minden figyelmét a csapat felkészítésére fordítani, és ennek az lett a vége, hogy kívülről nem lehetett felismerni azt, hogy az utolsó 4-5 meccsén mit akart játszatni a csapattal. A másik baj, hogy sajnos, mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, gyakran esünk abba a hibába, hogy egy külföldről érkezett ember minden szavát isszuk, csak amikor ráébredünk arra, hogy a bölcsek kövét senki nem hordozza magánál, megkezdődik a kiábrándulás.

Ön szerint mi lesz a DVTK - Videoton mérkőzés végeredménye? Diósgyőri győzelem

Döntetlen

Videoton-siker Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Nem volt telitalálat

Pajkos János a Bódog Tamás távozása utáni időszakról is szót ejtett.

– A spanyol edző ide hozatalát nem nevezném telitalálatnak – fogalmazott az egykori edző. – Lehet, hogy a DVTK-ról, mint klubról képben van, hiszen játszott itt, de nem valószínű, hogy a csapatról is elmondhatja ezt. Hogy milyen szakmai múltja van az edzős­ködésben, azt nem tudom, csak olvastam, hogy olyan helyeken dolgozott, ahol ehhez hasonló, ezt megközelítő kihívásokkal, mint a diósgyőri, nem kellett szembenéznie. Jobban járt volna a klub, ha olyan edzőt hoz, aki ismeri a csapatot, pláne a magyar focit, aki többet tud az ellenfelekről, mert biztos, hogy vele több pontot szedett volna össze a DVTK. Lehetne még beszélni arról, hogy mennyit „használt” a tulajdonos nyilatkozata, aki kendőzetlenül beszélt a magyar focit körülvevő világról. A helyzet az, hogy a menedzserek meg tudják zavarni a futballt, egy csapatot, a játékosuk érdekeinek képviseletére hivatkozva, és a Leisztinger Tamás által elmondottak egy része róluk fest képet. Ha pedig egy edző olyat tesz, amiről a DVTK tulajdonosa beszélt, hogy pénzt kér, fogad el azért, hogy valakit a csapatba állítson, azt örökre el kellene tiltani a foglalkozásától.

Kicsi az esély

– Visszatérve a DVTK helyzetéhez: bármennyire is szurkolok és kívánom, hogy NB I-es maradjon, erre nagyon kicsi az esély – jegyezte meg Pajkos János. – Egy meccsen persze bármi megtörténhet, és bár csoda történne, de itt nem egy mérkőzésen kellene jól alakulnia az eseménynek. A Diósgyőr előtt álló Balmazújváros pedig semmivel sem rosszabb, mint az őket megelőző 3-4 csapat, ahogy a DVTK sem, de helyezését tekintve a leghátrányosabb helyzetben a Diósgyőr van. A külső, befolyásoló tényező között említhetők még a játékvezetők, akikről egy ideje nem mernek, nem akarnak nyilatkozni Diósgyőrben. Ha sikerül bennmaradnia a csapatnak, ha nem, egy biztos: a klubvezetésnek fel kell építeni az első csapat szakmai vezetését, rendbe kell tennie ezt a területet, mert enélkül az NB I-ben, de az NB II-ben sem lehet eredményesnek lenni.

– Berecz Csaba –

DVTK: Nem látszik, hogy mi a stratégiájuk Miskolc - A klub egykori ügyvezetője szerint a sport- igazgatói poszt a legfontosabb. A DVTK NB I-es csapatánál kialakult helyzetről olyan sportembereket kérdeztünk, akik dolgoztak a klubnál. Nem egyértelmű Sallói István, egykori magyar válogatott labdarúgó miután visszavonult az aktív játéktól... Tovább a cikkhez

DVTK: A négy leggyengébb keret között Miskolc - A korábbi ügyvezető szerint a korábbi játékstílus nagyon illett volna a diósgyőri aranycsapatéhoz. A DVTK NB I-es labdarúgócsapatánál kialakult helyzetről olyan sportembereket kérdeztünk, akik egykor dolgoztak a klubnál. Ugyanis arra voltunk kíváncsiak, hogy azok, akiknek van emocionáli... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - A DVTK 90 százalékos kedvezménnyel árusítja a jegyeket Budapest - A bennmaradásért küzdő Diósgyőri VTK 90 százalékos kedvezménnyel árulja az elővételes jegyeket a labdarúgócsapat utolsó, sorsdöntő bajnoki találkozójára. Azok a drukkerek, akik nem a meccsnapon váltanak belépőt, így 150, 300, vagy 450 forintért tekinthetik meg a bajnok Videoton elleni ... Tovább a cikkhez

A DVTK-nak csak bajnokveréssel lenne esélye Miskolc - A labdarúgó NB I utolsó fordulójában dől el, hogy melyik két csapat búcsúzik az élvonaltól. Több kérdés is eldőlt a labdarúgó NB I legutóbbi, vasárnap lejátszott fordulójában. Az utolsó előtti játéknapon véget ért a bajnoki aranyéremért zajló csata, a Videoton bebiztosította első helyét... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA