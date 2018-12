Döntőbe énekelték magukat a komlóskai népdalénekesek

A csoport vezetője, Szemán Andrásné mesélt a népdalkör megalakulásáról és életéről.

Harmadszor

– 2011-ben már voltunk ezen a versenyen, és akkor kiemelt arany minősítést kaptunk – mondja Szemán Andrásné, a komlóskai csoport vezetője. – Ez már a harmadik alkalom, hogy szerepelünk a versenyen, ahol most 50 pontot kapva jutottunk az országos döntőbe, ami majd Szegeden lesz a jövő év elején. A zsűri elnöke a szereplésünk után azt mondta, amikor meg­látott minket, már tudta, hogy remek élményben lesz része és ezt a két népdalcsokrunkkal meg is erősítettük. Ezt követően megölelt mindannyiunkat. Gondosan kellett megválasztani a programunkat, mert összesen 47 fellépő volt a versenyen és csak tíz perc jutott egy csapatra. Szerencsére olyan nagy a repertoárunk, hogy könnyen össze tudtuk állítani a ruszin és a komlóskai népdalcsokrot.

Szemán Andrásné már több mint három évtizede szerepel az együttesben.

– 32 évvel ezelőtt szóltak, hogy álljak be a pávakörbe. Tudom, hivatalosan népdalkör a nevünk, de az akkori öregek pávakörnek is emlegették, néha mi is így hívjuk magunkat. Azt nem tudom, akkor már mióta létezett a komlóskai népdalkör, csak azt, hogy már senki sincs közöttünk, akik akkor hívtak, de már ez az élet rendje, születünk, élünk, elmúlunk. Most tízen vagyunk, néha van egy kis változás, de a létszám nagyjából megmarad. A fiatalok is jönnének, csak hát akik középiskolások, azok hét közben máshol tanulnak, csak a hét végén tudnak jönni, vasárnap meg már mennek is vissza, ezért nehéz így próbálni. Ennek ellenére amikor csak tudunk, együtt próbálunk a fiatalokkal és a rendezvényeken is gyakran lépünk fel együtt. Karácsonyra például az óvodásoktól kezdve az iskolásokon át egészen az egyetemistákig mindenki szerepelni fog a műsorban a templomban.

Jön az utánpótlás

Más hagyományőrző csoportok állandó utánpótláshiánytól szenvednek.

– Ez nálunk másként van – mondja Szemán Andrásné. – Ez a falu büszke a ruszin gyökereire, a ruszin hagyományaira. Az óvodások is tudnak egy kicsit ruszinul és a nemzetiségi általános iskolában is tanulják a nyelvet. Úgy nőnek bele a ruszin hagyományokba, hogy észre sem veszik, természetes részükké válik, így szívesen énekelnek ruszinul is és szívesen lejárnak közénk is, ha idejük engedi. Ha pedig felnőttként Komlóskán maradnak, akkor már adott is az utánpótlásunk, lesznek, akik tovább viszik majd azt, amit mi egyszer itt hagyunk. A ruszin dalok mellett vannak saját népdalaink is, amelyeket Komlóskán kívül máshol nem énekelnek, így ezekre is büszkék lehetünk. A komlóskai nép régebben szegény, de szorgalmas emberekből állt, akik vagy napszámosként vagy az erdőben dolgoztak, így a komlóskai népdalok elsősorban a munka nehézségeiről, az élet megpróbáltatásairól és természetesen a szerelemről szólnak. Ez segítette megkönnyíteni eleinknek a hétköznapokat és nekünk is útmutatást adnak.

Saját felvételek

A mostani sikerrel az élet nem áll meg, hiszen a népdalkör tagjai a munka mellett a gyakori fellépésekre is készülnek.

– Mindig csinálunk valamit, folyamatos pörgésben vagyunk – mondja Szemán Andrásné. – Szeretjük is csinálni, szeretünk együtt lenni, megvitatni, melyik műsorra mit vigyünk, miben lépjünk fel. Még saját CD-nk és DVD-nk is van, amelyet itt, Komlóskán vettünk fel még 2014-ben.

ÉM-BG

