Dobszerkó? A Tankcsapdától!

„Legyél Dob­sztár!” – így szólt a Tankcsapda felhívása, melynek az volt a lényege, hogy elajándékozzák Fejes Tomi (az együttes dobosa) dobfelszerelését egy tehetséges pályázónak. A göncruszkai Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda is pályázott, hiszen sok zenét tanuló gyerek jár ide. Igaz, Fejes Tomi dobfelszerelését nem ők nyerték meg, de a Tankcsapda őket is megajándékozta egy másik, gyerekeknek való, de kiváló minőségű dobszettel. Az öröm óriási, a nebulók alig várják, hogy megérkezzen a felszerelés, és elkezdődjenek az ütősórák.

Egy éjszaka alatt

A sikertörténetet Szabó Márk református lelkész mesélte el lapunknak, aki délelőtt hittant tanít, délután thai box edzéseket vezet, de a göncruszkai méhészetben is dolgozik, aminek komoly szerepe van az iskola és óvoda fenntartásában.

– Már gyerekkoromban is nagyon szerettem a Tankcsapdát, állandóan az ő számaikat hallgatom. Egyszer láttam az oldalukon, hogy pályázatot hirdetnek, amin elnyerhető a dobfelszerelés. Ennek az volt a feltétele, hogy egy videót kellett készíteni, ami bemutatja, miért pont az illető nyerje meg a dobfelszerelést. Kitaláltam, hogyan álljon össze a kisfilm, a göncruszkai református gyülekezet egyik tagja, Petrik Szilárd segített, aki színművész. Az iskolában forgattunk, majd az édesapámmal egy éjszaka alatt megvágtuk a videót. Édesapám egyébként nyugalmazott tűzoltó, csak videóvágással is foglalkozik – sorolja Márk, úgy folytatva –, a videó aztán felkerült az iskola és a gyülekezet oldalára is, hatalmas sikere lett, legalább 30 ezren látták. Mint kiderült, több mint 200-an pályáztak, és óriási meglepetésünkre mi is bekerültünk a top 3-ba, sőt a közönségszavazatot is megnyertük. Aztán eljött a nagy nap, a Petőfi Rádióban élő adásban hirdette ki január 25-én, hogy ki lett a győztes. Ez egy pénteki nap volt, az iskolában leállt az élet, mindannyian az adást hallgattuk. Fantasztikus élményt jelentett a gyerekek számára, hogy az iskolájukról van szó a rádióban. Végül, azért nem mi nyertük a dobfelszerelést, mert az együttes szerint az nem a dobolni tanuló gyerekeknek való. De a nagylelkűségüket jelzi, hogy felajánlottak egy kezdőknek való Tama-dobszettet. Így sokkal jobban jártunk, hiszen nálunk valóban kezdő dobosok használják majd – meséli a lelkész.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

A gyerekeknek pedig nem kell már sokat várniuk, hiszen hamarosan kezdődhet a dobolás alapjainak az elsajátítása.

Márk hozzáteszi: „Néhányan kicsit rossz szemmel nézték ezt a pályázatot, azzal a magyarázattal, hogy egy református iskolához nem méltó a Tankcsapda dobfelszerelésére pályázni. Én azonban úgy gondolom, hogy számunkra Krisztus az első, de emellett nyitottak vagyunk a világra, mindenre, ami körülöttünk történik.”

Mennyei kórusban

Azt már Beidek Endrétől, az iskola igazgatójától tudtuk meg, hogy három évvel ezelőtt indult szakköri keretek között a hangszeroktatás az intézményben. Két éve pedig alapfokú művészeti iskolát hoztak létre, aminek jelenleg rézfúvós, vonós és zongora tanszaka van. A terveik között szerepel, hogy néptánc, grafika és bábművészet tanszakot is indítanak. Jelenleg az iskola 175 tanulója közül 36-an tanulnak valamilyen hangszeren. Furulyázni mindenki megtanul alsóban, hiszen a zeneoktatás a Kodály-módszer szerint folyik, de a furulya alapozó hangszer is a más hangszerrel való ismerkedés előtt.

– Már sikereink is vannak zenei téren. Az egyik 8.-os rézfúvósunk a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba felvételizik – újságolta az igazgató.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Hangsúlyozta: a zenetanulásnak számtalan jótékony hatását bizonyították már, de ő hiszi, hogy bár a mennyországról keveset tudunk, de abban biztos, hogy ott kórusban énekelünk majd és zenélni fogunk. A zene tehát kapcsolódási pontot jelent a mennyországgal.

– Hegyi Erika –

Gyerekek a Talentumból

Szegedi Viktória (5. o.)

Két éve hegedülök, imádom! Úgy kezdődött, hogy a lányok és anyáék is rá akartak beszélni, hogy tanuljak valamilyen hangszeren. A hegedűt választottam, de nem bántam meg. Örülök, hogy megnyertük a dobfelszerelést, még akkor is, ha az nem a Tankcsapdáé volt.

Galyas Milán (5. o.)

Tenorkürtön tanulok játszani, egy éve. Én választottam, mert megtetszett a mély és barátságos hangja. Jól megy, szeretem! Dobolni is szeretnék. Már most is szoktam, de csak egy telefonos applikáció segítségével. Van egy zenekarunk is, pár barátommal alapítottuk.

Urbán Karina (7. o.)

Négy éve tanulok zongorázni. Nagyon szeretem, arra is gondoltam, hogy a zenei pályát választom, de ahhoz nagyon sokat kellett volna gyakorolnom. A dobsztáros pályázatnak nagyon örültem, mert még több hangszeren lehet majd tanulni az iskolában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA