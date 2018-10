Dupla záróvonal a Turul után a 3-as főúton Szikszónál

Megváltozott a forgalmi rend a 3-as főút egy szakaszán, az előzés tiltásától minden érintett a biztonságosabb közlekedést, tehát a balesetek csökkenését is várja.

Egyeztetés után

Füzesséri József, Szikszó polgármestere már hétfőn jelezte a közösségi oldalán, hogy „az előzetes tárgyalások és bejárások után Szikszó irányában Miskolc felől a turulon előzni tilos tábla került kihelyezésre, és a dupla záróvonal felfestése is megtörtént”.

Kedden délután aztán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is tájékoztatja a közlekedőket, hogy kettős záróvonal felfestésével tilos lett az előzés a Tornyosnémeti felé vezető sávban a 3-as számú főúton a Turul emlékmű és az Onga­újfalui elágazás között a biztonságosabb közlekedés érdekében. A forgalmirend-változást KRESZ-táblákkal is jelzik ideiglenesen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a KRESZ-táblák előírásait tartsák be, a közlekedők megértését és türelmét köszönik.

A polgármester bejegyzése alatt elég vegyes fogadtatásra talált a forgalmirend-változás a hozzászólások alapján. Volt, aki azt írta, hogy végre, sokkal hamarabb szükség lett volna már a tiltásra, de olyan is, aki agyrémnek nevezte azt az intézkedést, ami ott tiltja az előzést, ahol „Szikszóig jól belátható az út”.

Pró és kontra

„A dupla záróvonal nem megoldás, nem lesz tőle szerintem kevesebb baleset, legfeljebb több ideges közlekedő, és több szabálysértés, amit majd az ide települt rendőrségi civil jármű sikeresen büntetni fog” – írja az egyik kommentelő. Erre hajaz egy másik is: „Jó magyar szokás szerint nem kell utat csinálni, csak táblát kitenni! Ez sem betonfal, ugyanúgy fognak előzni, csak a rendőröknek lesz még egy pénzbevételi lehetőség!” Erre reagálva egy másik hozzászóló azt írja: „Ez igaz. Viszont az is gond ilyen helyen, ha a páciens túl lassan halad elöl, feltartja a forgalmat… Találkoztam ott nem egy ilyennel”.

A legjobban a vegyes véleményeket és a helyzet több oldalát az egyik úriember hozzászólása foglalta össze. Ő azt írja, ezt már rég meg kellett volna lépni. „Az alulról jövő versenyzők, akik alig várják már, hogy az ongai elágazás után a kamion mögül kivágódhassanak, mivel párhuzamos közlekedésre alkalmas úton haladnak, nem számítanak szembejövő forgalomra. Márpedig a fentről lefelé előzők már ott vannak a sávjukban. Még megijedni sincs idejük. Rengeteg súlyos és halálos baleset volt ezen az 1 kilométeren. Ezután is lesz, mert az autósok továbbra is előzni fognak. Az igazi megoldás a négynyomúsítás lenne”.

Egy korábbi cikkünk kapcsán olvasóink a 37-es út Gesztely utáni szakasza mellett a 3-as utat találták a legbalesetveszélyesebbnek Miskolc után, Tornyosnémeti felé. Akadtak is szép számmal balesetek az elmúlt években az egész útszakaszon, sajnos több halálos eset is.

Balesetveszélyes útszakasz

A Miskolc és Szikszó közötti szakaszon a Turul szobor környéke több indokból is kiemelt, itt van két sávon lehetőség előzni mindkét irányból a kapaszkodósávok miatt, és a sebességet is korlátozták már korábban a balesetek elkerülése érdekében, amelyet gyakran ellenőriznek is. Ennek ellenére mindkét irányban vannak komolyabb balesetek. Legutóbb a most forgalmi­rend-változással érintett szakaszon három hónapja volt nagy karambol teljes útzárral. Akkor öt személyautó és két kamion ütközött össze az Ongaújfalui elágazásnál, és összesen tízen sérültek meg a balesetben. A tömegbalesetet pontosan az okozta, hogy egy Szikszó irányába haladó Opel előzni kezdett a szembe sávban, ahol egy Nissannal karambolozott, majd kettejüknek még több autó és kamion ütközött neki. Az ilyen baleseteket a jövőben az előzés tiltása megelőzi majd.

Horváth Imre

