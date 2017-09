DVSC vs. DVTK – Hazai pálya lesz az idegenbeli?

A hajdúsági megyeszékhelyre, stadionjának újjáépítése miatt ,,haza jár” a Diósgyőr, hiszen legutóbb is ott játszott bajnokit, és érdekesség, hogy a DVSC náluk régebben meccselt a Nagyerdei stadionban, lévén ők az előző körben idegenben játszottak. Viszont mindketten nyertek. A Diósgyőr megyei rangadót hozott le sikerrel, a hajrában szerzett találattal, a vasutas gárda pedig a bajnoki címvédő otthonában, a Budapest Honvéd vendégeként diadalmaskodott két góllal. Ám ennek lassan két hete, hiszen a labdarúgó világbajnoki selejtezők miatt Európa szerte nem rendeztek bajnoki meccseket.

A szünetről

Nem is olyan régen a diósgyőri szurkolók rendre nagy reményekkel várták a válogatott miatti szüneteket, azzal, hogy ezekben a napokban sikerülhet rendezni a sorokat, és felszálló ágra tud kerülni a csapat. Most ilyenről szó sem volt, a bajnoki tabella úgy ,,fagyott le”, hogy a DVTK-t a dobogó alsó fokán találta. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük Bódog Tamástól, a diósgyőriek szakmai igazgatójától, hogy nézegettek-e előre a pauza idején, és hogy nem zavarja-e őket, hogy a listavezető Videoton szerdán Pakson nyerni tudott, és még jobban megugrott, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szünet mennyire vált a javára a csapatnak.

– Nem kell előre nézegetni, vannak olyan komoly anyagi lehetőségekkel rendelkező csapatok, akikkel nem valószínű, hogy hosszú távon versenyezi tudunk. De ettől függetlenül én azért szurkolok, hogy minden meccs döntetlen legyen, kivéve a miénk, ami a mi győzelmünkkel érjen véget – mondta Bódog Tamás, aki a szünet ,,hasznáról” ezt fogalmazta meg: – Sok extrát nem tettünk ahhoz, amit eddig is csináltunk, azon dolgoztunk, hogy minél tovább, minél összeszokottabban tudjuk játszani azt, amit szeretnénk. Az erőnlét, a fizikai képesség javítását célzó dolgokat megcsináltuk, ebben előre lehet lépni, mert minél többet dolgozunk ezen a téren, a játékosok is egyre jobban fejlődnek.

A szakmai igazgató arról is szót ejtett, hogy a szünetben játszottak egy edzőmeccset – amelyet a szlovákiai Dunaszerdahely ellen 2-1-re megnyertek Üllőn –, és ez egy fontos esemény volt, hiszen jó ellenféllel szemben, egy komoly játékerőt képviselő csapat ellen gyakorolhattak, és amit kértek, azt visszakapták a játékosoktól. Bódog Tamás azt is elmondta, hogy a szünet első hetében keményen dolgoztak, aztán volt 2-3 nap pihenő, majd a mostani hét elejét megint megnyomták, de a hét közepétől a frissítésre helyezték a hangsúlyt.

Az utolsó kettőből indul ki

A DVTK szakvezetője arról is beszélt, hogy mindegy, hol áll a csapat, a harmadik, a negyedik, vagy az ötödik helyen, győzelem után mindig könnyebben megy a munka, a válogatott szünet miatti két bajnoki között pedig különösen. De Bódog Tamás azt is megjegyezte, hogy szép a 3. helyen állni, de ez csak egy pillanatfelvétel, és ez változhat, ahhoz, hogy ez így maradjon, kőkeményen kell dolgozni.

Többek között azért is, mert most egy olyan ellenfél következik, amelyik feljövőben van. A DVSC rosszul kezdte a bajnokságot, az első öt fordulóban nem sikerült nyernie, csak két döntetlent tudott összehozni, de a legutóbbi két mérkőzését megnyerte, a Vasast Debrecenben 4-1-re intézte el, a Honvéd otthonában pedig 3-1-re nyert. És, hogy a DVTK szakmai igazgatója szerint melyik a hajdúsági vasutascsapat igazi arca?

– Az utolsó két meccsből indulok ki, mert az a legaktuálisabb, és ez alapján azt mondom: veszélyes csapatról van szó, új erőre kaptak, amit csinálnak, azt jól csinálják – mondta Bódog Tamás, aki lapunk azon felvetésére, hogy az első öt meccsük sem érdektelen, hiszen mélyről jönnek felfelé, így reagált: – Persze, azért arról is vannak élményeink, hogy mást ne mondjak, a Ferencváros elleni mérkőzésüket élőben láttam. Azon a bajnokin nyerniük kellett volna, és bár csak döntetlen lett, de az volt az első lépés a jó irány felé. Tisztán látom, hogy milyen játék­erőt képviselnek, de, hogy mi volt az oka annak, hogy így kezdtek, azt nehéz megítélni. Az első fordulóban, otthon, a Mezőkövesd ellen emberelőnyben nem tudtak pontot szerezni, de nekünk is volt már olyan meccsünk, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és amit azóta sem értek, hogy miért úgy történt. De a Debrecen fejlődése jelentős, lehet látni a fokozatosságot, a precizitást, hogy egyre jobban felépítik a csapatukat.

A DVSC elleni meccs esélyeit pedig így foglalta össze Bódog Tamás:

– Idegenben játszunk, de a hazai pálya előnyét is élvezni fogjuk. Jó mérkőzésre számítok, sok nézővel. Biztosan sokan elkísérnek bennünket, és a Debrecen is sok nézőt vonz, bízom benne, hogy ez egy jó hangulatú mérkőzés lesz, hogy a két csapat felnő majd a feladathoz. Nem a döntetlenért megyünk, most is arra készülünk, hogy a három pontot hazahozzuk.

– Berecz Csaba –

OTP Bank Liga, 8. forduló:

szombat:

Ferencváros-Vasas 18.00, v.: Bognár

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 18.00, v.: Berke

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00, v.: Farkas

Újpest FC-Puskás Akadémia 20.30, v.: Andó-Szabó

vasárnap:

Videoton FC-Swietelsky Haladás, Felcsút 17.00, v.: Szőts

Paksi FC-Budapest Honvéd 17.00, v.: Pintér

A tabella:

1. Videoton FC 7 5 2 – 16- 6 17 pont

2. Budapest Honvéd 7 4 2 1 13- 9 14

3. Diósgyőri VTK 7 3 3 1 12-10 12

4. Vasas FC 7 3 1 3 8- 9 10

5. Ferencvárosi TC 7 2 4 1 12- 7 10

6. Újpest FC 7 2 4 1 10- 9 10

7. Debreceni VSC 7 2 2 3 9- 7 8

8. Puskás Akadémia 7 2 2 3 11-12 8

9. Mezőkövesd Zsóry FC 7 2 1 4 8-15 7

10. Swietelsky Haladás 7 2 – 5 5-15 6

11. Paksi FC 7 1 3 3 10-14 6

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 7 1 2 4 9-10 5

DVSC vs. DVTK - Gyorsan fogynak a vendégjegyek! Miskolc - Péntek délig közel hétszáz belépőjegy talált gazdára a vendégszektorba a szombati DVSC - DVTK mérkőzésre. Az első körben felszabadított 622 jegy csütörtökre elfogyott, így a DVTK kérte, hogy a rendező klub újabb szektort nyisson meg, mely várhatóan ugyancsak megtelik majd. A debreceni k... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - A Haladás új edzővel állítaná meg a Videotont Budapest - Az éllovas Videoton azt a Haladást fogadja a labdarúgó OTP Bank Liga hétvégi, nyolcadik fordulójában, amely a kéthetes szünetben vezetőedzőt váltott. A szombathelyiek gyengén rajtoltak, csupán a 10. helyen állnak azt követően, hogy eddigi hét mérkőzésükből csak kétszer nyertek, ötször ... Tovább a cikkhez

DVTK: Az MLSZ kilátásba helyezett szankciója „elmúlóban” van Miskolc - A szövetségbe beérkeztek a DFC Kft. saját tőkéjének rendezését bemutató dokumentumok. A Magyar Labdarúgó Szövetségbe (MLSZ) a múlt héten pénteken beérkeztek azok a dokumentumok a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaságtól, amelyek a DFC Kft. tőkehelyzetének ... Tovább a cikkhez

DVSC: legyen meg a harmadik! Debrecen - A DVSC zsinórban harmadszor is győztesen hagyná el a pályát szombaton, ezúttal a DVTK lesz az ellenfél. A döcögős kezdés után elkapta a fonalat a Loki az OTP Bank Ligában, a legutóbbi két mérkőzését egyaránt megnyerte, az elmúlt idény bajnoka, illetve bronzérmese ellen. Hogy ne csak fe... Tovább a cikkhez

Focimeccs miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Debrecenben Debrecen - DVSC-DVTK labdarúgó mérkőzést rendeznek szeptember 9-én 18 órától Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban. A sportesemény miatt a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásra és rendőri ellenőrzésre kell számítaniuk. 12 órától előreláthatólag 21 óráig a Nagyerdei körúton, a Pallagi út k... Tovább a cikkhez

