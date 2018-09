Díszmadaraktól a hüllőkig

Az 1980-as évek óta működik a borsodi megyeszékhelyen a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők B.-A.-Z. Megyei Egyesülete. Az elnökük mesélt róla lapunknak, hogy mi vonzza közösségét ilyen régóta a madarak tenyésztéséhez.

– Egy monori állatbörzén találkoztunk annak idején néhány barátommal, és felvetődött bennünk az ötlet, hogy hozzunk létre egy díszmadár tenyésztő közösséget – tudtuk meg Váradi Jánostól, az egyesület elnökétől.

– A tagok toborzása és a megalakulás folyamata is hosszú időt vett igénybe. Tematikus alkalmakat szerveztünk a madarak tartásáról, gondozásáról, ápolásáról, etetéséről, ahová szakembereket, például állatorvost is meghívtunk. Az idősebb tenyésztők, köztük én is, előadásokat tartottak, és megkértük a legöregebb tagjainkat, hogy meséljenek az életükről. Szép lassan az egész kezdeményezés kinőtte magát, és Budapestre, Nyíregyházára is meghívtak minket kiállításokra – mesélte a tenyésztő.

Átadták a stafétát

A vezetőt a kezdetekről és a megalakulásról kérdeztük.

– A legelején nem én voltam az elnök, hanem Vazin Laci bácsi, akinek Perecesen nagyon szép ara- és jákópapagájai voltak. Annyira precízen tartotta és vigyázott a madaraira, hogy csak fehér köpenyben és váltócipőben engedte, hogy bemenjünk a madárházába. Később azonban sajnos megromlott az egészségi állapota, és hogy ne essen szét a csoport, András György barátom vette át a vezetést, aki a Magyar Díszmadár Tenyésztők Országos Egyesületéhez csatolta a közösséget. Engem 2006-ban kértek föl az elnöki posztra. Felvetettem az akkori huszonkilenc tagnak, hogy nem hoznánk-e létre saját egyesületet. Ők rábólintottak, én pedig beszereztem hozzá az összes engedélyt. 2008-ban hivatalosan a cégbíróság által bejegyzett egyesületünk lett, amely megkapta a mai nevét, és a Vörösmarty Művelődési Házban kapott helyet – tette hozzá.

A hüllők felé nyitottak

A jelenben is aktívan tevékenykedik az immár önállóvá vált egyesület.

– A következő nyilvános rendezvényünk október 10-13. között egy biológia órával egybekötött díszmadár- és hüllőkiállítás lesz a művelődési házban, amit szombaton családi nappal zárunk. Sok gyerek már az iskolában elkezd érdeklődni a madarak iránt, és ők szívesen ellátogatnak hozzánk. Mások pedig tenyésztési, tartási szempontból érdeklődnek nálunk. Mi nagyon sokféle, európai és afrikai madárfaj tenyésztésében otthon vagyunk. A teljesség igénye nélkül tizenhat tagunk foglalkozik rozellával, törpe-, nimfa- és kecskepapagájjal, kanárival, zebrapintyekkel, sirálykákkal és nagyobb papagájfajokkal is. Darabos Gábor tagunk pedig allergia miatt átállt a hüllő­tenyésztésre, így már nem csak a szárnyasokkal kapcsolatos kérdésekkel állunk látogatóink rendelkezésére – zárta a szakértő.

ÉM-DA

Az ausztráliai díszmadár fajok jól viselik a rendkívüli meleget Miskolc - Az egyedül élő papagájok az emberi beszédet, a párok egymás csipogását tanulják meg. Az állattartók körében kedvelt a kanári és a különböző pintyek és hullámos papagájok tartása, mert lakásban ideális házi kedvenc és rendszeres törődés mellett egy részük beszélni is megtanítható. Néhány... Tovább a cikkhez

Egy lakásban gekkókkal, gyíkkal, békával, teknőssel Miskolc - Kőműves Dániel Péter egy légtérben lakik egzotikus állataival, amelyek a világ minden tájáról érkeznek. A tenyésztő házában látott minket vendégül Miskolc peremén, kertvárosi környezetben, temérdek gekkó, gyík, teknős, béka, rovarok, két boxer és egy keverék kutyus társaságában. A hüllő... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA