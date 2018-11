Dolgoznak már a Bódva-hídon

A gyalogosforgalom biztosítása érdekében már dolgoznak a hídon, melynek a teljes felújításához szükséges szakvélemény is elkészült.

Várniuk kellett

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 30-án szakadt le minden előzetes jel nélkül a 27-es számú főúton, Edelény és Szendrőlád között lévő Szendrőládi Bódva-híd jobb oldali járdakonzolja a korláttal együtt. A balesetveszély elhárítására a Magyar Közút edelényi mérnöksége elvégezte a híd ideiglenes elkorlátozását, a szükséges táblák kihelyezését. A jobb oldali leszakadt rész mellé acél anyagú elkorlátozó elemeket helyeztek el, a bal oldali, szintén rossz állapotú járdát is lezárták. A váltakozó irányú forgalom áthaladási elsőbbségét is szabályozták, ahogy sebességkorlátozó tábla is kikerült. Aztán egy darabig nem történt semmi.

Megírtuk: az átépítés szükségességét meghatározó hídszakértői szakvélemény elkészültéig nem tud a Közút beavatkozni, hiszen ez alapján tudják meghatározni a szükséges munkálatokat és annak költségeit. A hídszakértői szakvélemény közben elkészült, melynek legfőbb megállapítása az, hogy a híd mielőbbi átépítése szükséges.

„A teljes átépítés kiviteli terveit már elkészíttettük, amint a források biztosítottá válnak cégünk számára, megkezdhetjük a felújítást. A statikai célvizsgálat kitért arra is, hogy az újjáépítésig milyen intézkedések szükségesek. Így a félpályás váltakozó irányú forgalomkorlátozás, valamint a még meglévő baloldali járdaszegély elbontása. Ezt szeptemberben illetékes mérnökségünk elvégezte. A hídon a gyalogosforgalmat úgy biztosíthatjuk, hogy a bal oldalon betonozással helyre kell állítani a vasbeton pályalemez szélt, majd pálcás hídkorlátot kell építeni. Ezek a munkálatok jelenleg is folynak és várhatóan még ez év őszén elkészülnek” – tudatta lapunkkal a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Horváth Imre

