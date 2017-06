DugóHúzó: a borivás elengedhetetlen eleme

Az erdőbényei Szepsi Laczkó Máté Emlék­ház ad otthont szombat óta a Dugó­Húzó Tárlat című, Némedi Varga Zoltán gyűjteményéből összeállított új, állandó kiállításnak.

Hobbiból gyűjtötte

„Némedi Varga Zoltán édesapjával több éve kezdte el a hobbiból a dugóhúzók gyűjtését. Eleinte a miskolci régi­ségvásáron, majd később több helyről vásárolva, illetve ajándékként kapva gyarapodott a dugóhúzók száma. A ma mintegy 400 darabos kollekció főleg a kelet-európai, európai dugóhúzókra épül, találhatók benne régi, muzeális és új, érdekes és értékes darabok.

A kiállítást a dugóhúzó-készítést és használatát bemutató filmek is színesítik, de látható az is, hogy dugóhúzó nélkül hogyan varázsolható ki a dugó az üvegből. Az eddig már több helyen kiállított anyag a remények szerint most olyan állandó helyre kerül, ahol sokan fogják megcsodálni ezeket a mindennapokban is használt eszközöket…” Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője ezekkel a mondatokkal nyitotta meg a Dugó­Húzó Tárlatot, amely mostantól fogva a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék értékeit gyarapítja.

A megnyitót követően a résztvevők részt vettek a Magyar Bor és Pezsgő Napja alkalmából, több mint 50 magyarországi helyszínen egyszerre történő közös nagy rekordborkoccintáson.

ÉM-SZB

