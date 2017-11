Dobd fel egy fergeteges bulival a hétvégédet: mutatjuk, hol várnak a legjobb partik!

Debrecen

péntek:

20.00: Sunday Moped koncert az Ifiházban

Sunday Moped koncert a Club Akusztik zenei élménytérben!

A Sunday Moped 2003-ban alakult a Gitaro zenekarból. A zenekar állandó mozgató rúgói Suba Sándor, és Lakó Sándor. A zenekar számos kisebb-nagyobb fellépést tudd maga mögött , illetve egy kislemezt és egy videóklipet . Az évek folyamán a Sunday Moped szüneteltette a működését , de 2016 tavaszán Suba Sándor, Lakó Sándor, és új tagként Kurucz Marcell újraélesztették a zenekart. A munkálatok azóta is folynak ,és pár kisebb fellépés után most a Club Akusztiba is ellátogat a zenekar , immáron Győrfi Ágnes személyével kiegészülve.

20.00: Bagossy Brothers Company, Lóci játszik a Roncsbárban

Pont egy éve pakolta teltházasra Debrecenben a Víztornyot a Bagossy Brothers Company és a Lóci játszik, az azóta eltelt időben pedig mindkét zenekart kiadott egy kiváló lemezt, Lóciék pedig bónuszként behúzták a Nagyszínpad tehetségmutató verseny első helyét. Aki volt már a két zenekar közös bulijain tudja, hogy a hangulat a forrónál kezdődik és valahol a falbontás táján végződik, úgyhogy gyertek és győződjetek meg róla személyesen is!

20.00 Rumproof: ROTSS Lemezbemutató-koncert a Kaptár Klubban

A tavalyi év tavaszán megjelent hat saját nótával megspékelt „Black Flag int he Sky [EP]” után, a legénység, immáron nagylemezének [hehe… GRANDE ;)] bemutató turnéját csapatja 2017 őszén. A korongon hallható tizenhARRRom, azaz 13 kalózsanzon egységével, azaz a „Rogues of the Seven Seas” palettájának összes színfoltjával, minden szélsőségével prezentálni fogja, milyen is az a hamisíthatatlan Rumproof életérzés.

21.00: Várvölgyi – Dénes – Kalmár Trió az Incognito Clubban

Várvölgyi Szabolcs gitárral, Dénes Ábel bőgővel, Kalmár Zoltán pedig dobbal dobja fel a péntek estédet az Incognitóban.

23.00: Bankár Mulató a Butiqban

Az Absolut Elyx bemutatja: BANKÁR MULATÓ! Szeretettel várunk partnereddel a BANKÁR MULATÓBA november 17. pénteken a Butiqba! Egy este, amikor a pénz nem dolgozik….. egy különleges buli a pénzügyi szektorban dolgozók részére! Zene: Dj Németi & Dj Ungvári

szombat:

18.00: Kowalsky meg a Vega – Esszencia a Roncsbárban

A Kowalsky meg a Vega első 15 évének munkásságát átkaroló dupla album – a KILENC- megjelenése után, és a 2018. FEBRUÁR 17-én esedékes ARÉNA nagykoncert dalok szövegeiről, üzenetéről (lényegi mondandójáról- esszenciájáról) szót ejtenünk, beszélgetnünk egy kicsit talán átfogóbban, mint arra a dalszövegek lehetőséget nyújtanak. Ezen indíttatásból szerveztük meg a “beszélgető esteket”, ahol nem csupán meghallgathatjátok a szerző előadását, de kérdéseket tehettek fel, elmondhatjátok személyes meglátásaitokat, sőt kritikákat is megfogalmazhattok kötetlenül. Az estek keretén belül akusztikus gitárral előadva meghallgathattok régi, – de kiváltképp – új dalokat! Azonban a lényeg az eszmecserén lesz! Hiszen A LÉNYEG A LÉNYEG!

20.00: Bérczesi Robi: Én meg az Ének, w/ Muzsik és Volkova a Nagyerdei Víztoronyban

Bérczesi Robi egyszemélyes projektje, az Én meg az Ének a dalszerző zenei munkásságának legfontosabb állomásait rögzíti és dolgozza fel. Az „egyszálgitáros” koncerteken egyaránt felcsendülnek a hiperkarma official és a Biorobot legnagyobb slágerei, és az előadó kedvenc, régebbi magyar számainak átdolgozásai, valamint kedvenc magyar népdalai is.

Vendég: Muzsik és Volkova akusztik Magyar-orosz dalszerző testvérpár. Az országot a ZUP tagjaiként zenélték körbe az elmúlt 10 évben. 2016 nyara óta azonban megújult zenei irányvonal mentén, Muzsik és Volkova néven, duóban koncerteznek tovább. Zenéjüket az indiefolkos/akusztikus hangzásvilág jellemzi, amit ők csak “greengrassnek” neveznek. Magyar nyelvű dalszövegeikben a személyesség, valamint a társadalmi reflexió játsszák a főszerepet.

Idén júliusban megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai zsűri díját.

20.00: Rudán Joe Debrecen / Heritage a Kaptár Klubban

Ha egy igazi rockos estére vágysz, akkor szombaton a Kaptárban a helyed!

21.00: Sensual Party- Kizombachata Night a sikk Music Caféban

Ismét eltelt egy hónap, ami azt jelenti, hogy újra a húrok közé csaphatunk. Változatos bachata, salsa és kizomba zenék.

21.00: Before The Last az Incognito Clubban

Főleg reggae, ska és rock stílusban zenélő fiatal miskolci formáció májusban már járt nálunk. A nyári fesztiválozás után a lemezfelvételre készülő zenekar most visszatér hozzánk.

22.00: Mechwart BOOM Szalagavató Afterparty Kaazánház Egyetemi Klubban

Együtt fogunk felhőtlenül szórakozni a Mechwart végzőseivel és barátaikkal, mert egy SZALAGTŰZŐ AFTER erről szól nálunk!

22.00: Szülinapi Party a Desperadóval a Chicagoclub

Idén 15 éves Debrecen legrégebbi helye amire minden hétvégén számíthattál ha egyedül voltál, ha feszengés nélkül akartál bulizni a barátaiddal. Ha pont 25,30, 40 voltál és a szülinapodon egy igazi bulira vágytál.Ha megtaláltad az igazit és az igen előtt kellett még a szabadságod. Ha el akartad felejteni picit a világot. Meg persze szereted a retro, best off, bejáratott mai slágereket. Gyere és bulizzunk együtt a szülinapi party-nkon!

22.00: Retro Disco feat. Szűcs Judith a Roncsbárban

Szombaton este Retro Disco az Igazi Romkocsmában. Rezidens: DJ Discosa. Sztárfellépőnk: Szűcs Judith. Diszkó a szokásos minőségben, de ezúttal tematikus est formájában a legjobb retro zenékkel és Szűcs Judith közreműködésével!

23.00: Ontec Presents: Belocca a My Friends Clubban

Ideje hogy bepótoljuk júniusban elmaradt programot. November 18-án az est vendége az ország egyik legjobb techno, tech-house producere és lemezlovasa.

23.00: Nagyon Latin – Vérpezsdítő karibi party a Butiqban

November 18-án szombat este a jól megszokott vérpezsdítő karibi zenék, forró hangulat várnak Rád a Havana Club támogatásával a Csapó 24. alatt!

23.00: Arany BOOM Szalagavató Afterparty a Pálfi István Rendezvénycsarnokban

Együtt fogunk felhőtlenül szórakozni az Arany végzőseivel és barátaikkal, mert egy SZALAGTŰZŐ AFTER erről szól nálunk!

23.00: Helloszombat: Fluor Tomin a Mickeyz BarClubban

Ezen a szombaton igazán szabadon engedheted az érzékeid és elkalandozhatsz az éjszaka lepikánsabb pillanataiban, hiszen az este soha véget nem érős lesz. Aki mindebben segítségünkre lesz az rezidensünk, Dj Newtone és az est házigazdája, aki mikrofonok helyett ezúttal csak veletek foglalkozik majd, nem más mint Flor Tomi.

Miskolc

péntek

19.30: Deák Bill Blues Band koncert az Ady Művelődési Házban

A Legenda visszatér, „a magyar blueskirály” az Ady Endre Művelődési Házban koncertezik november 17-én! Kapunyitás: 19:30, koncertkezdés: 20:00 Koncert után dedikálás, fotózkodás!!!

Deák Bill Gyula (Budapest, 1948. november 8.) Artisjus-díjas magyar blues-énekes. Gyakran „a magyar blueskirály” jelzővel illetik, de Bill Kapitánynak vagy egyszerűen csak Bill-nek is szokták szólítani. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla: „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.”

20.00: 30Y+Bohemian Betyars a Helynekemben

Két fölöttébb elegáns férfi nyitja meg a Helynekem kocsmájában a hosszúnak és tartalmasnak ígérkező estét. Lesznek náluk hangszerek is: pianino, gitár, ukulele, és zenélnek picit. Inkább halkan, hogy az este végére minden felhangosodjon. A 30Y idén összesen már csak 5 városban játszik – Pécsett, Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Miskolcon, kedvenc szülinapos klubjában, a Helynekemben. A 30Y erre a különleges alkalomra vendéget is hív: Egyedi Petit az Óriásból.

22.00: A Rockwell Klub-ban Lazy!

Lazy in the house! A tavalyi több ezer résztvevős bulisorozatra még emlékszel? Nincs más dolgod, mint csatlakozni hozzánk idén is.

01.00: Horváth Family a B+B Koktél Bárban

Péntek éjszaka Horváth Family látogat el a B+B Koktél Bárba, ahol felejthetetlen bulira készülnek.

szombat:

19.00: Charlie 70 Koncert a Művészetek Házában

A „Jég Dupla Whiskyvel”, a New York- New York”, a „Zenegép”, a „Könnyű álmot hozzon a szél” és számtalan, ma már örökzöldnek tekinthető sláger előadója, Charlie – Liszt-díjas énekes (kevésbé ismert nevén Horvát Károly) 2017. október 28-án tölti be a 70. életévét. Ebből az alkalomból a budapesti Papp László arénában lesz év végén egy koncertje, de azt megelőzően egy, az ország nagyobb városait érintő „szülinapi” turnéba kezd a smirgli hangú énekes, hogy a vidéki rajongóival is együtt ünnepelhesse ezt a kerek évfordulót. Terveiről faggatva megtudtuk, hogy nem egy hagyományos Charlie koncertnek nézünk elébe, hisz a 70 év nem csak egy kerek életkort jelent ebben az esetben, hanem igen csak hosszú és gazdag művészi pályát is, amelyből válogatva ez alkalommal számos olyan dal is felcsendül, amelyek korábbi alkotói időszakában hoztak számára sikert, -elég ha csak a Generálra, vagy a Tátrai Bandra gondolunk. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy igazi életmű koncertnek nézünk elébe, mind tartalmát, mind az apropóját tekintve és talán külön öröm számunkra, hogy a miskolci közönség a születésnapjához igen közeli napon találkozhat, ünnepelhet és örömködhet együtt vele, mert „AMI SOUL, AZ SZÓL…” És ahogy Charliet ismerjük nagyon és nagyot fog szólni!

21.00: Miskolci Művek a Grizzly Music Pub

Edda és más rock klasszikusok, no meg a Zenekar Játszóház demója!

Nyíregyháza:

péntek:

20.00: Mentha Project koncert a Mustárházban

Mentha Project koncert a Mustárházban! Előtte 19 órától Poplesz zenél.

20.00: Élő zenés est a Santa Fé Music club & Hajoclubban

Három zenekar, az Ukulele Trió, az Artéziós Trió és a Jazzmed Band igazi színes zenei élményt nyújtanak péntek este, akik az akusztikus zenétől a bluesrock-ig sokfajta műfajt fognak bemutatni.

22.00: G.w.M – Tesisek Éjszakája az Index Caféban

November 17-én pénteken a TESISEK ÉJSZAKÁJA bemutatja: mert végre “…ránk férne egy lightos este!”

23.00: Gabor Kraft & Németi a The Room bar & clubban

November 17. pénteken újra vendégünk Gabor Kraft aka Coyote! Nevét rendszeresen ott találhatjuk a legrangosabb fesztiválok, különleges rendezvénye és legjobb klubok fellépői között. Szerteágazó zenei ízlésvilága, az ujdonságokat, a kísérleti stádiumban lévő hangzást folyamatosan kereső énje tükröződik dj szettjein is. Fellépései alkalmával friss, ropogós zenékkel operál. Visszafolytott energiákat meg-megrobbantó játékával bizsergeti a közönség szürke állományát, s készteti önálló életre a kevésbé táncos lábakat is. Aki már hallotta játszani, az tudja róla, hogy egy igazi zenei “Freak”. A szettjeiben techno, house, rock, electro, acid, minimal, pop zene, hip-hop, minden előfordul, amit mixelni lehet. Sokszínű, friss, modern hangzásvilágával, haladó szemléletmódjával évek óta meghatározó alakja a hazai elektronikus zenének.

szombat:

21.00: Together Party Tour a Mamma Mia Clubban

Légy részese a belváros legnagyobb házibulijának! Érkezik a Together partysorozat teljes legénysége.

