Disznótor jótékonysággal Miskolcon

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szervezésében Hollósy András és dr. Nagy Ákos önkormányzati képviselők támogatásával disznótort tartanak szombaton a József utcai sportpályán. Hasonlóan az adventi programsorozathoz, most is részt vesznek a Kapuzörgetők közösségének aktív tagjai az esemény megszervezésében és a kivitelezésben is.

A disznótor egyben jótékonysági program is, mert a befolyt összegből egy, a Győri kapuról szóló kiadvány megjelentetését támogatják, amelynek írásában szintén részt vesznek az itt élők. A programban a kézműves vásár – ahol termelői méz, kerámiák, levendula illatzsákok, chillis termékek – mellett Csanya Róbert muzsikáját hallgathatják az érdeklődők. Lángossal, farsangi fánkkal, forró téli italokkal, pálinkákkal, teával és üdítővel várják a vendégeket.

ÉM

