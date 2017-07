DVSC vs. Mezőkövesd – Emberhátrányból három pont, ez óriási fegyvertény volt

A kezdéskor meglepően sokan voltak a lelátókon (később, már a 23. percben közölték, hogy 4401 szurkoló van jelen), és a hazai nézők alig tudták túlharsogni a busznyi, rendkívül hangos vendégtábort. A mezőkövesdi kezdők között kapott helyet Csirmaz, akinek beállítását talán senki nem várta. Novák és Strestik révén már a 15. percben két góllal kellett volna vezetnie a matyóvárosiaknak, de ezt extrabravúrokkal Nagy S. akadályozta meg. Tetszetősen futballoztak a borsodiak, akik jól vitték fel a labdát, lendületes akciókat vezettek, kiugratásaik pedig állandó gólveszélyt jelentettek a hazaiak kapujára.

Jól futballoztak

A hórihorgas Takács T. megsérült, lebicegett a pályáról, majd Sós B. (kétségtelenül szép mozdulattal) lesgólt szerzett, produkcióját pár perccel később pedig Könyves ismételte meg. A teljesen tanácstalan DVSC mintha a pályán sem lett volna, ezzel szemben a Mezőkövesd kiváló futballt mutatott be. Pintér játékvezető mindent megengedett, a támadójátékot segítette, de nagy igyekezetében olykor elfelejtett sípolni, így a játékosok gyakran és büntetlenül egymást is megrúghatták. Mindenki azt hitte, hogy Gohér a 42. percben vezetéshez juttatja csapatát, hiszen azt a szabadrúgást (és szöget), amit együttese kapott, neki találták ki, a ballábas védő azonban ekkor még nem találta el olyan kiválóan a labdát, mint az előző szezon hajrájában a Paks ellen. A hajdúságiak egyébként csupán portásuknak köszönhették, hogy az első félidőben nem kerültek hátrányba – aztán emberhátrányban vonult a szünetre a vendéggárda. Ekkor sokan megijedtek a kövesdi szimpatizánsok közül, utólag azonban kiderült, hogy a mínusz egy ember tulajdonképpen számukra jelentett előnyt az öreguras, nehézkes, és helyenként totálisan szétesett DVSC-vel szemben.

Gohér bizonyított

A szünet után negyedóráig egy nyugodt debreceni együttest láttunk. A hazaiak arra számítottak, hogy semmit nem csinálva úgyis bedarálják a megfogyatkozott ellenfelüket és otthon tartják a három pontot. Az sem volt számukra elegendő figyelmeztető jel, hogy a 61. percben Strestik, majd Hudák is közel állt a találathoz, aztán rögtön jött Gohér, és megint bebizonyította, hogy Roberto Carlos egyik legjobb „tanítványa”. A bombázó nem csinált különöset, csak annyit, hogy nekifutott a leállított labdának és úgy bevágta, mint hajdan a Real Madrid brazil klasszisa. Ekkor már érezni lehetett, hogy vesztesen egészen biztosan nem fognak hazautazni Tujvelék. A DVSC tagjai közül egyedül Ferenczi J. csipkedte magát, akinek sikerült egyenlítenie, majd Tisza kézzel-lábbal vezényelt, de fejesei és lövései úgy húsz méterrel (!) kerülték el a ketrecet. A 90. percben a szívükhöz kaptak a vendégszurkolók, akik már gólt láttak. A rendkívül aktív és a középpálya mindent pontján nagyszerűen harmonikázó Keita labdát szerzett, Csirmazhoz játszott, a fiatal középpályás azonban az erős passzt pár lépésről nem tudta a kapuba helyezni.

A hajrában a bátor Radványi Miklós gólszagot érzett, középpályást támadóra váltott és ez a húzása, ha nem is a beküldött Veselinovic révén, de bejött. Amikor a tartalék játékvezető felmutatta az 5 perc hosszabbítást jelző táblát, nem nyerte el a vendég­alakulat híveinek tetszését, aztán kiderült, hogy ezt kövesdi szempontból nagyon jól tette. A DVSC tagjai így még reménykedtek a győztes gólban, amelyet aztán Hudák, a Mezőkövesd legjobbja termelt be. A győzedelmes rajt nagyot lökhet a vendégeken, akik remek játékkal örvendeztették meg szimpatizánsaikat és minden dicséretet megérdemeltek.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC

1-2 (0-0)

Debrecen, 4401 néző. V.: Pintér (Tóth II V., Medovarszki).

Debreceni VSC: Nagy S. (6) – Kuti (5), Szatmári (5), Mészáros N. (5), Ferenczi J. (6) – Filip (5) – Jovanovic (5), Holman (5), Tőzsér (5), Sós B. (6) – Takács T. (-). Vezetőedző: Herczeg András.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Farkas D. (6), Hudák (7), Pillár (6), Gohér (7) – Tóth B. (5-2=3), Keita (6) – Csirmaz (5), Strestik (6), Cseri (6) – Novák (5). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Csere: Takács T. helyett Könyves (6) a 19., Filip helyett Tisza (-) a 64., Novák helyett Szeles (-) a 68., Kuti helyett Mengolo (-) a 70., Cseri helyett Baracskai (-) a 72., Strestik helyett Veselinovic (-) a 87. percben.

Sárga lap: Tóth B. a 36., Tóth B. a 45+1., Tujvel a 83. percben.

Kiállítva: Tóth B. a 45+1. percben.

Gólszerzők: Gohér (0-1) a 63., Ferenczi (1-1) a 76., Hudák (1-2) a 93. percben.

Herczeg András: – Gyenge teljesítményt nyújtottunk, rossz napot fogtunk ki. Halványan kezdtünk, holott a kövesdieknek akartunk menni, de ellenfelünk erősebb volt, ránk tudta erőltetni az akaratát. Csapatunk pontatlan volt, játékosaink rengeteg labdát veszítettek el és ezt elsősorban a középpályán tették. Az egyenlítő gól sem nyugtatott meg minket, kapkodva futballoztunk, a végén pedig szöglet után kaptunk gólt. A meccset a középpályán és elől veszítettük el, ezért nagyon csalódott vagyok, a jövő héten sokkal jobban rá kell hangolódnunk soron következő mérkőzésünkre.

Radványi Miklós: – Tudtuk, hogy mi vár ránk, de végig a mi akaratunk érvényesült. Gyorsan forgattuk a labdát, helyzetekbe kerültünk, aztán jött a buta kiállítás, de ezt is átvészeltük. Tíz emberrel is jó futballt mutattunk be, ugyanúgy, mint a Vasas ellen az előző szezon utolsó meccsén, akkor is hátrányban szereztünk vezetést. Fizikálisan teljesen rendben vagyunk, jöttek a blokkok is, gyorsan adogatunk, csupán a helyzetek kidolgozását követő kihasználással nem vagyok elégedett, több gól maradt bennünk. Hét jó játékosunk van, a csapatot még össze kell rakni, ehhez pedig időre van szükség. Összességében teljesen megérdemelten szereztük meg a három pontot.

Percek, események

45+1. perc: a korábban már sárga lapos figyelmeztetésben részesült Tóth B. nem vigyázott magára, túlzott lelkesedéssel igyekezett tisztázni, de arcon rúgta Jovanovicot. Pintér játékvezető kiosztotta neki a második sárgát, majd felmutatta a pirosat is.

63. perc: Nagy S. a 16-oson kívülre lépett a labdával, ezért a játékvezető szabadrúgást ítélt középről, 17 méterre a kaputól. A leállított labdának Gohér futott neki és a tőle jól megszokott koreográfiával ballal, elemi erővel, a szétnyíló sorfal mellett vágta a labdát a léc alá, 0-1.

76. perc: Tisza szöglete után a 16-os közelében Ferenczi J. elé került a labda. A védő pedig egyből, ballal, 20 méterről a lábak között megtalálta a rést, lapos labdája a bal alsó sarokban kötött ki, 1-1.

93. perc: Gohér jobbról, bal lábbal ívelt szögletet az ötös környékére. Hudák jókor érkezett és a védőket megelőzve, magasra emelkedve, a jobbra mozduló Nagy S. mellett a kapu üresen maradt bal oldalába fejelt, 1-2.

