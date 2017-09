DVSC vs. DVTK – Így állhat fel a Diósgyőr a Nagyerdei Stadionban

A Diósgyőri VTK-ról úgy nyilatkozott Bódog Tamás, hogy az eltiltott Szarkán kívül reményei szerint mindenkire számíthat, továbbá, hogy sikerül összedrótozni azokat is, akik kisebb gondokkal küszködnek, de, hogy kikről van szó, azt nem volt hajlandó elárulni. A DVSC elleni meccs esélyeit pedig így foglalta össze:

– Idegenben játszunk, de a hazai pálya előnyét is élvezni fogjuk. Jó mérkőzésre számítok, sok nézővel. Biztosan sokan elkísérnek bennünket, és a Debrecen is sok nézőt vonz, bízom benne, hogy ez egy jó hangulatú mérkőzés lesz, hogy a két csapat felnő majd a feladathoz. Nem a döntetlenért megyünk, most is arra készülünk, hogy a három pontot hazahozzuk.

A várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal (Rados) – Nagy T., Lipták, Karan, Forgács – Kocsis, Busai – Vela, Nono Villar, Ioannidis – Ugrai.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

A Debreceni VSC – Diósgyőri VTK mérkőzésről szombaton 18 órától élőben tudósítunk a Borsod Online-on: dvtk.boon.hu

szombat:

Ferencváros-Vasas 18.00, v.: Bognár

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 18.00, v.: Berke

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00, v.: Farkas

Újpest FC-Puskás Akadémia 20.30, v.: Andó-Szabó

vasárnap:

Videoton FC-Swietelsky Haladás, Felcsút 17.00, v.: Szőts

Paksi FC-Budapest Honvéd 17.00, v.: Pintér

A tabella:

1. Videoton FC 7 5 2 – 16- 6 17 pont

2. Budapest Honvéd 7 4 2 1 13- 9 14

3. Diósgyőri VTK 7 3 3 1 12-10 12

4. Vasas FC 7 3 1 3 8- 9 10

5. Ferencvárosi TC 7 2 4 1 12- 7 10

6. Újpest FC 7 2 4 1 10- 9 10

7. Debreceni VSC 7 2 2 3 9- 7 8

8. Puskás Akadémia 7 2 2 3 11-12 8

9. Mezőkövesd Zsóry FC 7 2 1 4 8-15 7

10. Swietelsky Haladás 7 2 – 5 5-15 6

11. Paksi FC 7 1 3 3 10-14 6

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 7 1 2 4 9-10 5

