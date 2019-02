Diplomások lettek

Csütörtökön három kar diplomaátadó ünnepségén jártunk, melyen részt vett dr. Horváth Zita helyettes államtitkár is.

Ünnepi szenátusi ülés keretében vehették át diplomájukat a Miskolci Egyetem végzős diákjai csütörtökön délelőtt és délután. A diplomaátadók sora pénteken folytatódik. Az ünnepségeken nemcsak diplomákat, hanem egyetemi kitüntetéseket, tiszteletbeli doktori okleveleket, habilitációs és PhD-okleveleket, valamint hallgatói kitüntetéseket és egyéb díjakat is átnyújtottak az egyetem vezetői.

Csütörtök délelőtt a Műszaki Földtudományi kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói kapták meg oklevelüket.

Meghatározó szerep

Az ünnepségen részt vett dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is (korábban a Miskolci Egyetem rektorhelyettese), aki köszöntőjében hangsúlyozta: a fiatal diplomások részéről a legjobb döntés volt, hogy továbbtanultak, diplomát szereztek, és ehhez a Miskolci Egyetemet választották.

„Itt minden megvan ahhoz, hogy a diákok az egyetemi éveiket hasznosan és kellemesen tölthessék. Hisz ez a campus egyedülálló az országban. Az a diploma, amit önök itt ma átvettek, bizonyítani fogja, hogy jól döntöttek. Magyarországon ma nem beszélhetünk diplomás munkanélküliségről, és a munkaerőpiacon jól cseng a Miskolci Egyetem neve. Ez a diploma garanciát nyújt arra, hogy jó munkahelyet találjanak, és boldoguljanak az életben. A miskolci diploma nemcsak diplomát adott, hanem egy olyan közösséget is, amihez a mai napig jó tartozni” – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Hozzátette: Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés szétszakította az országot. Borsod-Abaúj-Zemplén megye pedig azok közé a megyék közé tartozik, melyet kulturálisan és gazdaságilag is ketté szakított ez a szerződés.

„Az akkor keletkezett veszteségeket még a mai napig sem sikerült teljesen orvosolni, de remélem, a kormány figyelme egyre inkább erre a régióra irányul. A Miskolci Egyetemnek pedig meghatározó szerepe lesz abban, hogy ez a térség elinduljon egy olyan fejlődési pályán, amire az adottságai alapján hivatott. A világ felgyorsult körülöttünk, ipar 4.0-ról, robotizációról, digitalizációról beszélünk, amihez alkalmazkodni kell. Ezt az egyetem a kutatás-fejlesztés és a képzés területén is meg tudja tenni” – hangsúlyozta dr. Horváth Zita, majd sok sikert és boldogságot kívánt a friss diplomásoknak.



Beszéde után az egyetem rektora, dr. Torma András emlékérmet adott át neki abból az alkalomból, hogy a Miskolci Egyetemet (akkori Nehézipari Műszaki Egyetemet) 70 évvel ezelőtt, 1949-ben alapította meg a magyar kormány Miskolcon.

Tudás, kitartás

Csák Csilla, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja is köszöntötte a friss diplomás fiatalokat.

„Minden tehetséges diák mögött áll valaki, valakik: a szülők, a család és a tanárok. A támogató háttér minden ember életében meghatározó létfeltétel, ami nélkül nagyon nehéz eredményeket, célokat, sikereket elérni. A szeretteik által táplált erő ad számukra olyan ösztönzést, amellyel az akadályokat könnyebben tudják teljesíteni, amely mindig biztatást, a nehéz helyzetekben reményt sugall. Ezt a sok esetben láthatatlan erőt ne feledjék, és egy-egy mosollyal, kézszorítással öleléssel hálálják meg! – hívta fel a figyelmet a dékán. – A tanulás útján megszerzett tudás az az érték, amelyet soha semmilyen körülmények között nem vehetnek el önöktől, és amelyből mindig és minden körülmények között újra tudnak építkezni. Jól döntöttek, amikor a Miskolci Egyetemet választották, mert ez az egyetem képes a megújulásra, az oktatás és a tudomány területén a legújabb és legkorszerűbb tudományos kutatásra, ismeretek átadására. Büszkék vagyunk diplomát szerzett hallgatóinkra. Minden területen fel tudnék sorolni nevesebbnél nevesebb egykori diákjainkat, akik elérték a szakmájuk csúcsát. Az életben a szakmai boldogulás útjának csak kiinduló pontja a diploma. A siker kovácsa a tudás, a kitartás, az elhivatottság, és persze némi szerencse is kell. Tudom, hogy önök is megállják a helyüket, és néhány év múlva önöket is büszkén fogjuk emlegetni” – szólt az útravaló a dékántól.

Családias volt a légkör

A végzős hallgatók nevében Vasiszta Viktor anyagmérnök mondott beszédet.

Jelezte: sikerük nem jöhetett volna létre az oktatóik nélkül, akik végigsegítették őket a rögös úton. A Miskolci Egyetemen a tanár-diák viszony közvetlen, már-már egyfajta szülő-gyermek viszonyhoz hasonlítható.

– Bármikor fordulhattunk hozzájuk, akár szakmai, akár magánügyekben. Ők tereltek minket a helyes útra az egyetemi évek alatt, időt és energiát nem kímélve. Ez a szakmaszeretet követendő példa lehet a számunkra – fogalmazott, hozzátéve, a szüleik is ott álltak végig mellettük, vizsgák alatt jobban izgultak, mint a diákok, akik tudják, hogy a szülői segítségre és támogatásra a továbbiakban is szükségük lesz – fogalmazott Vasiszta Viktor.

