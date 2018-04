DVTK: A címvédő ellen írnának történelmet a hölgyek a Magyar Kupában

Megyei női labdarúgócsapat először jutott el a Magyar Kupa döntőjébe, lévén az idei, 2017/2018-as sorozatban a DVTK gárdája ezt megelőzően valamennyi akadályt sikeresen vett. Fórizs Sándor vezetőedző együttese csütörtökön 20 órától a fővárosi Hidegkuti stadionban a címvédő Ferencvárossal csap össze az aranyéremért. A tréner az eseményt felvezető tegnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az hogy csapata ott van a fináléban, történelmi siker, a győzelem pedig történelmi tett lenne.

Ne legyen stressz

– A győztesekre örökké emlékeznek, ha nem nyersz, akkor az ezüst egy szép emlék marad – tette hozzá a szakvezető. – A lányok jól felkészültek erre a mérkőzésre, átérzik a kupadöntő súlyát.

A két alakulat idén a bajnokságban már három alkalommal találkozott: először, az alapszakaszban 4–1-re nyert a Ferencváros, aztán 1–0-ra a középszakaszban, a felső házban pedig – nem is oly régen, április 15-én, Diósgyőrben – 2–1-re.

– Jó játékosaik vannak, begyakorolt a játékrendszerük, és biztos vagyok abban is, hogy készülnek valami újjal, meglepővel. De mi is elvégeztük a magunk munkáját, a lányok mindent meg fognak tenni a pályán. Nem szabad, hogy a szokásosnál nagyobb legyen bennük a stressz, nyugodtan, a taktikát betartva kell játszanunk – hangsúlyozta Fórizs Sándor, akinél arra is rákérdeztünk, hogy az, hogy a Ferencvárosnál van két eltiltott, mennyire befolyásolhatja az összecsapást? – Fogják őket pótolni, megfelelő helyettesekkel, itt igazából annyi lehet az előnyünk, hogy amikor a 60. perc után cserékre lesz szükség, akkor kollégámnak kevesebb lehetősége lesz a variálásra.

A klub, a gárda ugyan még nem nyert kupaaranyat, de olyanok már vannak a keretben, akiknek megadatott ez a siker: a csapatkapitány, Tóth Alexandra 2010-ben az MTK futballistájaként hódította el a címet, míg Markovic Szerbiában, Sandu, Jáhn és Olar Romániában nyert kupát, utóbbi Cipruson is.

– Mindegyikünk várja már ezt a meccset, egy nagyon jó ellenféllel találkozunk – mondta Tóth Alexandra. – Nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk elhódítani a serleget. Egy páran, magamat is beleértve már rutinos játékosnak számítunk, sok tapasztalattal, nekünk az is feladatunk, hogy segítsük, biztassuk a fiatalokat, adjunk nekik önbizalmat.

Támogassák őket

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az áprilisi bajnokin olyan élményt szereztek a lányoknak a mérkőzésre kilátogató szurkolók, amit még most is emlegetnek. Arra biztatnak mindenkit, aki nem kíván részt venni az új diósgyőri stadion szintén csütörtöki tesztmeccsein, és teheti, akkor utazzon el Budapestre, támogatni őket.

A DVTK-ban Sinka Alexandra nem lép pályára a kupadöntőn sérülés miatt, de a helyszínen természetesen ott lesz. A férfiakkal ellentétben a kupagyőztes nem szerez jogot nemzetközi kupaindulásra, Magyarországnak egy helye van az egyetlen sorozatban, a Bajnokok Ligájában – ami értelemszerűen a bajnoké lesz majd.

ÉM-MI

Magyar Kupa: út a döntőig

Diósgyőri VTK

1. forduló: nem kellett pályára lépni

2. forduló: Kőbányáért FNLA – DVTK 0-13

3. forduló: Nyírség NSC – DVTK 0-8

4. forduló: DVTK – Haladás Viktória 4-1

Ferencváros

1. forduló: nem kellett pályára lépni

2. forduló: ZTE FC – Ferencváros 0-19

3. forduló: Ferencváros – Újpest 16-1

4. forduló: Ferencváros – MTK Hungária FC 1-0

