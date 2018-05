DVTK Akadémia: a közös hang után jobb eredmények

Csütörtöktől vasárnapig a fővárosban, az országos döntőben találkozik a 8 legjobb leány kadet kosárlabdacsapat, hogy döntsön a végső bajnoki helyezésekről. Az U16-os mezőny tagja, a DVTK Akadémia A gárdája az évad elején, az alapszakasz küzdelmei során a Keleti csoportban 50 százalékos eredményességet produkált (5 győzelem, 5 vereség). De rájátszásban így is a felsőházában szerepelhetett, ahol nyolc bajnokiból hatot megnyert, kettőt elveszített és végül 4. helyezettként került az országos döntőbe. Érdekesség, hogy az évad elején az első hat mérkőzésükből négyet elveszítettek a piros-fehérek, ezt követően, a tavaly december 1-től lejátszott 12 bajnokijuk közül viszont csak három alkalommal nem sikerült nyerniük.

A szezon elején

– Mint az eredménysorból is kitűnik, a szezon elején nem minden úgy alakult, ahogy azt szerettük volna – mondta Magyar Gergely, a DVTK Akadémia A csapatának szakvezetője. – Nem nagyon találtuk a lányokkal a közös hangot, nem volt foganatja annak, amiről a szezon előtt beszéltem, elsősorban hozzáállásban. Pluszban, akkor még nem volt egységes a csapat, emiatt volt néhány olyan meccsünk, amelyet pár ponttal elveszítettünk. De mutatja a lányok erejét, hogy fel tudtak pörögni, sikerült sebességi fokozatot váltaniuk, és hogy mentalitásban is sokat változtak. Megértették, hogy mire van szükség ahhoz, hogy eredményeket érjenek el, keményen dolgoztak, és ebből a döntő előtti napokban sem vettek vissza. A teljességhez az is hozzátartozik, hogy mivel az évad elején kaptuk meg egymást, nekem is kellett egy kis idő, hogy megtudjam, kire milyen szerepet tudok ráosztani, hogy mit várhatok el egyénileg, és csapatszinten. Mostanra eljutottunk oda, hogy egységes a csapat, hogy a lányok tudják, hogy befektetett munka nélkül nem lehetnek sikeresek. A megfelelő szintű edzésmunkának voltak szép jelei, például a Vasas legyőzése, vagy, hogy december elején sikerült a Szekszárdnak ­visszavágni az ott elszenvedett vereségért.

Az erőviszonyokról

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a diósgyőri edző miként látja a nyolccsapatos országos döntő előtt az erőviszonyokat.

– Az eddig látottak, a lejátszott meccsek alapján úgy tűnik, hogy a mezőnyt két csoportra lehet osztani – jelentette ki Magyar Gergely. – A Csata DSE kiemelkedik, és ha a Vasasban Dombai is pályára lép, akkor is ők is nagyon erős együttesnek számítanak. Utánuk a Szekszárd és mi következünk, a két csapat hasonló játékerőt képvisel, de a Pécset és a Sopront sem szabad leírni. A Baja és a BEAC, akik a keresztjátékból kerültek a legjobbak közé, nagy valószínűséggel nem szólnak majd bele az éremért zajló harcba. De nem szabad elfelejteni, hogy egy országos döntőben bárki legyőzhet bárkit, bármilyen eredmény előfordulhat. Mi nem tűztünk ki helyezési célt, a lényeg az, hogy koncentráltak és fegyelmezettek legyünk, mert ezekkel az erényekkel bejuthatunk a négy közé. Ami a csapatunkat illeti, a korosztályos válogatott Vég-Dudás Anna mellett, Suhajda Vanda és Szegeczki Nóra is volt már kerettag a nemzeti csapat edzésein, és rajtuk kívül is van még 1-2-3 olyan játékos, aki képességei, munkája alapján olyan teljesítményre lehet képes, amivel felhívhatja magára a válogatott szakvezetésének figyelmét.

A B-döntőben is

A B-döntőben is szerepel megyei, miskolci csapat. Az első nyolcat követő második nyolcasban, a rangsorban a 9-16. helyért küzdő együttesek között ezen a hétvégén péntektől vasárnapig Budapesten játszik meccseket a DVTK Akadémia B csapata. A részvételüknek az az érdekessége, hogy a Diósgyőrön kívül egyetlen olyan sportszervezet sincs, amelyik a két döntőben két csapattal képviseltetné magát.

Leány serdülő országos döntő: információk

A résztvevő csapatok:

A-csoport: Csata DSE (Budapest), DVTK Akadémia A, Kosárlabda Akadémia Pécs A, Bajai NKK.

B-csoport: Vasas Akadémia A, KSC Szekszárd, Soproni Darazsak Akadémia A, BEAC Újbuda KA A.

Helyszín: Budapest, Gabányi Sportcsarnok

Időpont: 2018. május 24-27.

A DVTK Akadémia A programja:

május 24. (csütörtök), 15.00: DVTK Akadémia – KA Pécs A,

május 25. (péntek), 11.00: DVTK Akadémia A – Bajai NKK, 19.00: Csata DSE – DVTK Akadémia A,

május 26. (szombat): keresztjáték,

május 27. (vasárnap): helyosztó.

