DVTK: 22+3 és még 4-5 fiatal lehet a keret tagja

Megkezdte a munkát pénteken a DVTK labdarúgócsapata, a szakmai stáb a tavalyi évad végéhez képest változatlan összetételben, Bódog Tamás vezetőedző irányításával tartotta meg az első foglalkozást.

Valami egészen más

– Ez amolyan ráhangoló, ismerkedő jellegű tréning volt, még nem a teljes kerettel, és ilyen lesz a mai második edzés is, amelyen szintén a labda lesz a középpontban – mondta a délelőtti első edzés után Bódog Tamás, a DVTK vezetőedzője. – Aztán szombaton valami egészen más következik, a 3,5 napos összetartás labda nélküli lesz, ekkorra futást és más izomerő-­fejlesztő elfoglaltságokat terveztünk a játékosoknak. A felkészülés teljes programját szem előtt tartva állítottuk össze, hogy július közepén, az első bajnoki időpontjában egy még jobban összeszokott, egységes, játékban továbbfejlődött csapattal mutatkozzunk be az új idényben. De ami addig van, ebben a négy hétben, az csak a munka, erről fog szólni a felkészülés.

Bebizonyították

Mint azt a szakvezetőtől megtudtuk: a keret kialakításával kapcsolatban Benczés Miklós sportigazgatóval tartotta a kapcsolatot szabadsága idején. Arra a felvetésre, hogy túl sok időt nem rabolhattak el egymástól, hiszen a játékoskeret zöme adott, az érkezők és távozók száma a DVTK történelmének elmúlt éveihez képest alacsonynak mondható, így reagált Bódog Tamás:

– Az alatt a 10 bajnoki meccs alatt, amit együtt csináltunk a játékosokkal az előző évad végén, mindent beleadtak, és ezek a labdarúgók bebizonyították, hogy képesek arra, hogy a kiesés elkerülésénél nagyobb célokért küzdjenek. Úgyhogy vérátömlesztésre nincs szükség, az állomány csak kisebb frissítést igényel. Reményeim szerint a keret a jövő hét végére végleges lesz, és edzőtáborozni már kompletten mehetünk. Terveink szerint fogunk még igazolni az elkövetkező napokban, és bár van olyan, akit szerettem volna a csapatban látni, de a klub lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy megszerezzük, a mag adott, és az érkezőktől függetlenül is hiszek abban, hogy a tavalyitól jobb eredményeket érhetünk el.

A visszatérőkről

Arra a kérdésünkre, hogy hány fős keretet szeretne, a DVTK vezetőedzője azt válaszolta, hogy 22 mezőnyjátékost, 3 kapust, és ehhez jön még 4-5 fiatal a saját utánpótlásból. Bódog Tamás közülük négyet meg is nevezett: Orosz Marcell, Bárdos Bence, Lakatos László és Ivánka Patrik csatlakozhat majd az első csapat keretéhez. A szakvezetőt a kölcsönből visszatérőkről is kérdeztük, arról, mennyi időre van szükség ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy szükség van-e rájuk.

– Bacsáról és Oláhról is jókat hallottam, de az a tény, hogy az NB II-ben tavasszal nem sok lehetőséghez jutottak. Hogy meg tudjam ítélni, mire képesek, két hét biztosan kell, de lehet, hogy három is. Rajtuk múlik minden, ha jól teljesítenek, kerettagok lehetnek, ellenkező esetben olyan csapatot kell keresnünk nekik, ahol ténylegesen van lehetőségük a folyamatos játékra – mondta Bódog Tamás.

A szakvezetőtől azt is megkérdeztük, hogy a tavalyi keret néhány tagja miért nem volt jelen az első edzésen. Az edző elmondása szerint Szalóczy Dávid sérült, míg Lőrincz Patrik, Nemes Milán, Boros Gábor, Szabó II Balázs és Halmai Ramon esete azonos, a fiatalok azért nem lesznek az első csapat keretének tagjai, mert nekik olyan együtteshez kell kerülniük fejlődésük érdekében, amelyben rendszeresen szóhoz jutnak.

Csatárposztra

Arra a kérdésünkre, hogy mely posztokon kellene még erősíteni, Bódog Tamás azt felelte, hogy elsősorban csatárposzton lenne szükség erre, elsősorban egy rutinos játékosra, de a középpályára is érkezhetne még olyan labdarúgó, aki gyors, és a támadó­játéka erős.

ÉM-BCS

Kibővül Bódog Tamás feladatköre

Péntektől az első csapat működését érintő változások lépnek életbe a DVTK labdarúgó-csapatánál – közölte a klub.

„Az elmúlt másfél évben Árki Gábor váratlan lemondása után Benczés Miklós egyedül látta el az első csapattal és az utánpótlással kapcsolatos sportigazgatói, valamint az akadémiai igazgatói feladatokat is, de miután az MLSZ hivatalosan is Regionális Utánpótlás Központtá nyilvánította a DVTK-t, a megnövekedett feladatmennyiség miatt egyértelművé vált, hogy ez a helyzet hosszú távon nem tartható fenn – mondta Szabó Tamás, a DVTK ügyvezetője. – Sokáig kerestük a legjobb megoldást, amit végül házon belül találtunk meg, így Benczés Miklós első csapattal kapcsolatos feladatait Bódog Tamás veszi át, aki ezentúl szakmai igazgatóként a játékoskeret kialakításáért és a felkészítésért is felel. Ezzel a döntéssel egyrészt egy kézbe kerülnek az első csapatot közvetlenül érintő feladatkörök, másrészt Benczés Miklós még több időt és energiát tud fordítani a klub, a labdarúgó-akadémia és a regionális utánpótlás képzési rendszer fejlesztésére, vagyis a DVTK sikeres jövőjének építésére.

A DVTK pénteken két tréninggel nyitott, majd a szombat délelőtti közös gyakorlás után Nagyvisnyóra utazik a csapat, és az ottani háromnapos összetartásról hétfőn jönnek haza. Keddtől Diósgyőrben folytatják a munkát, a jövő héten szombaton pedig már meccset is játszanak.

