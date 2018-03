Dolgoznak a Szentpálin. Kezdődik a felújítás?

Elsétáltunk a Csengery utcai helyszínre.

Az épületet magas kerítés veszi körbe, de már messziről hallottuk a munkálatok zaját. Belestünk a résnyire nyitott kapun, láttuk, éppen az udvart fedő betont törik. A hajdanvolt iskola épülete nyitva, ki-be jártak a munkások, a falnak támasztva több ablakkeret állt. Azt nem merjük állítani, hogy magának az épületnek a felújítása folyna, de tény, hogy dolgoznak az ingatlanon.

Az egykori iskola épülete úgy tizenöt éve áll üresen. Sokszor felmerült, hogy hasznosítanák, de eddig sikertelenül. Az impozáns ház elég rossz állapotúnak tűnik első blikkre, látszik, hogy renoválásra szorul.

Az Ifiház új otthona

Kérdeztük az önkormányzatot, hogy valóban a felújítás kezdődött-e el, mikorra végeznek, és hogy mikor és kik vehetik majd birtokba a felújított épületet, de eddig nem kaptunk választ kérdéseinkre; ha megérkeznek, beszámolunk a részletekről. (Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz a szemközti, hajdanvolt Tiszti klubbal. A mellette lévő épületet épp felújítják, tavaly ősszel annak tervezett hasznosításáról is tartott sajtótájékoztatót a város vezetése: a cserkészekkel együttműködve újítaná fel a város.)

A Szentpáli István Szakközépiskola régi épületébe egyébként – tavaly augusztusban írtuk – a tervek szerint az Ifjúsági Ház költözne. Kiss János alpolgármester akkor azt nyilatkozta, hogy egyfajta kulturális inkubátorházként működne, egy Zene- és Táncművészeti Képzési Központ kapna itt helyet. Az épület „főbérlője” a MSZC Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziuma lenne, ennek képzési kínálatát bővíthetné a táncművészet (ezt a képzést már meg is hirdették – a szerk.). Az ifiház is ideköltözne, és otthont adna a különböző kulturális műhelyeknek, szervezeteknek, itt próbálhat például az Illés Klub, de használhatják majd az épületet a néptáncosok is. Tavaly augusztusban még az is elhangzott, az idei év szeptemberében várható a költözés.

Az Ifjúsági Ház jelenleg a Győri kapuban működik, épületében az Önkormányzati Rendészet kap helyet.

ÉM-HM

Ezt írtuk

Tavaly augusztusban ezt írtuk: a Csengey utcai épület 2000 négyzetméteres, ami 500 négyzetméterrel bővül. Rekonstrukciója minimum 250-300 millió forintba fog kerülni, mely három forrásból adódik össze: számítanak kormányzati-, uniós forrásra, és a város is hozzátesz majd a költségekhez.

