Duálisan „erősít” az MPK Tiszaújvárosban

Szeptembertől elindítja a duális szakképzést 30 vegyésztechnikus-, valamint 5 villanyszerelő-tanuló gyakorlati oktatására a MOL Petrolkémia (MPK) Zrt. Az elméleti ismereteket az utóbbiak a Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakközépiskola és Szakgimnáziumában, míg a vegyésztechnikus-tanulók a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziumban sajátítják el, a gyakorlati képzéshez pedig a MOL Petrolkémia biztosítja a feltételeket.

Szakmai gyakorlatra már évek óta fogadunk középiskolásokat és egyetemistákat, ez bővült a duális képzéssel.“

Nagyobb hangsúlyt kap

A tegnapi tanévnyitó kapcsán elhangzott: a MOL-csoport tavaly, a hosszú távú stratégiájának meghirdetésekor elkötelezte magát, hogy a jövőben a petrolkémia sokkal nagyobb hangsúlyt kap a vállalatcsoportban. Ez abban is megnyilvánul, hogy a jelenlegi értékláncot további speciális termékek előállításával hosszabbítják meg, aminek részeként a MOL több fázisban mintegy 4,5 milliárd dolláros beruházást valósít meg a következő 15 évben. A már meglévő és a felépülő technológiák biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szakképzett munkaerő utánpótlásának biztosításához az MPK a MOL-csoporton belül elsőként indít duális képzést a régió szakközépiskoláival. A képzés során a diákok értékes gyakorlati ismereteket, s egyben komoly munkatapasztalatokat szerezhetnek az MPK tiszaújvárosi műszeres analitikai laboratóriumában, tanműhelyében, tantermeiben és üzemeiben.

© Fotó: Kozma István

„Elkötelezettek vagyunk, hogy tevékenyen részt vegyünk az utánpótlás-nevelésben, és így az oktatási rendszerben is nagyobb szerepet vállaljunk. Szakmai gyakorlatra már évek óta fogadunk középiskolásokat és egyetemistákat, ez bővült a duális képzéssel. Az ebben való részvétel mind vállalatunknak, mind a diákoknak előnyös, hiszen a résztvevők korszerű és gyakorlatorientált feltételek biztosításával, vállalati környezetben szerezhetnek naprakész szakmai tapasztalatokat, amit utána azonnal tudnak hasznosítani a munka világában. Ráadásul a képzés során legjobban teljesítők munkalehetőséget is kaphatnak a vállalatnál – mondta Huff Zsolt, az MPK vezérigazgatója.

– ÉM-UM –

Az ismeret és a tudás

„Az ismereteket és a tudást nagy szakadék választja el egymástól. A duális képzésben résztvevők azonban megszerezhetik azt a gyakorlatot és tapasztalatot, ami ahhoz kell, hogy sikeresek legyenek a szakmájukban. Ehhez minden segítséget megkapnak a MOL Petrolkémiától” – mondta Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere.

Sok fontos esemény, beruházás és gyáravató volt az elmúlt években, és nagyon fontos lépések történtek a duális képzés terén is. Ehhez csatlakozott most az MPK, ami azért is lényeges, mert a társaság mértékadó, a többi vállalkozás figyeli, hogy mit csinál, és ez felpezsdítheti a szakképzésben való részvételüket is – hangsúlyozta Bihall Tamás, a BOKIK elnöke.

– Ti pedig – fordult a hallgatókhoz – előnyben lesztek azokkal szemben, akik nem ilyen képzésben vesznek részt. Mert a tudást meg kell szerezni, s ehhez a legjobb helyen vagytok a vegyiparban, ami a magyar gazdaság egyik fontos ága – mondta.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA