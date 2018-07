Döbbenet és szomorúság – a görög katasztrófa magyar szemmel

Több mint egy évtizede nem pusztított a mostanihoz hasonló tűzvész Görögországban. A lángok hétfőn csaptak fel, egyszerre több helyen is, és az erős, viharos szél miatt rendkívül gyorsan terjedtek tovább a lángok az Athéntól alig harminc kilométerre lévő népszerű üdülőhely, Mati felé. A pusztító tűz valósággal felperzselte a kis tengerparti települést, a legfrissebb hírek szerint legalább nyolcvanan meghaltak, száznyolcvanheten megsérültek, több tucat ember eltűnt és rengetegen veszítették el otthonukat.

Telefonon értük utol a miskolci származású Fazekas Ildikót, aki idegenvezetőként dolgozik Athénban. A katasztrófát átélt hölgy lapunknak elmondta, Görögországban gyakoriak a nyári bozóttüzek, azonban az elmúlt másfél évtizedben nem élt át olyat, mint amit az elmúlt napok eseményei okoztak.

– A katasztrófa gyorsasága még a görög lakosságot is megdöbbentette, a helyi lapok egyszerűen csak Armageddonként jellemezték a pusztítást. Bár mostanra Mati üdülőtelepen megfékezték a lángokat, azonban a nyugatabbra eső területeken még tart a mentés, folyamatosan helikopterek köröznek a fejünk felett, a tévéstábok pedig egész nap élőben jelentkeznek be a katasztrófa helyszínéről. Azt kell mondjam, az egész város megrendült, a görögök szemében végtelen szomorúságot látok. Szerencsére a tüzet tápláló szél már jelentősen csökkent, és most egy épp esik az eső. Ez jó, remélem segíti a tűzoltók munkáját – ismertette a jelenlegi helyzetet Fazekas Ildikó.

Egy emberként

Példaértékű és majdhogynem irigylésre méltó – folytatja Ildikó – az összefogás, amely hétfő óta tapasztalható Görögországban.

– A tragédiát követően Alekszisz Ciprasz miniszterelnök tévébeszédben kedden háromnapos nemzeti gyászt hirdetett ki. Eközben az egész ország megmozdult, hogy segítsen, karitatív és civil szervezetek éppúgy gyűjtenek, mint magánemberek. Az egész ország területéről érkeznek az adományok, több ezren adtak vért, magánklinikák fogadják a sérülteket, iskolákat és stadionokat nyitottak meg a hajléktalanná vált emberek előtt. Egy áruházlánc tartós élelmiszerekkel támogatja a rászorulókat, több gyorsétteremlánc pedig étellel segíti a mentésben résztvevőket és az otthonukat elveszítőket. Személyes élményként még azt tenném hozzá, hogy tegnap egy közeli kisboltban én is adománycsomagot állítottam össze, és az eladóktól megtudtam, hogy aznap az üzlet forgalmának körülbelül nyolcvan százalékát tették ki a hasonló bevásárlások – mondta Fazekas Ildikó.

Nemzetközi segítség

Az illetékesek egyébként arra számítanak, hogy a tűzvész halálos áldozatainak száma tovább nő. Az Athéntól csupán 29 kilométerre lévő, teljesen felperzselt Mati környékét mentőcsapatok fésülték át szerdán, mintegy 40 eltűnt után kutatva. A görög médiát és a közösségi oldalakat elárasztották az eltűntek fényképei.

Athén sürgős nemzetközi segítséget kért az Európai Uniótól a futótüzek megfékezéséhez, elsősorban légi és szárazföldi eszközökre van szüksége. A felhívást követően számos állam ajánlott fel segítséget Görögországnak, köztük Ciprus, Németország, Horvátország, Törökország, Spanyolország, Olaszország és Oroszország.

A magyar konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a görög hatóságokkal, tudomásuk szerint a tűzvésznek nincs magyar érintettje. Áder János államfő táviratban fejezte ki részvétét Prokopisz Pavlopulosz görög köztársasági elnöknek.

