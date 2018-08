Dolgoznak a munkagépek Ózdon

Évtizedek alatt bevált vásárlási szokások változnak meg néhány hónap múlva Ózdon.

A város szívében megkezdődött a piac rekonstrukció, amely az árusok helyét is átrendezi majd a modernizációt követően. Szűk egy hónappal ezelőtt jelentek meg a munkagépek. A felújítás első fázisában a kivitelező a talajcserét végzi el, ezzel párhuzamosan az új épületek vasbeton pilléreit is a földbe helyezik. Közben az érintett területen futó közművezetékeket is feltárták.

Rendezettebb lesz

A közelmúltban megtartott bejáráson Janiczak Dávid polgármester a város egyik, ha nem a legfontosabb beruházásának nevezte a piac modernizációját. Hozzátette: a terület évtizedek óta rendezetlen volt, a jelenlegi rendszer ad-hoc jelleggel alakult ki, amin mindenképpen változtatni szerettek volna. Az előttünk álló négy-öt hónapra az árusok és a lakosság türelmét kérte a városvezető, de a végeredmény mindenért kárpótolja majd azokat, akik rendszeresen járnak a piacra.

– Kicsit kaotikussá vált a helyzet a piac környékén, hiszen építkezés zajlik. Ilyenkor mindig így szokott lenni – folytatta Janiczak Dávid. – A közlekedés nehézkes, mert a munkaterület le van zárva. Arra kérek mindenkit, hogy legyen néhány hónapot türelemmel. Utána olyan kulturált körülmények között érkezhet majd vásárolni, ami évtizedek óta hiányzik az ózdi piacról.

Talajcsere után

A mögöttünk hagyott hetekben a szükséges helyeken kicserélték a talajt, elvégezték a visszatöltést és a tömörítést is. Egy másik csapat a pillérépítésekért volt felelős, valamint a területen futó kábelek megvédésére is nagy hangsúlyt fektettek.

A piac átalakítás kapcsán kénytelenek voltak a gyalogos forgalmat is korlátozni: az első időkben még csak az elzárt, belső területeken dolgoztak, most viszont már a Piac úti járdát is lezárták, amire a gázvezetékkel kapcsolatos teendők miatt volt szükség. A gyalogosforgalmat az út túloldalára terelték.

