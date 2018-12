Drágább lesz a karácsonyfa

Egyre több helyen lehet már fenyőfát vásárolni karácsonyra, viszont a kereskedők szerint az igazi dömping még csak a következő napokban, december közepén kezdődik. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a várakozások szerint idén drágul a vágott fenyők ára, és úgy tűnik, az élet ezt be is igazolta.

A Magyar Díszkertészek Szövetsége korábban azt közölte, hogy a magyarországi termesztésű vágott lucfenyő húsz-huszonöt százalékkal, esetenként harminc százalékkal is drágulhat idén, ára így méterenként a háromezer-kétszáz forintot is elérheti a munkabérek jelentős, mintegy ötven százalékos emelkedése miatt

A közlemény szerint az átlagos eladási ár az ezüstfenyőnél méterenként 5500 forint, a Nordmann-fenyő méterénél pedig 6500 forint körül mozog, az előző évihez hasonlóan.

A java még most jön

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Miskolcon hogyan alakulnak az árak, viszont bár az adventi időszakban már bőven benne vagyunk, a miskolci Búza téren ennek még nem sok jelét lehetett látni. Fenyőfát mindösszesen egy helyen, a lángososok melletti zöldségesnél lehetett látni. Ott is csak egy szűk tucatnyit, viszont az is igaz, hogy azok viszont dán Nordmann-fenyők voltak. A tulajdonosok elmondása szerint ez egyébként nem olyan meglepő, hiszen pont a lélektani határán vagyunk a szezonjuk kezdetének.

„Ilyenkor még csak ímmel-ámmal érdeklődnek az emberek. Megnézegetik a fákat, kérdezősködnek, aztán tovább mennek. Az igazi roham majd úgy tizenkettedike után kezdődik és egészen szenteste napjáig, huszonnegyedikéig tart majd” – mondták.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

Azt egyébként ők is megerősítették, hogy mélyebben kell majd a pénztárcába nyúlni a vágott fenyőkért, viszont – mint mondták – azért annyira nem tragikus a helyzet.

„Ezek a fák itt a drágább kategóriából valók, az áruk tizenkét- és harmincötezer között mozog. Drágultak ezek is, hiszen mi is sokkal többet fizettünk érte. Viszont a teljes áremelkedést nem hárítottuk át a vásárlókra. Hogyan is tehetnénk? Ebben a mai szegény világban annak is örülünk ha karácsonyig el tudjuk őket adni” – keseregtek.

Annak, hogy későn kezdődik az árusítás, az is oka, hogy igen borsos ára van a parkolóhelyeknek, ahol a fenyőfavásárt szokták tartani. Így aztán a legtöbben biztosra mennek, és a sokan csak az utolsó hetekre települnek ki a Búza tér környékére, amikor már kis túlzással „ölik egymást” a vásárlók a fáért. A nagyáruházak parkolóiban viszont már érdemes nézelődni, hiszen, mint megtudtuk, és ahogy látható is, egyre több helyen jelennek meg egyik napról a másikra a fenyőárusok.

Olcsó és változatos

Na, de vissza a Búza térre, vagy legalábbis annak közvetlen szomszédságába. A Centrum melletti (vagy épp az aluljáró előtti, kinek hogy tetszik) parkoló szélén ugyanis szintén fenyőket árulnak, vagyis egészen pontosan műfenyőket. Itt már érezhetően nagyobb az érdeklődés, és a választék is nagyobb; a kereskedők elmondása szerint a fenyőutánzatok iránt már karácsony előtt egy hónappal megnő a kereslet.

„Vannak hagyományosabb műfenyőink, vannak a korábban nagy divat fehérek, zöldek is, és idén is árulunk teljesen élethű műfenyőket. Ezek gyakorlatilag egy az egyben úgy néznek ki, mint élő társaik, csak éppen nem hullajtják a tüskéiket.”

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

Az árak is barátságosabbak, mérettől és „valódiságtól” függően két-három ezerért egy-egy egészen kicsit, öt-nyolcezerért pedig már átlagos magasságú műfenyőt is találni, ráadásul ezekhez a talpat is adják. A határ pedig – kis túlzással – itt is a csillagos ég. „Csak hát mégsem élő, nincs a fenyőillata sem, anélkül meg nem is igazi a karácsony” – vetette közbe egy nézelődő.

Az ilyenkor fellángoló élőfenyő versus műfenyő címet viselő örök vitában egészen biztos, hogy nem cikkünk fog igazságot tenni, viszont egy biztos: a karácsonyi szezonban, december 24-éig az országban az importáruval együtt még mindig mintegy két-két és félmillió – élő – fenyőfát értékesítenek.

– Tajthy Ákos –

