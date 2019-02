Diósgyőri Vívó Egyesület: A miskolci Nagy Kinga eddigi legszebb szereplése

A Diósgyőri Vívó Egyesület versenyzőjével, Nagy Kingával a soraiban szerzett 5. helyet csapatban az előző hét végi barcelonai női párbajtőr Világkupán a magyar válogatott – amelynek még Budai Dorina, Kun Anna és Muhari Eszter volt a tagja. Az együttesből sérülés miatt hiányzott az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese, így ez a helyezés különösen nagy fegyvertény a fiatal gárdától. A mieink a 16 közé jutásért Izraelt verték, aztán a 8 közé kerülésért Koreát, a negyeddöntőben azonban kikaptak Kínától. Az 5-8. helyért előbb az olaszoktól bizonyultak jobbnak, majd az aktuális világbajnok Egyesült Államoktól.

Egy tus döntött

– A hazai ranglistán a hetedik voltam, de a keretedző jelezte, hogy számítanak rám Barcelonában – emlékezett vissza lapunk érdeklődésekor Nagy Kinga. – A döntés pontos hátterét nem tudtam, de nyilván örültem neki, hogy megyek a Világkupára. Egyéniben mindig az a cél, hogy a lehető legtovább jussak, sajnos a csoportbeli hat meccs – amelyeket 4 sikerrel és 2 vereséggel hoztam – után nem tudtam felkerülni a 64-es főtáblára, ugyanis vereséget szenvedtem egy lett lánytól. Csapatban is az a cél, hogy érjük el a lehető legelőkelőbb helyezést, minden válogatott ilyen elképzelésekkel lép pástra, de a versenyen mindig csak az adott asszóra gondolunk. Izrael legyőzése után Korea jött, a 16 éves Muhari Eszti négy tus hátrányból vette át az utolsó asszót, s onnan győztünk. A Kína elleni csata is szoros volt szinte a végéig, de az nem sikerült. Ezt követően az olaszokkal mérkőztünk, a befejező ember én voltam, és növelni tudtam az addig meglévő különbséget. Az amerikai csapat picivel idősebb volt tőlünk, ők a vébécímvédők, nagy élmény volt a vívás, hosszabbításban egy tus döntött, azt éppen én vittem be. Még csak fél éve vagyok a felnőtt kategóriában, ez az eddigi legjobb és legszebb eredményem, amire büszkék vagyunk a lányokkal.

Minden másabb

A DVE pengeforgatója a felnőtt korosztályt 2018-ban szatelit, B-kategóriás nemzetközi eseményekkel kezdte, amelyeken bárki elindulhatott. Aztán novemberben Észtországban, Tallinnban Világkupázott, majd pedig idén januárban Kubában, Havannában. Közben tavaly év végén az országos bajnokságon – amelyen 111-en vettek részt – az 5. helyet ,,csípte el” a diósgyőriek vívója.

– Azért a felnőttek között minden másabb, mint az utánpótlásban volt – jelezte Nagy Kinga. – Nagyon sok mindenben kell fejlődni az előzőekhez képest, fizikálisan, technikailag és mentálisan egyaránt. Ahhoz, hogy ezekben fokozatosan jobb legyek, előrelépjek, minél több versenyen részt kell venni. Így, a tanulás szemszögéből nézem minden eddigi Világkupámat, és az OB-t is.

Ami még vár rá

A szezon zajlik, úgyhogy vár még pár verseny ezen tavasszal a DVE vívójára. Szinte bizonyosan induló lesz a március eleji, budapesti GP-n, hiszen olyan pozíciót foglal el a hazai ranglistán. Lesz még válogató az Európa-bajnokságra, illetve a világbajnokságra, továbbá rendeznek Világkupát Kínában Csengduban, erre is szeretne utazni Nagy Kinga, hogy ez így is lesz-e, rövidesen kiderül.

– A ranglista első két helyezettje biztosan ott lesz az Eb-n és a vb-n, a másik két helyről pedig majd dönt a szakvezetés. Ha az előttem lévő eseményeken jó helyezéseket hoznék, lenne reális esélyem bekerülni az utazók közé – reménykedett Nagy Kinga.

Egyetem és BVSC

Nagy Kinga jelenleg másodéves a Testnevelési Egyetem edzői szakán, vagyis 2017 őszétől Budapesten lakik és edz a BVSC-ben. A DVE-s klubtagságát azonban megtartotta az 1998-ban született sportoló, és amennyiben itthon, Miskolcon tartózkodik, akkor számít mestere, Patócs Béla munkájára, szakértelmére. ,,Tizenkét éve, a kezdetek óta vagyok a klub tagja, és a világ-, valamint a hazai eseményeken a DVE-t képviselem” – tette hozzá Nagy Kinga.

