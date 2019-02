Dögökkel etetett farkasok a megyénkben

Bizonyítottan évek óta élnek farkasok az Aggteleki-karszton, de a Bükkben, a Börzsönyben és a Zempléni-hegységben is előfordultak már észlelések. Beszámoltunk már róla, hogy a Bükkben legalább egy falka, és néhány fiatal pár él, ahogy arról is, hogy többször lencsevégre is kapták őket a nemzeti park mozgásérzékelős kamerái, illetve a közelmúltban egy kiránduló fotós is lefotózott egy kisebb falkát.

Lakossági bejelentés

A farkas- és a medveészlelések miatt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztató lakossági fórumot tartott több helyen is, melyen az állatok szokásairól, lehetséges felbukkanásáról, elriasztásukról is szó esett. Arról is beszámoltunk, hogy október 8-án egy kifejlett európai szürke farkas fiatal hím példányának tetemére bukkantak Nagyvisnyó külterületén. Az állaton egyértelműen lőtt sebet találtak, és a természetvédelmi civil szervezetekről akkor megtudtuk, nem ez az első eset, hogy kilőttek egy állatot. Fontos azonban tudni, hogy amint az etetése, úgy a vadászata is szigorúan tilos a farkasnak. Ezzel kapcsolatban hozott nyilvánosságra a Zöld kapcsolat Egyesület egy közelmúltbeli esetet.

Az egyesület környezetvédelmi jogsegélyszolgálatához érkezett lakossági bejelentés, miszerint Szarvaskő és Egercsehi között, többnyire hét elején, rendszeresen szarvas-, muflon- és őztetemeket helyeztek el. A dögtéren szakszerűen feldarabolt tetemek találhatóak. Miután a tetemek egy részén a vadazonosító szalag is megtalálható volt, ez a dögtér „üzemszerű működtetésére” utalt, feltételezésük szerint nagyragadozó (például farkas) elejtését célozhatta.

A bejelentők szerint a dögtetemek körül ráadásul rendszeresen hollócsapatok táplálkoztak, a dögtérnek használt területen jelentős hús nélküli csontmennyiség volt, így az egyesület szerint közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szempontból is elfogadhatatlan volt ez.

Mindezek alapján kérték a közegészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatóságokat, hogy az ügyben hatáskörük szerint eljárjanak, indokolt esetben intézkedjenek.

Közérdekű bejelentésüket követően az Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya mint területileg illetékes vadászati hatóság ellenőrzést tartott. Megerősítették a bejelentést, az érintett társaság ügyvezetője pedig úgy nyilatkozott, hogy a tulajdonukban lévő, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati testeket hordták ki a területre, méghozzá farkasok etetése céljából.

Bírságot szabtak ki

Rendkívül gyorsan, egy héten belül megszületett az Egri Járási Hivatal határozata, melyben megállapították, hogy a cég megszegte az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló jogszabályi rendelkezéseket, így összesen 75 ezer forint bírságot szabtak ki. A Zöld Kapcsolat Egyesület a bejelentését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon is megtette.

ÉM-HI

