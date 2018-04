DVTK: 540 percük van a kiesés elkerülésére

A labdarúgó NB I 28. fordulójában szombaton 17.00-tól Budapesten, a Megyeri úti Szusza Ferenc stadionban Újpest FC – Diósgyőri VTK bajnokit rendeznek. A két együttes közül a hazaiak várják jobb előjelekkel az összecsapást, hiszen az előző fordulóban a Budapest Honvéd ellen, idegenben elért 0–0-s eredményükkel a tabella harmadik helyére jöttek fel, és így nemcsak a Magyar Kupában (ahol elődöntősök, és az első meccsen 2–1-re győzték le a Balmazújvárost) van esélyük arra, hogy kiharcolják a nemzetközi szereplést, és 9 év szünet után ismét európai kupameccseket játsszanak, hanem a bajnokságban is.

Ezzel szemben

Ezzel szemben a DVTK negatív szériában van, legutóbb március 13-án nyertek tétmeccset (a Magyar Kupában a Puskás vendégeként 1–0-ra), bajnokit pedig ezt megelőzően tíz nappal, Debrecenben (a Ferencváros ellen 2–1-re). Az azóta eltelt hat bajnoki fordulóban nyeretlenek maradtak, és a legutóbbi három NB I-es fordulóban elszenvedett három vereség az eddigi szakvezető, Bódog Tamás állásába került. A hétfői edzőváltás után az új trénernek, Fernando Miguel Fernandez Escribanónak hat meccse, 540 perce maradt arra, hogy vonal felett tartsa a jelenleg 9. helyen álló, a kieső helytől két pontra lévő csapatot. Nagy kérdés, hogy az elmúlt pár napban mennyire sikerült megismernie a DVTK-t a spanyol edzőnek.

– Nagyon intenzív héten vagyunk túl, csak most érkeztem meg, és a csapattal való ismerkedés mellett az Újpestből is fel kellett készíteni a keret tagjait – mondta Fernando Miguel Fernandez Escribano, aki arra a kérdésre, hogy előnyt jelent-e akár az ő számára, akár azon játékosok számára, mint például Bacsa, vagy Rados, hogy ismerik egymást, hogy korábban egyazon csapatnak voltak a tagjai, így felelt: – Természetesen. Segíthet, hogy ismerjük egymást, hiszen őszintén kikérhetem a véleményüket, megkérdezhetem őket bizonyos kérdésekben. De a helyzet változott, mivel a mostani felállásban edző vagyok és nem játékostárs, picit más a szituáció, viszont ez nem ismeretlen számomra, hiszen Malagában is volt részem hasonlóban, így van rálátásom arra, hogy mi az, amiben ez segíthet.

A klub pénteki sajtótájékoztatóján kérdésként az is felmerült, hogy mit szeretne viszontlátni az Újpest ellen.

– Az a várakozásom, hogy amikor a játékvezető először fúj a sípjába a meccsen, onnantól kezdve a játékosok motiváltan futballozzanak, mutassák meg, hogy minőséget képviselnek, és nyerjék meg ezt a meccset – jelentette ki a DVTK új vezetőedzője, aki ara a kérdésre, hogy milyen az öltözői hangulat, hogy mennyire vannak rendben a játékosok, ezt felelte: – Fontos a meccsre való felkészülés során, hogy a labdarúgók minden szempontból rendben legyenek, hiszen 5-6 mérkőzés óta tart egy kedvezőtlen sorozat. Úgy látom, hogy fizikálisan nincs probléma, elsősorban ­mentálisan kell felkészülni, de profi játékosokról van szó, és nem is az Újpest a legfontosabb, hanem az, hogy fejben tiszta legyen a csapat, hogy jó mentalitással lépjen pályára.

A stílusról

Az is szóba került most is, ahogy három nappal ezelőtt Fernando Miguel Fernandez Escribano bemutatkozó sajtótájékoztatóján, hogy az általa megnézett 5 DVTK meccsen milyen hibákat látott, miket kellene kijavítani, de a vezetőedző ezúttal sem mondott konkrétumokat, csupán ­annyit: reméli, hogy amiket felfedezett, azt sikerül javítani, és ezt a meccsen is lehet majd látni.

– Úgy gondolom, hogy a játékosokat egyre jobban kezdtem megismerni, kiemelten figyeltem, ki hogyan dolgozott. Más nézni tévében, és más élőben a játékosokat, a csapatot, de sok segítséget nyújtottak a mérkőzések ­ahhoz, hogy összeálljon a kép – jelentette ki a szakvezető.

Lapunk felvetette Fernando Miguel Fernandez Escribanónak, hogy minden edző egy picit a saját képére formálja a csapatát, és ha abból indulunk ki, hogy az elődje agresszív, futós, harcoló stílust igyekezett megvalósítani, akkor most egy játszóbb csapatnak kell következnie, amennyiben az ő korábbi játékosként mutatott stílusához igazodik a csapat.

– Minden edző a saját filozófiáját teszi hozzá a csapathoz. De négy nap alatt nem lehet mindent átadni ebből. A hétvégén az a cél, hogy azokat az elemeket viszontlássam, amire ezen a héten a hangsúlyt helyeztük. Olyan csapatot szeretnék, amelyik mentalitásából adódóan ­bátran megy előre, meg­felelően agresszív, és a győzelemért harcol – jelentette ki a diósgyőri szakvezető, aki arra a kérdésre, hogy a játékosokat partnereknek látja-e törekvéseiben, így felelt: – Jó a csapat állapota, jó munkakapcsolatot tudtunk kialakítani.

Ugrai eltiltott

A kezdőcsapatról, a keret egészségügyi állapotáról is szó esett, és ennek során kíváncsiak voltunk arra, hogy megadja-e a várható kezdő 11-et az új szakvezető. Neveket ő sem említett, csupán azt mondta, hogy a hadra fogható, legjobb játékosok egy rendszerben lesznek. Lapunknak arra a kérdésére, hogy mennyire van már meg most a fejében az Újpest elleni kezdő, vagy van-e még néhány kérdőjel ezzel kapcsolatban, azt felelte, hogy teljesen tisztán lát ebben a kérdésben. A vezetőedzőtől azt is megtudtuk, hogy Ugrai sárga lapok miatt nem játszhat, és hogy a múlt hétvégén, sérülés miatt kihagyó két belső védő közül Brkovic helyzete nem sokat változott, Karan viszont szinte teljesen rendben van.

ÉM-BCS

OTP Bank Liga, 28. forduló:

szombat:

Paksi FC-Videoton FC 17.00, v.: Solymosi

Debreceni VSC-Vasas FC 17.00, v.: Kassai

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 17.00, v.: Bognár

Újpest FC-Diósgyőri VTK 17.00, v.: Iványi

Puskás Akadémia FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00, v.: Berke

Ferencváros-Swietelsky Haladás 19.30, v.: Szőts

A tabella:

1. Videoton FC 27 17 7 3 56-25 58 pont

2. Ferencvárosi TC 27 16 8 3 58-25 56

3. Újpest FC 27 9 11 7 35-34 38

4. Debreceni VSC 27 10 7 10 44-35 37

5. Budapest Honvéd 27 10 7 10 41-44 37

6. Paksi FC 27 9 9 9 40-43 36

7. Puskás Akadémia 27 8 9 10 32-39 33

8. Swietelsky Haladás 27 9 4 14 29-41 31

9. Diósgyőri VTK 27 8 6 13 40-44 30

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 27 6 10 11 29-38 28

11. Mezőkövesd Zsóry FC 27 6 10 11 30-47 28

12. Vasas FC 27 7 6 14 32-51 27

