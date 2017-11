DTSK: Garadna, végállomás?

„Az elnök asszony férje csinál egy fekete zászlót, azt fogjuk ott majd felhúzni…” – mondja szomorúan Sütő Menyhért, a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub titkára. Ő kereste meg lapunkat azzal, hogy ki kell üríteniük a garadnai végállomásnál található táborhelyüket, „bázisukat”, a DVTK Turistapihenőt.

Több mint 50 éve bérelte az egyesület az erdészettől a házakat.” Sütő Menyhért

Jogilag támadhatatlan…

– A végzés, amit az Északerdő Zrt.-től kaptunk, jogilag támadhatatlan. Ám derült égből villámcsapás… A 2014-es kár után, 2015-ben voltak kint nálunk az Északerdőtől, amikor megsérült a kőházunk, és amit mi több mint 300 ezer forintból állítottunk helyre. Emellett megsérült az egyik kis házunk is, a 4-es számú, azt is javítani kellett. Most megcsináltuk a másik három tetejét is.

Kiderül: összesen egy kő-, és négy darab kis háza van ezen a területen a DTSK-nak.

– 230 fő körül van az egyesületünk taglétszáma, de ettől sokkal több embert mozgatunk meg – tudjuk meg Sütő Menyhérttől. – A szerdai túrákon rendszeresen 40–50 ember vesz részt, de persze a hétvégeken is vannak túráink. 1967-ben már volt két ház, voltak turisták. A lényeg: meg lehet szállni, vannak ágyak, melyek persze nomád körülmények. A víz a forrásból van, ám lehet mosakodni egy elzárt zuhanyzó területen.

Megnéztük, hogy a novemberi Bükkben – Garadnán, Szentlékeken, Bánkúton – mire számíthat egy átlagos hétköznapon a kiránduló. © Megnéztük, hogy a novemberi Bükkben – Garadnán, Szentlékeken, Bánkúton – mire számíthat egy átlagos hétköznapon a kiránduló.

A diósgyőri túrázók titkára arról is beszél, hogy tavaszra tervezték, hogy újrafestik a kis házakat. Megtudom: egy részüket egykor Balatonlelléről hozta vissza ide a DIGÉP. Ám ez most csak mellékzönge. A területet Sütő Menyhért szerint több mint 50 éve bérelték az erdészettől a turisták.

Nyugdíjasok, régi turisták

– A szakosztályunk tele van nyugdíjasokkal, régi turistákkal, sokuknak csak ez van – feleli aztán kérdésemre. –Nem tudjuk, merre tovább…

A Kacsóh Pongrácz úton bérelünk egy helyiséget hetente egy napra, klubfoglalkozásra. Garadnán a Népek Tavasza túrát mi fogadtuk, a Bükk50 innen indult, ide ért, mármint Garadnára – sorolja. – De augusztus 20-án is voltak rendezvényeink.

Aztán lassan Sütő Menyhért otthoni számítógépe is életre kel, és a DTSK titkára részleteket is elárul az Észak­erdőtől kapott levélből.

– A levélben az van nagy vonalakban, hogy a bérleti szerződést felmondják, amellyel a jogviszony 2018. január 30-ával megszűnik. A mi tulajdonunkat képező ingóságokat el kell távolítanunk nevezett napig – derül ki. – Jegyzőkönyvet vesznek majd fel az átvételről, átadásról, ennek pontos időpontjáról később kapunk írásban tájékoztatást. Egyelőre nem tudjuk, hogyan tovább…

ÉM-JLI

Mit mond az erdészet?

Természetesen kíváncsiak voltunk (és vagyunk), hogy miért mondja fel a több évtizedes szerződést a DTSK-val az Északerdő Zrt., ezért elküldtük kérdéseinket az erdészeti társaságnak. Amint választ kapunk, közöljük.

