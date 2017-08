Dr. Stumpf István: „Jó Hercegkútra hazajönni”

– Hercegkútiként és sárospatakiként 18 éves koromig Sárospataknál messzebb nem is jutottam. Azóta a világ számtalan helyét bejártam, és bizton állíthatom, ennél szebb vidéket nem sokat láttam. Ahhoz, hogy ezt a konferenciát most Hercegkút rendezheti meg, kellett az itt élők áldozatos munkája, amelyet azért végeztek és végeznek, hogy méltóak lehessenek a világörökségi címre. Az itt élők még ismerik annak a módját, hogy miként tudják generációról generációra átörökíteni a helyi sajátosságokat, hagyományokat, azt az évszázadok alatt felhalmozódott tudást és ismeretanyagot, amely segít az identitásunk megőrzésében. Hiszek a borvidéken a furmint forradalmában, abban, hogy e mellé sikerül fokozatosan felépíteni a gasztronómiát is, ami idehozza és itt is tartja a turistákat. Hiszek a borvidék felemelkedésében, hiszen ez a régió olyan különleges adottságokkal rendelkezik, amelynek nincs sehol párja máshol a világon.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA