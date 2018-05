DVTK: A klub legfontosabb elemei

A labdarúgó NB I 29. fordulójában, szombaton 17.00-tól az új Diósgyőri stadionban Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC bajnokit rendeznek. A megyei rangadón a kieséselkerülésért harcoló csapatok csatáznak, telt ház, illetve ehhez közeli lelátók előtt (az még kérdéses, hogy megtelik-e a vendégszektor).

A nagy érdeklődéssel várt összecsapás előtt, csütörtökön délben az új létesítmény sajtótermében először válaszolt az újságírók kérdéseire Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője. Elsőként arra, hogy milyen volt a csapatnak bent edzenie, meccselnie szerdán az új stadionban, ahol az NB I-es gárda ellenfele a klub NB III-ban szereplő tartalék együttese volt, néhány U17-es fiatallal kiegészülve.

– Kipróbáltuk a stadiont, fantasztikus a létesítmény, az atmoszférája, nagyszerű a gyep, és ezek után nagy izgalommal várjuk a szombatot, ami nagy nap lesz a klub életében – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano.

A vezetőedző arról is beszélt, hogy olyan volt ez a nap, mint amikor valaki egy gyönyörű házat vesz, és körbejárja, mielőtt beköltözne, kipróbálja, hogy milyen lesz amikor ott lakik majd, és minden ott töltött perccel egyre otthonosabban érzi magát.

A szakvezető arról is beszélt, hogy egy ilyen mérkőzés előtt nagyon fontos a mentális felkészítés, és nekik most elsősorban arra kell figyelniük, hogy miként tudják legyőzni a Mezőkövesdet, ezt szem előtt tartva dolgoztak egész héten, nem csak a játékosok és az edzők, hanem a klub összes alkalmazottja.

– Nagyon fontos meccse lesz ez a szezonnak, mert túl azon, hogy ez a stadion nyitómérkőzése, hogy megyei rangadó, azért ez a legfontosabb mérkőzése a csapatnak, mert ez a soron következő – jelentette ki a spanyol edző. – Minden héten új megoldandó feladat vár ránk, most az, hogy találjuk meg a Mezőkövesd azon pontjait, ahol feléjük lehet kerekedni. Tanulmányoztuk ellenfelünk játékát, láttunk ilyet, és azon leszünk, hogy sikerüljön, amit elterveztünk.

A sajtótájékoztatón szóba került Fernando Miguel Fernández Escribano bemutatkozómérkőzése a DVTK élén, a múlt szombati, az Újpest FC vendégeként 1–0-ra elvesztett bajnoki.

– Nagyon nehéz volt az előző hét – mondta a diósgyőri szakvezető. – Most más csapatot szeretnék látni, mint a múlt szombaton, bár akkor nagyon nehéz napok voltak a játékosok, a stáb mögött. Pedig a fociban a legfontosabb a játékos. Ha ők nincsenek készen mentálisan, fizikálisan arra, hogy versenyezzenek, akkor nem fog működni semmilyen terv. A játékos a klub legfontosabb eleme, a játékos kell a meccs megnyeréséhez. Nem akarom elkiabálni, de ezen a héten nagyon jól dolgoztak, az edzéseken megvalósították, amit kértünk, és most több időnk is volt készülni, mint a legutóbbi bajnoki előtt.

Jó hatással van

Arra a felvetésre, hogy az edzőváltás rövidtávon általában jó hatással van a legtöbb csapat eredményességére, de az Újpest ellen ebből szinte semmi nem látszott a csapat hozzáállásán, így felelt a DVTK vezetőedzője:

– Szinte mindig van pozitív töltet az edzőváltásnál, hiszen minden szakvezető hoz friss levegőt az öltözőbe, új impulzust. A DVTK játékosai az elmúlt időszakban sok büntetést kaptak, sok olyan negatív külső hatás érte őket, ami miatt nem tudtak tiszta fejjel játszani. De teljesen más csapatot láttam a héten, és nagyon büszke vagyok a keret minden tagjára, hiszen sokkal pozitívabbak voltak, motiváltabbaknak tűntek. Teljesen egyetértek azzal, hogy az Újpest elleni teljesítmény gyenge volt, hogy nem sikerült jól ez a bajnoki, de változást látok ezen a héten. A legfőbb katalizátor a csapat számára a diósgyőri szurkolók jelenléte, és ez már most érzékelhető. A játékosoknak fontos, hogy érezzék, a szurkolók mögöttük állnak. Sajnos, az elmúlt másfél évben minden alkalommal idegenben lépett pályára a csapat, és nem valósulhatott meg ilyen mértekben, mint arra most kilátás van. Az az erő, ami a szurkolóktól érkezik a lelátóról, órási energiát ad és az első gólt, amit meg fogunk rúgni, a szurkolóknak kell ajánljuk.

A DVTK vezetőedzője újságírói kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, hogy a teljes keret a rendelkezésére áll a mostani meccs előtt. Lapunknak arra a kérdésére, hogy lesz-e, lehet-e új csapatkapitányuk szombaton, azok után hogy az Újpest ellen Liptákot le kellett cserélni sérülés miatt, azt felelte a szakvezető, hogy a belső védő szerdán más edzésmunkát végzett mint a többiek, de ennek ellenére reményét fejezte ki, hogy a játékot vállalni tudja.

Csak a jövőre

Az Észak-Magyarország szóba hozta a játékosok korábbi büntetését, arról érdeklődve, hogy az új szakvezető közbenjárt-e a klubvezetésnél, ennek eltörlése, megszüntetése, csökkentése ügyében, hogy ezzel is segítse a labdarúgók motivációs szintjének emelését.

– Nem akarok sokat beszélni a múltról – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano. – Úgy gondolom, hogy mindenki a játékosok kezében van, a város, a szurkolók, az edzők, az újságírók. És mindenkinek lehet rossz napja, rossz döntése, de el kell fogadni, hogy a labdarúgók is emberek, akiknek a jó teljesítményhez felszabadultságra van szükségük. Nem szabad a múlttal foglalkozni, mert mindegy, hogy gólt szerzett valaki egy hete, a lényeg az, hogy mi lesz most. Csak a jövőre kell fókuszáljunk, és a héten végzett munka ezen a téren bizakodásra ad okot.

– Berecz Csaba –

