DVTK: A volt hazai pályán, vendégként

A labdarúgó NB I 3. fordulójában szombaton 18.00-tól Debreceni VSC – Diósgyőri VTK meccset rendeznek a hajdúsági megyeszékhelyen, a Nagyerdei stadionban. A helyszín egy ideig hazai pálya volt a DVTK-nak is, a Diósgyőri stadion májusi átadásáig néhány alkalommal itt játszották hazai meccseiket, és ennek során értek el sikereket. De Debrecenben, a DVSC vendégeként az eddigi ott lejátszott 27 NB I-es meccs közül csupán egyszer sikerült nyerniük, 10 évvel ezelőtt.

– A bajnoki statisztikák érdekesek, de a sorozatok bármikor megszakadhatnak – jelentette ki Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője.

– A legfontosabb ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban az, hogy a 3 pontért megyünk, győzni szeretnénk, függetlenül attól, hogy erős csapat lesz az ellenfelünk. A Puskás elleni bajnokin, egy hete sokkal jobban játszottunk, mint ellenfelünk, de az a meccs a múlt, és nekünk a következőre kell koncentrálnunk. A Debrecennek is megvannak a maga problémái, számunkra a legfontosabb az, hogy az első győzelmet meg tudjuk szerezni.

A diósgyőri klub pénteki, a DVSC elleni meccsel kapcsolatos sajtótájékoztatóján több diósgyőri játékos helyzete is szóba került. Bárdosról, aki a Puskás ellen kezdő volt bal oldali védőként, és akit 0–2-es állásnál a 29. percben lecserélt spanyol edzője, azt mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, hogy a profi játékosok, és az edzők is tudnak hibázni, és bár a fiatal labdarúgóban azt látja, hogy az ország egyik legjobb bal oldali védője lehet, hiszen ehhez nagyon jó adottságai vannak, de szüksége van még tanulásra, hogy azzá váljon. Shestakov neve említése után, Fernando Miguel Fernández Escribano azt mondta az általa többnyire mellőzött középpályás helyzetéről, hogy 22-23 játékos van a keretben, és mindig a legjobb formában lévők kapnak lehetőséget, és ehhez az edzéseken mutatott teljesítményen át vezet az út.

A legutóbbi bajnokin csak a kispadig jutott Liptákról azt mondta a spanyol tréner, hogy nincs különösebb oka annak, hogy nem volt kezdő, annyi történt, hogy most más játékosokra esett a választása, nem a nagy karriert befutott, a csapat egyik legértékesebb játékosára. Karannal kapcsolatban az hangzott el, hogy sérüléssel is bajlódott, gyermeke is született, emiatt otthon volt, majd a szakvezető azt is mondta, hogy a védelem közepén jól állnak, hiszen Tamás M., Brkovic, Lipták és Karan is bevethető itt, közülük mindig a legjobbakat kell kiválasztani.

A legtöbb szó Ugrairól esett. Előbb a Puskás ellen kihagyott 11-ese kapcsán a formájáról Fernando Miguel Fernández Escribano azt mondta, hogy azoknál, akik évek óta ­meccseket játszanak, előfordulhat formahanyatlás, még az olyanokkal is, akik egy adott csapat legjobbjainak számítanak. Lapunk felvetette: a futballban azt tartják, hogy azért, hogy valakinek szerencséje legyen, dolgoznia is kell, és a sors most nem adta meg a középpályásnak, hogy egy értékesített büntetővel felszálló pályára kerüljön, és a kérdés az, hogy megvan-e az edzéseken a játékosban a futball iránti alázat. A DVTK vezetőedzője ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy Ugrai hétközi munkájával elégedett, jól dolgozik, tavaly kemény éve volt, és szüksége lenne arra, hogy visszaszerezze az önbizalmát, és ebben az edzőjének is segítenie kell. Fernando Miguel Fernández Escribano azt sem titkolta, hogy vannak, akik jobb formában vannak Ugrainál, ezért játszik kevesebbet, majd hozzátette: a foci ilyen, de ez a helyzet változhat is, dolgoznak rajta, hogy kellő önbizalma legyen a válogatottat is megjárt középpályásnak.

Arra a kérdésre, hogy vannak-e sérültek a keretben, a diósgyőri szakvezető azt felelte, hogy egy nappal a bajnoki előtt nem volt ilyenről tudomása.

Az ellenfélről

Az ellenfélről is szó esett a pénteki sajtótájékoztatón.

– Az idei mindkét meccsét láttuk a Debrecennek, a szisztéma mind a kettőn ugyanaz volt, az ellenfelek hibáira vártak, próbálták ezekből építkezni, és arra számítok, hogy nem változik nagyot a játékuk képe – fejtegette Fernando Miguel Fernández Escribano, aki arra a kérdésre, hogy a két csapatnak a legutóbbi bajnokijából lehet-e építkezni, valamit felhasználni, így felelt:

– Más rendszerben játszottak ekkor, a 4–4–2 után ebben az évadban a 4–1–4–1-et preferálják. A két csapat legutóbb is Debrecenben játszott, ami számunkra is hazai pálya volt egy ideig, úgyhogy nem ismeretlen stadionban megyünk bele ebbe a mérkőzésbe.

