DVSC vs. DVTK – Gól, speciális előnyszabályból

A labdarúgó NB I 8. fordulójában szombaton este, Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban Debreceni VSC – Diósgyőri VTK meccset rendeztek. Nagy érdeklődés közepette. Ugyanis a hajdúsági együttesnek az elmúlt két fordulóban elért sikere csalogatóan hatott, az eddigiekhez képest jóval több szimpatizánsuk volt kíváncsi erre az összecsapásra, ami új címkét kapott keleti rangadó néven (eddig a Debrecen – Nyíregyháza meccseket emlegették így…). De nemcsak hazai részről, hanem diósgyőri oldalról is több mint ezer embert mozgatott ki ez a találkozó a DVTK új hazai pályájára (a diósgyőri stadion újjáépítése miatt itt játssza ezen az őszön a hazai bajnokijait a piros-fehér gárda), és így igazi meccshangulatban kezdődött a találkozó.

Váratlan hadrend

Ami a kezdőcsapatokat illeti: a DVSC nem változtatott a legutóbbi, Honvéd otthonában győzelmet elért csapatán, ezúttal is 7 (!) saját nevelésű labdarúgó kapott helyet a kezdőben (Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi, Bódi, Tőzsér, Varga K.), míg a túloldalon kettő helyen történt változás, Tamás M. helyett Forgács, Kocsis helyett Nono Villar kapott bizalmat. Ezek közül igazából egyik sem volt meglepetés, az viszont igen, hogy milyen felállásban kezdett a Diósgyőr. Három védővel, négy középpályással és három támadóval álltak fel, és biztos, hogy ezzel a váratlan hadrenddel megzavarták a debrecenieket, elég csak arra gondolni, hogy a meccs első találata előtt mennyire levegős volt a gólpasszt adó Makrai és az előnyt szerző Óvári, illetve, hogy utóbbit eddig a középpálya bal oldalán láthattuk. A félidő első felében a DVTK volt fölényben, de ez a háromvédős hadrend amit hozott, azt tulajdonképpen el is vesztette, hiszen Varga K. szép szlalomozása után, az ekkor lassan mozgó, és a bal oldalról besegítés híján lévő Karan mellett 7 perccel később egyenlített. A játékrész közepén picit leült a meccs, és ekkor még nem lehetett tudni, hogy a DVTK ezzel egy időben be is fejezte a hazai kapu veszélyeztetését, leszámítva Ugrait. A fehér mezes csatár a szemerkélő esőben ugyanis néhányszor rácsavarodott a labdára, és okozott némi gondot a kapu előtt, de a vendégcsapatnak a meccs folyamán már nem akadt olyan komoly helyzete, ami Nagy S. kapusnak munkát adott volna. A második játékrészben Makrainak volt egy védőt eltaláló kísérlete és kétgólos hátrányban Bárdosnak egy kapu mellé küldött labdája, de ennyivel volt ennyi.

A nagyjából egyenlő

A nagyjából egyenlő erők küzdelmében a hazai csapat támadójátéka erősebb volt, így Antal kapusnak az első félidő hajrájában volt munkája. Az látszott, hogy mindkét csapat a győzelemben gondolkozik, de ehhez a lehetőségeket tekintve a DVSC állt közelebb, hiszen ha a 62. percben a mezőny legjobbja, Varga K. nem hagyja el a 4 a 2 elleni támadásban a labdát, vagy 20 minutával később Tabakovic beveri a ziccerét, már ekkor előnyhöz juthatott volna a DVSC. Ami nem jött össze ekkor, az sikerült nem sokkal később, ehhez kellett a játékvezető részéről az előnyszabály „speciális” értelmezése. Hiszen a 85. percben Busainak a támadást megakasztani szándékozó, faultra menő mozdulatának ugyan nem volt szenvedője Varga K., és bár a labda nála maradt, nem előnyös, hanem hátrányos helyzetbe került, amit a Liptákkal szembeni szabálytalansággal váltott fórra, mert így a labda a hazaiaknál maradt, és ebből létszámelőnyt építve gólt értek el. A meccs után a vendégek szakvezetője nem is titkolta, neheztel a játékvezetőre, de lehet, hogy ha nem debreceni siker születik, akkor a hazaiak azt kérték volna számon a játékvezetőtől, hogy a 46. percben Nagy T. sárga laposnak tűnő megmozdulásakor miért nem villantott, miért úszta meg a kiállítást a védő. Az előnybe került DVSC-vel szemben mindent egy lapra tett fel az egyenlítés érdekében kitámadó DVTK, de ez alkalommal nem sikerült a hajrában gólt szerezniük, egy kontrából kaptak még egyet, és ezzel eldőlt a meccs. A 20 percen át jól játszó Diósgyőr támadójátéka elmaradt a Debrecenétől, és a meccs összképét tekintve a DVTK oldaláról ebben is kereshetik a pontszerzés elmaradásának okát.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK

3-1 (1-1)

Debrecen, 5538 néző. V.: Berke (Georgiou, Kóbor).

Debreceni VSC: Nagy S. (6) – Bényei (5), Kinyik (5), Szatmári (6), Ferenczi (6) – Bódi (6), Tőzsér (5), Jovanovic (4), Varga K. (7) – Könyves (6), Mengolo (5). Vezetőedző: Herczeg András.

Diósgyőri VTK: Antal (7) – Nagy T. (5), Lipták (5), Karan (5), Forgács (5) – Busai (4) – Vela (4), Nono Villar (5), Ugrai (5) – Makrai (5), Óvári (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Óvári helyett Bárdos (-) a 66., Mengolo helyett Tabakovic (-) a 68., Makrai helyett Ioannidis (-) a 75., Bódi helyett Takács T. (-) a 81., Forgács helyett Tamás M. (-) a 81., Varga K. helyett Mészáros (-) a 90. percben.

Sárga lap: Nagy T. a 41., Ugrai az 55., Mengolo az 56., Varga K. a 60., Takács T. a 92. percben.

Gólszerző: Óvári (0-1) az 5., Varga K. (1-1) a 12., Takács T. (2-1) a 85., Tabakovic (3-1) a 88. percben.

Herczeg András: – Nagy csata, nagy küzdelem volt, egy kitűnő gárda ellen szereztük meg a 3 pontot. A játékosok minden elismerést megérdemelnek, óriási szívvel játszottak, 0-1-nél is helyén volt a szívük és a fejük. Változatos, izgalmas mérkőzés volt, mindkét csapat győzelemre játszott, nagyon boldog vagyok, hogy mi tudtuk megszerezni a 3 pontot. A DVTK olyan csapat, amelyik legtöbbször rá tudja kényszeríteni az akaratát az ellenfélre, mi is úgy léptünk pályára, hogy dominálni szerettünk volna, voltak olyan időszakok, amikor nem sikerült, alkalmazkodnunk kellett a Diósgyőr játékához. Azt gondolom, hogy döntő volt az egyenlítő gól, hogy viszonylag hamar sikerült megszerezni, ráadásul Varga Kevin egy parádés találatot ért el. A döntetlen után óriási szívvel, jó felfogásban játszottak a játékosok, és a végén sikerült két támadást góllal befejezni. A cserékkel is jeleztük, hogy győzni szeretnénk, hiszen előre jöttek be játékosok.

Bódog Tamás: – Fájó vereség, lehetett volna így is és úgy is, sajnos úgy lett. Gratulálok a Debrecennek, jól játszottak, megérdemelten nyertek. Mi nem játszottunk rosszul, nekünk is megvoltak a lehetőségeink a második félidőben, győzelemre játszottunk. Persze volt olyan része is a mérkőzésnek, amikor a Debrecennek is voltak lehetőségei, amikor kontráztak. Talán a minőség hiányzott előrefelé, ami eldönthette volna a mi javunkra a mérkőzést. A lehetőségek megvoltak, de nem játszottuk végig az akciókat. De, hogy milyen gólt kaptunk… Nem tudom, a felvételt nem láttam még, csak élőben, és mondták. Ez sok. Liptáknak szét volt rúgva a lába. Most nem mondom el a véleményemet, mert nem hogy eltiltanának, hanem lecsuknának. Most mondhatnám, hogy nekünk nem ezzel kellene foglalkozni, de ez a jelenet befolyásolta a meccset. De ettől függetlenül masszívabbaknak kellett volna lennünk, a lehetőségeinket be kellett volna rúgnunk.

A gólok története

5. perc: Nono Villar jobbról remek labdát adott az üresen lévő Makrainak, aki a védők vonala előtt állva jól ugratta ki Óvárit. A fiatal játékos befutott a 16-oson belülre Kinyik mögé, és a kapujából kifutó Nagy S. felett 14 méterről szép mozdulattal emelt a kapu jobb oldalába, 0-1.

12. perc: A vendégvédelem által röviden kifejelt szabad labdát Varga K. szedte össze, és balról elkezdett befelé húzni, középre. Lipták után Karan mellett is elment, majd 15 méterről laposan a kapu bal oldalába lőtt, 1-1.

86. perc: Varga K. indult meg középen, akit Busai sikertelenül próbált szerelni, nem érte el ellenfele lábát sem, a hazai játékos pedig túljutva rajta egy picit hosszan szöktette magát. Így a játékszert Lipták érte el, akinek a lábát találta el a debreceni labdarúgó. A játékvezető nem jelzett szabálytalanságot, a labda ezt követően Ferenczihez került, aki balra tette azt Könyvesnek. A csatár a 16-oson belül megpróbált a kapu torkában érkező Tabakovichoz passzolni, azonban a bevetődő Karanon megpattanó labda nem jutott el oda, viszont a bal kapufával szemben érkező Takács T.-hez igen, aki 4 méterről úgy lőtt a kapuba, hogy a játékszert Tamás M.-t is érintette, 2-1.

88. perc: A kitámadó DVTK-val szemben indított kontrát a hazai csapat, Könyves, Takács T. volt a labda útja, majd a jobb szélről Varga K. – akit három vendégjátékos próbált meg semlegesíteni – remek labdát ívelt a túloldalon üresen érkező Tabakovichoz. A csatáron annyira nem volt senki, hogy miután a 16-os közelébe ért, másodpercekig nézte, hogy miként oldja meg a ziccert, esetleg passzoljon valamelyik csapattársának vagy lőjön. Végül az utóbbit választotta, 17 méterről a bal felső sarokba bombázott, 3-1.

