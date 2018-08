DVSC vs. DVTK – Csak a szokásos

A labdarúgó NB I 3. fordulójában szombaton kora este a Debreceni VSC vendége volt a Diósgyőri VTK együttese. Az összecsapást a hazai gárda várta több gonddal, ugyanis alapembernek számító játékosai közül négyet, Ferenczit, Tabakovicot, Bényeit és Könyvest sérülések miatt nélkülözniük kellett. A legutóbbi fordulóban, Debrecenben, a Mezőkövesd elleni 1-1-es döntetlent elért kezdőcsapatukból ketten maradtak ki, Kusnyír helyett Szécsinek, Takács T. helyett pedig Avdijajnak szavazott bizalmat a hazaiak szakvezetője.

Változások

A DVTK-nál is történtek változások az előző, a Puskás ellen 2-2-re végződött diósgyőri meccs kezdőjéhez képest. Az nem volt meglepő, hogy az ezen a találkozón már a 29. percben lecserélt és akkor őt váltó Bárdos helyett Forgács készülődhetett a DVSC ellen, és még az is viszonylag könnyen feldolgozható volt, hogy Makrai kimaradt, és az ő kárára Shestakov lett csapattag, de az rácsodálkozásra adott okot, hogy a négy védő előtt nem az eddig jól teljesítő Mazalovic, hanem Lipták kezdett. A ­meccs utáni sajtótájékoztatón kiderült: azért történt ez utóbbi így, mert a horvát védekező középpályás a pénteki edzésen megsérült, és bár bíztak abban még szombaton is, hogy esetleg vállalni tudja a játékot, de beállításáról végül le kellett tenni. A hazai együttes a várt 4-1-4-1-es felállását hozta, a DVTK hadrendje is erre hajazott, hiszen Lipták előtt a Shestakov, Hasani, Busai, Vernes sor játszott és elől csak Bacsa volt tuti támadó, akihez labdaszerzés után a két szélső középpályásnak, Shestakovnak és Vernesnek kellett volna felzárkóznia.

A mérkőzés kezdőrúgását a DVTK végezhette el, de már nem előre küldik a labdát, mint azt tették néhány hónapja, hanem hátrafelé. Igaz, nem ebből vesztették el a játékszert először a ­meccs folyamán, hanem csak pár másodperccel később, de ez a saját térfélen történt, ami után már a 39. másodpercben (!) lövéshez jutott a hazai együttes: Szécsi 14 méterről, balról a jobb kapufa tövét találta el. Nem sokkal később Erdős játékvezető is azt mutatta, hogy nincs nagy formában: az 5. percben Vernes ment volna el Kinyik mellett a bal oldalon, a védő nem a labdára figyelt, hanem csak arra, hogy lebirkózza a vendégjátékost, de ez a sípmesternél nem ért sárga lapot.

Realistának kell lenni, a csapat az elmúlt két esztendőben a kiesés ellen harcolt, az idén a bennmaradás a cél.” Fernando Miguel Fernández Escribano

Először és utoljára

Nem sokkal később egy hazai akciónál kétszer is úgy „szabadítottak” fel a diósgyőriek, hogy debreceni labdarúgót találtak el, ebből fakadóan lőhetett Bódi jobbról, és csak kevéssel tévesztette el a jobb felső sarkot. A folytatásban Varga K. pedig a bal alsót, azok után, hogy szintén a jobb oldalon, de már a 16-oson belülről veszélyeztetett. És amikor felbillenni látszott a pálya, villant egyet – mint később kiderült, a meccsen először és utoljára – a DVTK: Vernes emberes lövése kijött Nagy S. kapusról, a kipattanóra senkitől sem zavartatva Busai érkezett, aki a meccs legnagyobb helyzetét, addigi egyetlen ziccerét a vert helyzetben lévő kapusba bombázta.

Aztán Haris mutatta meg, hogy ő is képes hasonlóra, a 17. minutában a Varga K.-tól kapott labdát, tiszta helyzetben, 10 méterről a jobb alsó sarok mellé küldte. A 26. percben Vernes próbálta a saját térfelén, a kezdőkörből a kapujából kint álló Nagy S. felett a gólvonal mögé küldeni a lasztit, de pár métert tévesztett, amire vizet ihattak a csapatok, mert az ivószünet következett. A 30. percben Cikos fejelt jobbról a kapu fölé, pár perccel később ritkaság bontakozott volna ki, de a DVTK ellentámadásba lendülését Barna megakadályozta. Hasani lábát trafálta el, ami után a koszovói játékost ápolni kellett, a tettes pedig nem hogy sárga lapot nem kapott, de a játékvezető szabadrúgás megítélésére sem látott okot.

Fordulás után

A térfélcsere után nem sokkal Erdős játékvezető megint mást látott, mint amit a vendégszimpatizánsok, vagy csak a faultnál Forgács figuráját látta túljátszottnak, de az biztos, hogy ezt követően, az ebből meginduló Tőzsér megszerezte az előnyt csapatának, ami a játék képe alapján nagyon is benne volt a meccsben. A gól után nem sokkal Varga K. rúghatta volna rá a másodikat, de közelről a rövid felső sarok fölé lőtt.

Nem volt mire várni, futballoznia kellett volna a DVTK-nak, jött Tajti, Forgács helyett, így Lipták lépett hátra a védelembe, Tamás M. ment ki balra. Ez a felállás nem sokáig maradt így, mert miután a DVSC nem állt le, és Bódi után Szécsi lövése kerülte el nem sokkal a kaput, Lipták a combját fájlalva cserét kért. A vendégtréner pedig nem középre küldött játékost, Karan személyében, hanem inkább Bárdost „tette fel” bal oldali védőnek, így Tamás M. visszament középre. A DVTK ekkor már sokkal inkább 4-2-3-1-et játszott, Tajti és Hasani volt a 2, Busai pedig előttük mozgott, középen, a 3-ban. A meccset viszont változatlanul a DVSC irányította, Tőzsér-bomba után Bódi lőtt a jobb alsó sarok mellé, majd Busai lábáról pattant kis híján saját kapujába a labda.

Nem tudott

A DVTK nem tudott kezdeményező szerepbe kerülni, hiába hozott némi minőségi javulást Tajti és Ioannidis beállítása, nem értek fel a kapu elé, mert amikor támadni akartak, mindig túlerővel találták magukat szemben. Ugyanis a vendégcsapatrészek között nagy volt a távolság, a védelem beérte azzal, hogy rendre a kapu mellé „imádkozta” a labdát, előremenni már nem volt hitük.

A hajrában jött a Debrecen második gólja, ami után már csak meg kellett várni, hogy az időmérés tekintetében is vége legyen a meccsnek. A bajnokit a DVSC teljesen megérdemelten nyerte meg, függetlenül a játékvezető teljesítményétől. Sikerük titka az volt, hogy az első perctől az utolsóig motiváltabbak voltak, azon voltak, hogy az egy az egy elleni párharcokat megnyerjék. És hogy mi a helyzet a Diósgyőrrel? Semmi különös, csak hozták a szokásos, Debrecen elleni idegenbeli eredményt: zsinórban tizenegyedszer (!) maradtak alul a hajdúsági gárda vendégeként lejátszott bajnokin.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 2-0 (0-0)

Debrecen, 4028 néző (a rendező által bejelentett nézőszám). V.: Erdős (Buzás, Garai).

Debreceni VSC: Nagy S. (7) – Cikos (6), Kinyik (5), Szatmári (6), Barna (5) – Tőzsér (6) – Varga K. (6), Haris (5), Bódi (6), Szécsi (6) – Avdijaj (4). Vezetőedző: Herczeg András.

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Eperjesi (5), Brkovic (4), Tamás M. (4), Forgács (4) – Lipták (4) – Shestakov (4), Hasani (4), Busai (4), Vernes (5) – Bacsa (5). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Forgács helyett Tajti (5) az 54., Varga K. helyett Calvente (5) az 56., Vernes helyett Ioannidis (5) a 62., Lipták helyett Bárdos (4) a 63., Haris helyett Csősz (-) a 85., Avdijaj helyett Takács T. (-) a 90. percben.

Sárga lap: Calvente az 59., Eperjesi a 92. percben.

Gólszerző: Tőzsér (1-0) a 49., Szécsi (2-0) a 82. percben.

Herczeg András: – Jól kezdtük a találkozót, jobban játszottunk ellenfelünknél. Már az első játékrészben is voltak lehetőségeink, igaz, a Diósgyőrnek is volt egy. Mi irányítottuk a játékot, jó felfogásban játszott a csapat, szerettünk volna már az első félidőben gólt szerezni, ez akkor még nem sikerült. A második játékrészben is jó mentalitással játszottunk, nem engedtük kibontakozni a Diósgyőrt, és sikerült két gólt lőnünk. Megérdemelten tartottuk itthon a 3 pontot, a csapat jó teljesítménnyel szerezte meg ezt a győzelmet. Végig a mi akaratunk érvényesült, jobbak voltunk ezen a meccsen.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – A Debrecen megérdemelten nyert, az első perctől kezdve sokkal jobban játszottak, mint mi. Sok mindenben kell javulnia a játékunknak ahhoz, hogy jobbak legyünk, mint az előző évadban. A baj az volt, hogy a mi csapatunk szintje nem volt megfelelő, és ezt emelni kellene, többet kell mutatni támadásban és védekezésben is. Idő kell, hogy megfelelően kompakt legyen a csapat, olyan, amilyet szeretnénk, de a profi labdarúgásban időből van a legkevesebb. Realistának kell lenni, a csapat az elmúlt két évben a kiesés ellen harcolt, az idén a bennmaradás a cél. Változtatni kell a játékosok fejében a felfogáson.

A gólok története

49. perc: Forgács tolta el a labdát Haris mellett, utóbbi nem érte el a játékszert, a DVTK játékosát viszont igen, de Forgács dobta magát, a közelben lévő játékvezető viszont nem ítélt szabadrúgást. A labda Tőzsérhez került, aki a kezdőkörből megindult a vendégkapu felé. Nem nagyon volt, akinek passzolni tudott volna, ezért ment, ment, mendegélt, amíg a kapu elé nem ért. A vendégjátékosok addig hátráltak, amíg a debreceni játékos lőtávolon belülre került, és amikor 16 méterről eleresztette a labdát, a játékszer a jobb alsó sarokban kötött ki, 1-0.

82. perc: Haris vezette a bal szélen a labdát, majd jól adott középre. Az ötösön, a rövid oldalon Szécsi érkezett, aki Brkovic mellett a kapu bal oldalába fejelt, 2-0.

