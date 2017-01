DVTK: A Ferencvárosban folytatja Bognár István

Bognár István Mezőkövesdről érkezett Diósgyőrbe 2014 nyarán, összesen 67 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.

– Köszönöm a klubnak a lehetőséget, biztos sokan emlékeznek arra, hogy a DVTK Mezőkövesdről két és fél évvel ez előtt kivásárolt, és innen kerültem be a válogatott bő keretébe, amiért örökké hálás leszek – búcsúzott Bognár István a klub hivatalos honlapján. – Köszönöm a szurkolóknak is a rengeteg biztatást és hogy mindig mellettem voltak. Előfordultak az elmúlt években szép és kevésbé sikeres periódusok is, de én csak a szép dolgokra emlékezem. További sok sikert kívánok a Diósgyőrnek!

Az FTC hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint mindenben megegyeztek az érintettek, így eldőlt, hogy a 25 esztendős Bognár István a DVTK-ból a Ferencvárosi Torna Clubhoz szerződik. A játékos aláírta szerződését, és várhatóan kedd délután csatlakozik a tavaszi szezonra készülő NB I-es kerethez.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA