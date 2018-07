Drága lesz az egyetemi élet

Iszonyú drága albérletek várják a megyénkbeli diákokat a fővárosban, de más nagyobb városokban is. Most, az egyetemi felvételi ponthatárok nyilvánosságra kerülése után pedig további tarifaemeléssel lehet számolni.

Elkeserítő

– Megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy egy fővárosi, kétszobás lakást 150-180 ezer forintért kínálnak – mondja Mariann, egy miskolci édesanya. Kérte, teljes nevét ne írjuk meg.

– Sőt olyan lakás is van, amelyikért 200 ezer forintot kérnek. A napokban volt fent a lányom az anyósommal, hogy sorra járják az előre kiszemelt lakásokat. Nem találtak olyat, ami igazán megfelelt volna. Vagy azért, mert túl drága volt, vagy azért, mert nem volt benne két megfelelő méretű szoba. A lányom ugyanis a barátnőjével szeretne lakni egy lakásban, de két külön szobában. Másnap a barátnő lefoglalt egy 150 ezer forintos lakást, de aztán visszamondta, mert rájött, hogy messze van az egyetemtől. Most ugyanott tartunk, mint néhány nappal ezelőtt. Nem tudom, hol fog lakni a lányom, ha egyetemista lesz. Pedig ezt szerettük volna tisztázni, mielőtt kiderülnek a ponthatárok. Másik lehetőség a kollégium, de amit eddig néztünk, az is 60 ezer forint, és egyáltalán nincs jó állapotban – sorolja bosszúsan Mariann. Hozzáteszi: elkeserítő ez az állapot, mert ennyi pénzt egy átlagcsalád nem tud kifizetni. A vidéki hallgatók így hatalmas hátrányban vannak a fővárosi diákokkal szemben. Van aki azt mondja, tanuljon mindenki saját megyéjében, csakhogy nem minden megyében érhető el minden képzés. Sokkal több kollégiumi helyre lenne szükség, hogy a vidéken élőknek ne jelentsen aránytalanul sok terhet a gyerek taníttatása – vélekedik az édesanya.

Négyen egy lakásban

Martin Norbert miskolci gimnazista volt, ő Debrecenbe készül az orvosira.

– Egyelőre kollégiumban gondolkodom, de ha az nem sikerül, marad az albérlet. Többen megyünk az osztályból Debrecenbe, ezért elhatároztuk, hogy négyen kiveszünk egy lakást. Az egyik barátom már nézegette az árakat, és azt mondta, hogy fejenként 30 ezer forintért már kapunk egy 80 négyzetméteres lakást. Még nem foglaltuk le, mert előbb derüljön ki, hogy felvettek-e egyáltalán. Nem örülök, hogy ilyen drága a lakhatás, de mit tehetünk? Sokkal több kollégium kellene. Azokat is nézegettem, Debrecenben az egyágyas szoba 25-30 ezer forint. Azért ez kedvezőbb, mint az albérlet – teszi hozzá Norbert.

Pónus Gergely, aki szintén miskolci gimnazista volt, másként gondolkodik. Fővárosi egyetemre készül, és valószínűleg kapna kollégiumot, mert az édesanyja egyedül neveli őt, de szerinte sokkal jobban jár, ha lakást vásárol. Így az az összeg, amit albérletre vagy kollégiumra költene, fedezi a hitel törlesztőrészletét. És ha még albérlőt is fogad maga mellé, akkor a rezsiköltsége is megfeleződik, és a törlesztő kijönne a beszedett díjból.

HE

Mennyi?

Az egyik ingatlanportál adatai szerint átlag albérletárak

Budapest 130-150 ezer Ft

Miskolc 78-80 ezer Ft

Debrecen 89-100 ezer Ft

Győr 100-107 ezer Ft

Szeged 80-100 ezer Ft

Eger 60-99 ezer Ft

