DVTK: A horvát Mazalovic az Inter Zapresicből az első

Hétfőn munkához látott a DVTK élvonalbeli labdarúgó együttese, a 2018/19-es évad első edzése előtt Fernando Miguel Fernández Escribano, a piros-fehérek vezetőedzője tartott sajtótájékoztatót.

A spanyol trénernek az első szavai azok voltak az új bajnoki idény előtt, hogy két hét nem elég arra, hogy egy játékos feltöltődjön, de mivel ilyen a magyar bajnokság menetrendje, így ehhez kell alkalmazkodni, és ezzel együtt is új motivációkkal, és új reményekkel kezdődik a szezon. Az évad első újságírói kérdése az volt, hogy milyen átalakítást tervez a játékoskerettel kapcsolatban.

– Változásokat nem én egyedül, hanem a klub szakmai vezetésével együtt, közösen tervezünk. Szeretnénk bővebb keretet, több játékost, hogy több variációs lehetőségünk legyen, de a realitástól nem szabad elszakadni. Mi nem a Ferencváros, vagy a Puskás Akadémia vagyunk, mások a lehetőségeink, és ehhez igazodva kell dolgozni, a keretünk tagjait, a saját játékosainkat kell fejleszteni – jelentette ki a szakvezető, aki arra a kérdésre, hogy milyen csapatot szeretne látni ebben az évadban, így felelt: – Sokkal támadóbb szellemű csapatot, olyat, amelyik harcosabb, és mindig a három pont megszerzéséért száll harcba. Igaz, nem tudjuk ki, hogy ki lesz az első ellenfelünk, akire készülni kellene, és ezt furcsának tartom.

Fernando Miguel Fernández Escribano a fő elvárását is megfogalmazta az idénnyel kapcsolatban, ami így hangzik: ne ismétlődjön meg az, ami az elmúlt két bajnokság végén volt.

Szarka helyére

Az Észak-Magyarország azon kérdésére, hogy elárulja-e, mely posztokon akarnak erősíteni, azt felelte a DVTK spanyol edzője, hogy Szarka távozásával egy támadóval kevesebb lett, és ide szeretnének játékost hozni, hasonlóan ahhoz, hogy Kocsis Gergő elköszönését követően (a védekező középpályás visszatért az őt kölcsönadó Dunaszerdahelyi AC-hoz) az évad első edzésnapján egy rutinos középpályást szerződtettek.

Fernando Miguel Fernández Escribano arról is szót ejtett, hogy tavalyi keret tagjai közül – leszámítva azokat, akiknek a távozása már napvilágot látott (Vela, Kocsis, Szarka), egyedül Antal Botondnak jár le a szerződése, de vele tartanak a tárgyalások a hosszabbításról. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tervezi-e, hogy esetleg megválik valakitől az élő szerződésű játékosok közül, amire azt felelte a tréner, hogy a klub nincs olyan helyzetben, hogy pazaroljon, és bárkitől is válnának meg, az anyagi veszteséget jelentene.

Az üzemanyagtankok

Az Észak-Magyarország arra is kíváncsi volt, hogy a mostani hetet, amolyan nulladik hétnek tartja-e, hiszen sok a hiányzó, amire azt felelte, hogy furcsa ez a helyzet, hiszen teljesen biztosat nem lehet tudni a bajnoki nyitány időpontjáról, de a csapatok többsége is hasonló helyzetben látott munkához. Azt is megkérdeztük a vezetőedzőtől, hogy ebből az elvileg 5 hétből mennyit lehet a fizikai fejlesztésre rászánni, mert az előző évad végén az látszott, hogy erőállapotban nem volt mindenki a topon.

– Úgy tűnt, hogy a bajnokság végére az üzemanyagtankok kiürültek – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano. – Mint mondtam: két hét nem elég a feltöltődésre. De öt hét van a következő bajnoki meccsig, és azért kezdtünk teszteléssel, hogy képet kapjunk a labdarúgók jelenlegi állapotáról. Fontos része lesz a felkészülésnek a fizikai fejlesztés, de a játékstílus kialakítására, és a taktika elsajátítására is időt kell fordítanunk.

Egy új idegen

A DVTK első edzésén egy olyan játékost vett részt, aki teljesen újnak mondható. A 28 éves horvát állampolgárságú védekező középpályás, Tomislav Mazalovic, aki a 201 élvonalbeli bajnokit játszott hazája bajnokságában, és az Inter Zapresic gárdájától érkezett (a legutóbbi négy évben itt futballozott, előtte pedig csak egy helyen, a nevelő klubjában, a Cibalia Vinkovciban). Rajta kívül több fiatal szagolt bele az első csapat öltözőjébe, hiszen a két fiatal kapus, Bánhegyi Donát és Konyecsik Krisztián mellett, Géringer László, Géringer Tamás, Orosz Marcell, Tóth Borisz és Szűcs Kornél is a klub utánpótlás labdarúgójaként vett részt az NB I-es együttes első tréningjén. Két kölcsönből visszatérő játékos, Boros Gábor és Kitl Krisztián szintén jelen volt a foglalkozáson, amelyről az előre jelzett hiányzókon kívül hárman nem húztak szerelést: Tucsa Róbert azért nem, mert fejlődése érdekében, hogy minél többet játszhasson, másik csapatban folytathatja pályafutását, a koszovói Florent Hasani azért nem, mert plusz egy napot kapott az utazásra, Busai pedig azért nem, mert neki is adtak két bónusznapot a visszatérésre.

A Diósgyőri VTK keretéről

Az első edzésen jelen voltak

Újak: Tomislav Mazalovic (horvát, Inter Zapresic), Boros Gábor (Kazincbarcikai SC, kölcsönből vissza), Kitl Krisztián (Soproni VSE, kölcsönből vissza), Bánhegyi Donát (DVTK utánpótlás), Konyecsik Krisztián (DVTK utánpótlás), Géringer László (DVTK utánpótlás), Géringer Tamás (DVTK utánpótlás), Orosz Marcell (DVTK utánpótlás), Tóth Borisz (DVTK utánpótlás), Szűcs Kornél (DVTK utánpótlás).

Maradtak: Bukrán Erik, Tamás Márk, Nagy Tibor, Forgács Dávid, Dusan Brkovic (szerb), Dejan Karan (szerb), Ivánka Patrik, Tóth Barnabás, Bárdos Bence, Serhii Shestakov (ukrán), Ternován Patrik, Bacsa Patrik, Óvári Zsolt, Varga József.

Később csatlakoz(hat)nak: Antal Botond (edzőképzés miatt), Rados Iván (családi nyaralás miatt), Lipták Zoltán (edzőképzés miatt), Eperjesi Gábor (felsőfokú tanulmányai miatt), Makrai Gábor (az U21-es válogatottnál eltöltött idő miatt), Ugrai Roland (a felnőtt válogatottnál eltöltött idő miatt), Nikolaos Ioannidis (görög, sérülését követő otthoni rehabilitáció miatt), Fülöp István (ACS Sepsi OSK, kölcsönből vissza, mert június 9-én fejezte be a szezont), Florent Hasani (koszovói, egy nap haladékot kapott), Busai Attila (két nap haladékot kapott).

Távozhat: Tucsa Róbert (?).

Távoztak: Diego Vela (spanyol, ?), Kocsis Gergő (Dunaszerdahelyi AC, kölcsönből vissza), Szarka Ákos (szlovákiai, ?).

A DVTK felkészülési mérkőzései

Június 30. (szombat), 09.30: Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai SC (NB II)

Július 4. (szerda), 18.00: Diósgyőri VTK – Kisvárda MG

Július 7. (szombat), 18.00: Diósgyőri VTK – Partizán Bardejov (szlovák 2. osztály)

Július 11. (szerda), ???: Puskás AFC – Diósgyőri VTK (a helyszín és a kezdési időpont még nem ismert)

Július 14. (szombat), 18.00: Maccabi Netanya (izraeli 1. osztály) – Diósgyőri VTK (Telkiben)

